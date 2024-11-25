Когда в Казахстане может закончиться нефть, рассказали в мажилисе

Депутат Едиль Жанбыршин на правительственном часе в мажилисе озвучил условия исчерпания нефти в Казахстане – по его мнению, запасы могут истощиться лет через 15, передает корреспондент NUR.KZ.

"На сегодня на счету государства 548 месторождений углеводородного сырья, общий объем запасов нефти составляет 4,3 млрд тонны. При этом 72% запасов углеводородного сырья приходятся на такие крупные месторождения, как Тенгиз, Кашаган и Карачаганак.

Очевидно, что через 10-15 лет объемы добычи нефти и газа на этих трех крупных предприятиях снизятся", – отметил депутат.

При этом он указал на то, что на месторождениях поздней стадии разработки добыча нефти и газа снижается, некоторые из них перестают работать.

"Если сохранятся нынешние медленные темпы геологоразведки и сегодняшние темпы добычи нефти, то в ближайшие 15 лет запасы углеводородных ресурсов будут исчерпаны", – заявил Жанбыршин.

Напомним, ранее эксперты заявляли, что объемы разведанных и извлекаемых запасов могут закончиться в течение 25-30 лет. При этом, что нефть является одним из основных источников дохода для госбюджета Казахстана.

А до этого в международном рейтинговом агентстве Fitch провели оценку Казахстана. В материале отмечалось, что с экспорта сырой нефти и нефтяного конденсата достигает 53% от всех продаваемых за границу товаров и занимает около трети доходов госбюджета.

Другими словами, если не будут разведаны новые запасы, а нефть останется основным источником дохода для экономики, то исчерпание месторождений может грозить образованием экономических рисков.

К слову, в своем прошлогоднем послании народу Казахстана Токаев заявил о необходимости освоения "новой нефти". По словам президента, одной из приоритетных задач должно стать освоение залежей редких и редкоземельных металлов.