Казахстан и другие страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти до конца 2026 года

8 стран ОПЕК+, включая Казахстан, продлили сокращение добычи нефти до конца декабря 2026 года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

В Telegram-канале Министерства энергетики страны рассказали об итогах 57 заседания Совместного министерского мониторингового комитета и 38 министерской встречи стран ОПЕК+. От Казахстана в них принял участие вице-министр энергетики Алибек Жамауов.

Сообщается, что участники заседания согласились продлить общий уровень добычи нефти для стран-участников ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, в соответствии с решениями принятыми на 35-й министерской встрече ОПЕК+ до 31 декабря 2026 года.

"Страны-участники подтвердили исключительную важность полного соблюдения обязательств и компенсации перевыполненных объемов", - сказано в сообщении министерства.

Кроме того, 8 стран (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), которые ранее объявили о дополнительных добровольных сокращениях в апреле 2023 года и ноябре 2023 года, отдельно провели встречу на полях 38-й министерской встречи стран ОПЕК+.

"Вышеупомянутые страны решили продлить дополнительные добровольные сокращения на 1,65 миллиона баррелей в сутки, о которых было объявлено в апреле 2023 года, до конца декабря 2026 года.

Более того, эти страны продлят свои дополнительные добровольные сокращения на 2,2 миллиона баррелей в день, о которых было объявлено в ноябре 2023 года, до конца марта 2025 года, затем данные добровольные сокращения на 2,2 миллиона баррелей в день будут постепенно отменены на ежемесячной основе до конца сентября 2026 года для поддержания стабильности рынка.

Это ежемесячное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий. Компенсационный период будет продлен до конца июня 2026 года", - добавили в Минэнерго.

Отметим, что в ноябре этого года страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти до конца декабря текущего года.

Также в ноябре глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев во время правительственного часа в мажилисе заявил об истощении зрелых нефтяных месторождений Казахстана. Он сообщил, что большинство других месторождений, обеспечивающих до 30% объема добычи нефти, находятся на поздних стадиях разработки со снижением уровня добычи нефти.

А в октябре в Минэнерго сделали заявление по итогам 56-го заседания Совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Тогда Казахстан и другие страны заявили, что полностью выполнили свои обязательства в соответствии с планами компенсации.

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