Развязка, "Сергеки", освещение: что ждет Жетысуский район в этом году, рассказал Досаев

Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал во время встречи с населением Жетысуского района о том, что изменится для местных жителей в этом году, передает NUR.KZ.

Образование

Так, в Алматы откроется центр инновационного творчества. По словам акима, первый центр инновационного творчества будет построен в микрорайоне Айнабулак.

"На сегодня завершается разработка ПСД и ожидается выход заключения госэкспертизы в июле 2025 года", - отметил глава города.

Начало строительно-монтажных работ планируется в четвертом квартале этого года после проведения конкурсных процедур. Аналогичные центры уже открыты в Наурызбайском и Алатауском районах. Пропускная способность каждого из них составляет 5000 детей в неделю.

Центр инновационного творчества. Фото: акимат Алматы

Кроме того, к новому учебному году откроется еще одна комфортная школа в Жетысуском районе. Дефицит ученических мест в районе составляет 3,3 тыс. В целях его снижения в сентябре 2024 года построена пристройка на 200 мест к школе №103.

"Продолжается строительство новой школы на 1200 мест по улице Бурундайской в рамках Национального проекта "Комфортная школа". Открытие планируется уже в сентябре 2025 года", - проинформировал Ерболат Досаев.

Также в июле 2024 года начата разработка проектно-сметной документации для строительства пристройки к общеобразовательной школе №43 на 280 мест. После получения заключения государственной экспертизы в августе текущего года планируется начать строительные работы. Ориентировочный срок завершения строительства - июль 2026 года.

Аким Алматы рассказал, что работы по строительству пристройки на 300 мест к школе №112 были приостановлены из-за неисполнения договорных обязательств компанией ТОО "SheberBuild". В марте текущего года после выбора нового подрядчика строительные работы будут возобновлены. Завершение строительства пристройки планируется до начала нового учебного года.

Школа. Эскиз: акимат Алматы

После окончания строительства пристройки и получения заключения госэкспертизы осенью этого года начнется реконструкция основного учебного корпуса школы.

Благодаря принимаемым мерам в Алматы продолжается постепенный переход школ на односменное обучение. К следующему учебному году более чем из 200 государственных школ 43 школы перейдут на односменное обучение.

Большое внимание уделяется модернизации и развитию инфраструктуры городских школ. В прошлом году для них было приобретено 168 кабинетов новой модификации в 89 школах. Это позволило достичь 86,3% оснащенности школ современными предметными кабинетами.

Вместе с тем в целях дальнейшего снижения дефицита в дошкольных учреждениях Жетысуского района в прошлом году был открыт новый детский сад на 160 мест в микрорайоне Айнабулак. В августе этого года планируется начать реконструкцию здания детского сада №163 на 380 мест и здания по улице Ратушного, выкупленного под детский сад на 280 мест.

Завершение строительно-монтажных работ ожидается во втором квартале 2026 года.

Дороги и транспорт

Помимо того, в Жетысуском районе Алматы в 2025 году отремонтируют 36 улиц. Глава мегаполиса сообщил, что в прошлом году средним ремонтом было охвачено 29 улиц района протяженностью 21 км, а в этом году запланирован средний ремонт 19 км дорог на 36 улицах.

Кроме того, в рамках текущего ремонта в районе за 2024 год восстановлено 30 тыс. кв.м дорожного полотна, а в текущем планируется охватить еще 35 тыс. кв. м. Строительство 34 км арычных сетей в прошлом году обеспечило устранение всех мест подтоплений в районе.

Дороги. Фото: акимат Алматы

"В мае прошлого года по результатам обследования моста по улице Жолымбет через реку Есентай были выявлены серьезные разрушения бетонных конструкций и трещины на опорах. В итоге всего за 6 месяцев был построен новый мост с расширением проезжей части с 8 до 14 метров.

В июне 2025 года будет завершен масштабный проект по строительству транспортной развязки на пересечении Сейфуллина и Жансугурова. С открытием развязки пропускная способность перекрестка увеличится на 20%, что значительно улучшит транспортную связанность Жетысуского района с другими частями города", - отметил Ерболат Досаев.

В ходе встречи аким Алматы также сообщил о проводимой работе по повышению качества услуг общественного транспорта в районе. В прошлом году подвижной состав был увеличен с 1 509 до 1 740 автобусов, что позволило организовать 11 новых, обновить и усилить 44 действующих маршрута.

В целом в текущем году в целях развития и повышения доступности общественного транспорта планируется приобретение еще 800 новых автобусов с дальнейшим распределением по районам города.

Инфраструктура

Для обеспечения качественной инженерной инфраструктуры в Алматы продолжаются активные работы по реконструкции и строительству новых сетей. В Жетысуском районе в 2024 году было построено 47 км сетей водоснабжения и водоотведения, что позволит обеспечить доступ к централизованным сетям для 3,8 тыс. абонентов на 36 улицах.

