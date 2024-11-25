Добыча нефти снизилась в Казахстане

Глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев во время правительственного часа в мажилисе заявил об истощении зрелых нефтяных месторождений Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Саткалиев сообщил, что большинство других месторождений, обеспечивающих до 30% объема добычи нефти, находятся на поздних стадиях разработки со снижением уровня добычи нефти.

"Отмечается значительное снижение добычи нефти в Мангистауской, Актюбинской и Кызылординской областях. При этом хотелось бы отметить, что две последние области основную часть нефти поставляют на внутренний рынок", – подчеркнул министр.

Он добавил, что к 2040 году тенденция снижения добычи нефти на месторождениях без учета крупных сохранится.

"Для решения данного вопроса на сегодня разработаны меры поддержки зрелых месторождений, в том числе налогового характера, с условием обязательного реинвестирования в развитие и внедрение новых технологий добычи, что позволит дополнительно добыть порядка 40 млн тонн до 2045 года", – резюмировал глава Минэнерго.

Глава ведомства ранее сообщил, что с начала года в Казахстане добыто 73,5 млн тонн нефти.

"Снижение добычи по сравнению с планом связано с проведением капитальных ремонтов на крупных месторождениях – на Тенгизе и Кашагане. Кроме того, на снижение добычи повлияли внеплановые остановки на месторождении Карачаганак и ограничения приема газа Оренбургским газоперерабатывающим заводом. По итогам 2023 года объем добычи нефти составил 89,9 млн тонн (99,4 % от плана)", – указал Саткалиев.

Напомним, в конце октября Саткалиев уже заявлял о сокращении в Казахстане добычи нефти в текущем году. По его словам, на окончательные цифры будет влиять погодный фактор и досрочное завершение ремонтных работ на Кашагане.

Летом сообщалось, что Казахстан планирует сократить добычу нефти из-за того, что в мае страна перевыполнила обязательства в рамках соглашения ОПЕК+.

В начале ноября члены ОПЕК+, включая Казахстан, продлили сокращение добычи "черного золота" до конца декабря.

Добавим, ранее мы рассказывали, в какие страны экспортируют казахстанскую нефть.