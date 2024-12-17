Снижение добычи и экспорта нефти в Казахстане: в Минэнерго озвучили причины

По итогам этого года Казахстан пересмотрит прогноз добычи нефти - в стране снижена добыча и экспорт черного золота, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

Как сообщает пресс-служба Минэнерго в Telegram-канале, добыча нефти по итогам этого года составит 87,8 млн тонн нефти. Снижение прогноза, по данным ведомства, обусловлено рядом факторов.

Согласно данным, озвученным министром энергетики Алмасадамом Саткалиевым на заседании правительства, за указанный период объем добычи нефти и конденсата составил 80,5 млн тонн или 98% к аналогичному периоду прошлого года (82,2 млн тонн).

Так, на Тенгизе за указанный период было добыто 25,9 млн тонн нефти, что составляет 97,9% к аналогичному периоду прошлого года, а объем добычи нефти на Кашагане составил 15,8 млн тонн или 92,8% к аналогичному периоду прошлого года.

При этом показатель Карачаганакского проекта составил 11,1 млн тонн, или 100,9% к аналогичному периоду прошлого года.

"На снижение уровня добычи, по сравнению с прошлым годом, повлияло проведение капитальных ремонтов на крупных месторождениях в 2024 году: на Тенгизе, в связи с планируемым запуском проекта будущего расширения, в мае и августе проведены ремонты длительностью в целом 50 дней, на Кашагане проведен ремонт по замене слаг-кэтчера с полной остановкой на 21 день.

Кроме того, на снижение добычи повлияли внеплановые остановки на месторождении Карачаганак и ограничения приема газа Оренбургским ГПЗ, остановки КТК на планово-профилактические работы, а также ремонтные работы на заводе второго поколения месторождения Тенгиз - из-за внутренней утечки пара в технологический поток с 26 октября", - отмечается в сообщении ведомства.

В связи с этим по итогам текущего года, как сообщает Минэнерго, добыча нефти в стране ожидается на уровне 87,8 млн тонн.

Отмечается также, что недостижение планового показателя добычи отразилось на экспорте нефти - за отчетный период экспортировано 63,2 млн тонн нефти или 98,3% к аналогичному периоду прошлого года (64,3 млн тонн).

В ведомстве добавили, что Казахстан продолжит выполнять обязательства по соглашению со странами ОПЕК+.

В октябре сообщалось, что Казахстан сократит добычу нефти в 2024 году. Тогда глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев сообщал, что на окончательные цифры по добыче нефти будет влиять погодный фактор и досрочное завершение ремонтных работ на Кашагане.

В конце ноября Саткалиев во время правительственного часа в мажилисе заявил об истощении зрелых нефтяных месторождений Казахстана. Он добавил, что к 2040 году тенденция снижения добычи нефти на месторождениях без учета крупных сохранится.

Тогда же депутат Едиль Жанбыршин на правительственном часе в мажилисе озвучил условия исчерпания нефти в Казахстане - по его мнению, запасы могут истощиться лет через 15.

Летом сообщалось, что Казахстан планирует сократить добычу нефти из-за того, что в мае страна перевыполнила обязательства в рамках соглашения ОПЕК+.

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