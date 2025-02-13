Развязка, "Сергеки", освещение: что ждет Жетысуский район в этом году, рассказал Досаев
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Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал во время встречи с населением Жетысуского района о том, что изменится для местных жителей в этом году, передает NUR.KZ.
Образование
Так, в Алматы откроется центр инновационного творчества. По словам акима, первый центр инновационного творчества будет построен в микрорайоне Айнабулак.
"На сегодня завершается разработка ПСД и ожидается выход заключения госэкспертизы в июле 2025 года", - отметил глава города.
Начало строительно-монтажных работ планируется в четвертом квартале этого года после проведения конкурсных процедур. Аналогичные центры уже открыты в Наурызбайском и Алатауском районах. Пропускная способность каждого из них составляет 5000 детей в неделю.
Кроме того, к новому учебному году откроется еще одна комфортная школа в Жетысуском районе. Дефицит ученических мест в районе составляет 3,3 тыс. В целях его снижения в сентябре 2024 года построена пристройка на 200 мест к школе №103.
"Продолжается строительство новой школы на 1200 мест по улице Бурундайской в рамках Национального проекта "Комфортная школа". Открытие планируется уже в сентябре 2025 года", - проинформировал Ерболат Досаев.
Также в июле 2024 года начата разработка проектно-сметной документации для строительства пристройки к общеобразовательной школе №43 на 280 мест. После получения заключения государственной экспертизы в августе текущего года планируется начать строительные работы. Ориентировочный срок завершения строительства - июль 2026 года.
Аким Алматы рассказал, что работы по строительству пристройки на 300 мест к школе №112 были приостановлены из-за неисполнения договорных обязательств компанией ТОО "SheberBuild". В марте текущего года после выбора нового подрядчика строительные работы будут возобновлены. Завершение строительства пристройки планируется до начала нового учебного года.
После окончания строительства пристройки и получения заключения госэкспертизы осенью этого года начнется реконструкция основного учебного корпуса школы.
Благодаря принимаемым мерам в Алматы продолжается постепенный переход школ на односменное обучение. К следующему учебному году более чем из 200 государственных школ 43 школы перейдут на односменное обучение.
Большое внимание уделяется модернизации и развитию инфраструктуры городских школ. В прошлом году для них было приобретено 168 кабинетов новой модификации в 89 школах. Это позволило достичь 86,3% оснащенности школ современными предметными кабинетами.
Вместе с тем в целях дальнейшего снижения дефицита в дошкольных учреждениях Жетысуского района в прошлом году был открыт новый детский сад на 160 мест в микрорайоне Айнабулак. В августе этого года планируется начать реконструкцию здания детского сада №163 на 380 мест и здания по улице Ратушного, выкупленного под детский сад на 280 мест.
Завершение строительно-монтажных работ ожидается во втором квартале 2026 года.
Дороги и транспорт
Помимо того, в Жетысуском районе Алматы в 2025 году отремонтируют 36 улиц. Глава мегаполиса сообщил, что в прошлом году средним ремонтом было охвачено 29 улиц района протяженностью 21 км, а в этом году запланирован средний ремонт 19 км дорог на 36 улицах.
Кроме того, в рамках текущего ремонта в районе за 2024 год восстановлено 30 тыс. кв.м дорожного полотна, а в текущем планируется охватить еще 35 тыс. кв. м. Строительство 34 км арычных сетей в прошлом году обеспечило устранение всех мест подтоплений в районе.
"В мае прошлого года по результатам обследования моста по улице Жолымбет через реку Есентай были выявлены серьезные разрушения бетонных конструкций и трещины на опорах. В итоге всего за 6 месяцев был построен новый мост с расширением проезжей части с 8 до 14 метров.
В июне 2025 года будет завершен масштабный проект по строительству транспортной развязки на пересечении Сейфуллина и Жансугурова. С открытием развязки пропускная способность перекрестка увеличится на 20%, что значительно улучшит транспортную связанность Жетысуского района с другими частями города", - отметил Ерболат Досаев.
В ходе встречи аким Алматы также сообщил о проводимой работе по повышению качества услуг общественного транспорта в районе. В прошлом году подвижной состав был увеличен с 1 509 до 1 740 автобусов, что позволило организовать 11 новых, обновить и усилить 44 действующих маршрута.
В целом в текущем году в целях развития и повышения доступности общественного транспорта планируется приобретение еще 800 новых автобусов с дальнейшим распределением по районам города.
Инфраструктура
Для обеспечения качественной инженерной инфраструктуры в Алматы продолжаются активные работы по реконструкции и строительству новых сетей. В Жетысуском районе в 2024 году было построено 47 км сетей водоснабжения и водоотведения, что позволит обеспечить доступ к централизованным сетям для 3,8 тыс. абонентов на 36 улицах.
К концу текущего года планируется завершить строительство еще 131 км сетей водоснабжения и водоотведения, включая 60 км водоснабжения и 71 км водоотведения на 55 улицах.
