В Казахстане сделали заявление о добычи нефти в 2025 году

Казахстан не станет повышать уровень добычи нефти из-за соглашения стран ОПЕК+, несмотря на имеющиеся технические возможности, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

В Telegram-канале Министерства энергетики РК опубликовано сообщение о том, что Казахстан подтверждает "свою приверженность соглашению ОПЕК+ на 2025 год".

"Недавно проведенные ремонтные работы на крупных нефтяных месторождениях повышают технические возможности для увеличения текущего уровня добычи нефти, однако Казахстан планирует добычу нефти на 2025 год в соответствии со своими обязательствами по соглашению ОПЕК+ и представленным планом компенсации", - сказано в сообщении.

Напомним, в начале этого месяца 8 стран ОПЕК+, включая Казахстан, продлили сокращение добычи нефти до конца декабря 2026 года. Отмечалось, что страны продлят свои дополнительные добровольные сокращения на 2,2 млн баррелей в день до конца марта 2025 года, затем сокращения будут постепенно отменены до конца сентября 2026 года.

Несколько дней назад в Минэнерго сообщили, что по итогам 2024 года добыча нефти в стране ожидается на уровне 87,8 млн тонн. При этом, недостижение планового показателя добычи отразилось на экспорте нефти.

В конце ноября глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев заявил об истощении зрелых нефтяных месторождений Казахстана. Он добавил, что к 2040 году тенденция снижения добычи нефти на месторождениях без учета крупных сохранится.

Тогда же депутат Едиль Жанбыршин на правительственном часе в мажилисе озвучил условия исчерпания нефти в Казахстане - по его мнению, запасы могут истощиться лет через 15.

В августе этого года аналитики рассказывали, сколько нефти осталось в Казахстане.