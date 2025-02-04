Превышение обязательств ОПЕК+ по добыче нефти: в Минэнерго Казахстана сделали заявление

В Министерстве энергетики Казахстана заявили, что республика подтверждает важность соблюдения обязательств в рамках Соглашения ОПЕК+, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"В свете вчерашнего 58-го заседания Совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+ Казахстан подтверждает приверженность соглашению ОПЕК+.

Казахстан примет необходимые меры в 2025 и 2026 годах для выполнения своих обязательств и компенсации перепроизводства за 2024 год", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что несмотря на увеличение добычи в этом году, в связи с запуском проекта по расширению месторождения Тенгиз, Казахстан подтверждает важность соблюдения обязательств в рамках Соглашения ОПЕК+ и будет проводить переговоры с партнерами в рамках международного права.

Напомним, в декабре в Минэнерго сообщали, что Казахстан не станет повышать уровень добычи нефти из-за соглашения стран ОПЕК+, несмотря на имеющиеся технические возможности.

А в начале того же месяца 8 стран ОПЕК+, включая Казахстан, продлили сокращение добычи нефти до конца декабря 2026 года. Отмечалось, что страны продлят свои дополнительные добровольные сокращения на 2,2 млн баррелей в день до конца марта 2025 года, затем сокращения будут постепенно отменены до конца сентября 2026 года.

До этого в Минэнерго также сообщали, что по итогам 2024 года добыча нефти в стране ожидается на уровне 87,8 млн тонн. При этом, недостижение планового показателя добычи отразилось на экспорте нефти.

В конце ноября глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев заявил об истощении зрелых нефтяных месторождений Казахстана. Он добавил, что к 2040 году тенденция снижения добычи нефти на месторождениях без учета крупных сохранится.

Тогда же депутат Едиль Жанбыршин на правительственном часе в мажилисе озвучил условия исчерпания нефти в Казахстане - по его мнению, запасы могут истощиться лет через 15.

Отметим, что еще в августе прошлого года аналитики подсчитывали, сколько нефти осталось в Казахстане.