Аким Алматы отметил, что особое внимание уделяется улучшению инфраструктуры на улицах, где более 30 лет использовались старые инженерные сети, построенные самими жителями хозяйственным способом. Так, в июне 2025 года начнется реализация проекта по строительству новых 25 км сетей водоснабжения и водоотведения в квадрате улиц Рыскулова - Татибекова - Райымбека - Суюнбая с охватом более 4 тыс. абонентов. Завершение работ планируется на август 2026 года.
Также ведется работа по обновлению сетей теплоснабжения. В 2024 году завершена реконструкция 11,3 км теплосетей в микрорайонах Айнабулак-2 и 3, Кокмайса, а также на улицах Бродского, Макаренко и Рыскулова. В планах на 2025 год - реконструкция 1 км тепловых сетей в Айнабулак-1, работы начнутся после завершения отопительного сезона в мае и будут завершены до сентября 2025 года.
В целом в Алматы по поручению Досаева в 2025 году запланировано строительство 260 км новых и модернизация 87 км существующих сетей водоснабжения и водоотведения.
Здравоохранение
Кроме того, аким рассказал о работе по развитию общественного здравоохранения и улучшению социальной инфраструктуры.
По его словам, в Жетысуском районе в 2024 году для обеспечения доступа к качественным медицинским услугам в шаговой доступности были открыты два новых медицинских учреждения: семейно-врачебная амбулатория в микрорайоне Кемел, рассчитанная на 200 посещений, и поликлиника в Рабочем поселке с пропускной способностью 240 посещений.
Кроме того, в апреле 2025 года планируется открытие трех поликлиник после капитального ремонта: поликлиники по Нусупбекова на 200 посещений, по Омарова на 300 посещений и поликлиники №21 на 230 посещений. Все эти объекты будут оснащены современным оборудованием, что позволит повысить качество медицинского обслуживания в районе.
В январе текущего года был открыт после модернизации Центр поддержки семьи "Бақытты отбасы", оснащенный современным оборудованием.
Стоит отметить, что развитие социальной инфраструктуры в шаговой доступности повышает качество получаемых жителями медицинских услуг, создает комфортные условия и улучшает качество жизни горожан.
Освещение
На сегодня 85% электрических сетей района изношены, что периодически приводит к аварийным отключениям. Для улучшения электроснабжения в районе в 2024 году завершены работы по строительству 66 км новых электрических сетей в микрорайоне Кемел и в квадрате улиц Палладина - Павлодарская - Бурундайская - Хожамьярова.
В декабре 2024 года началась реконструкция 4 км электрических сетей и строительство подстанции "Кирпичная". Работы будут завершены в августе 2026 года.
Продолжаются работы по обеспечению района качественным наружным освещением. Только в 2024 году было заменено 36,7 км кабельных линий и установлено 4 500 новых светоточек, что позволило осветить 87% улиц района.
В 2025 году запланированы установка 337 новых опор освещения, замена 26 км старых кабельных линий и установка 1 097 новых LED-светильников.
Отметим, что в Алматы в текущем году планируется провести освещение 600 ранее не освещенных участков города, установку 4 500 светоточек и модернизацию 800 ШУНО, а также продолжить строительство линий протяженностью 136 км. Такие меры позволят достигнуть 100% освещенности городских пространств.
Безопасность
В феврале прошлого года по поручению акима Алматы создана рабочая группа, которая обследовала потенциально опасные участки по всему городу. Так, в Жетысуском районе выявлены 2 участка по Шелихова и Волочаевской, где в октябре 2024 года начаты работы по укреплению склона путем возведения подпорной стены за счет средств из резерва местного бюджета. Работы будут завершены до конца марта 2025 года.
"В целях предотвращения чрезвычайной ситуации, вызванной оползнеопасностью верхней части склона, где расположено кладбище Кемел, за последние два года русло реки Есентай сместилось в сторону кладбища на 4 м.
В связи с чем в марте этого года начнется разработка ПСД по укреплению склона. Строительные работы планируется начать в августе 2025 года", - сообщил аким Алматы.
Для обеспечения общественной безопасности в прошлом году в районе установлен 31 аппаратно-программный комплекс "Сергек" - это 171 камера, и 692 камеры видеонаблюдения. В текущем году планируется установить еще порядка 300 новых видеокамер. Всего в Алматы 1641 АПК "Сергек" - 9152 видеокамеры.
Напомним, сегодня аким Алматы также рассказал о том, как планируется улучшать экологическую ситуацию в городе.
Помимо того, градоначальник сообщил, что водители общественного транспорта пройдут специальные курсы для вежливого общения с пассажирами.
Также аким прокомментировал повышение тарифов в городе, ответив, что "счета придут в порядок".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2220441-razvyazka-sergeki-osveshchenie-chto-zhdet-zhetysuskiy-rayon-v-etom-godu-rasskazal-dosaev/