К концу текущего года планируется завершить строительство еще 131 км сетей водоснабжения и водоотведения, включая 60 км водоснабжения и 71 км водоотведения на 55 улицах.

Аким Алматы отметил, что особое внимание уделяется улучшению инфраструктуры на улицах, где более 30 лет использовались старые инженерные сети, построенные самими жителями хозяйственным способом. Так, в июне 2025 года начнется реализация проекта по строительству новых 25 км сетей водоснабжения и водоотведения в квадрате улиц Рыскулова - Татибекова - Райымбека - Суюнбая с охватом более 4 тыс. абонентов. Завершение работ планируется на август 2026 года.

Трубы. Фото: акимат Алматы

Также ведется работа по обновлению сетей теплоснабжения. В 2024 году завершена реконструкция 11,3 км теплосетей в микрорайонах Айнабулак-2 и 3, Кокмайса, а также на улицах Бродского, Макаренко и Рыскулова. В планах на 2025 год - реконструкция 1 км тепловых сетей в Айнабулак-1, работы начнутся после завершения отопительного сезона в мае и будут завершены до сентября 2025 года.

В целом в Алматы по поручению Досаева в 2025 году запланировано строительство 260 км новых и модернизация 87 км существующих сетей водоснабжения и водоотведения.

Здравоохранение

Кроме того, аким рассказал о работе по развитию общественного здравоохранения и улучшению социальной инфраструктуры.

По его словам, в Жетысуском районе в 2024 году для обеспечения доступа к качественным медицинским услугам в шаговой доступности были открыты два новых медицинских учреждения: семейно-врачебная амбулатория в микрорайоне Кемел, рассчитанная на 200 посещений, и поликлиника в Рабочем поселке с пропускной способностью 240 посещений.

Кроме того, в апреле 2025 года планируется открытие трех поликлиник после капитального ремонта: поликлиники по Нусупбекова на 200 посещений, по Омарова на 300 посещений и поликлиники №21 на 230 посещений. Все эти объекты будут оснащены современным оборудованием, что позволит повысить качество медицинского обслуживания в районе.

Поликлиника. Фото: акимат Алматы

В январе текущего года был открыт после модернизации Центр поддержки семьи "Бақытты отбасы", оснащенный современным оборудованием.

Стоит отметить, что развитие социальной инфраструктуры в шаговой доступности повышает качество получаемых жителями медицинских услуг, создает комфортные условия и улучшает качество жизни горожан.

Освещение

На сегодня 85% электрических сетей района изношены, что периодически приводит к аварийным отключениям. Для улучшения электроснабжения в районе в 2024 году завершены работы по строительству 66 км новых электрических сетей в микрорайоне Кемел и в квадрате улиц Палладина - Павлодарская - Бурундайская - Хожамьярова.

В декабре 2024 года началась реконструкция 4 км электрических сетей и строительство подстанции "Кирпичная". Работы будут завершены в августе 2026 года.

Освещение в Алматы. Фото: акимат Алматы

Продолжаются работы по обеспечению района качественным наружным освещением. Только в 2024 году было заменено 36,7 км кабельных линий и установлено 4 500 новых светоточек, что позволило осветить 87% улиц района.

В 2025 году запланированы установка 337 новых опор освещения, замена 26 км старых кабельных линий и установка 1 097 новых LED-светильников.

Отметим, что в Алматы в текущем году планируется провести освещение 600 ранее не освещенных участков города, установку 4 500 светоточек и модернизацию 800 ШУНО, а также продолжить строительство линий протяженностью 136 км. Такие меры позволят достигнуть 100% освещенности городских пространств.

Безопасность

В феврале прошлого года по поручению акима Алматы создана рабочая группа, которая обследовала потенциально опасные участки по всему городу. Так, в Жетысуском районе выявлены 2 участка по Шелихова и Волочаевской, где в октябре 2024 года начаты работы по укреплению склона путем возведения подпорной стены за счет средств из резерва местного бюджета. Работы будут завершены до конца марта 2025 года.

Камеры. Фото: акимат Алматы

"В целях предотвращения чрезвычайной ситуации, вызванной оползнеопасностью верхней части склона, где расположено кладбище Кемел, за последние два года русло реки Есентай сместилось в сторону кладбища на 4 м.

В связи с чем в марте этого года начнется разработка ПСД по укреплению склона. Строительные работы планируется начать в августе 2025 года", - сообщил аким Алматы.

Для обеспечения общественной безопасности в прошлом году в районе установлен 31 аппаратно-программный комплекс "Сергек" - это 171 камера, и 692 камеры видеонаблюдения. В текущем году планируется установить еще порядка 300 новых видеокамер. Всего в Алматы 1641 АПК "Сергек" - 9152 видеокамеры.

Напомним, сегодня аким Алматы также рассказал о том, как планируется улучшать экологическую ситуацию в городе.

Помимо того, градоначальник сообщил, что водители общественного транспорта пройдут специальные курсы для вежливого общения с пассажирами.

Также аким прокомментировал повышение тарифов в городе, ответив, что "счета придут в порядок".