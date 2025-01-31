Жизнь в Казахстане стала дороже в новом году

В январе прожиточный минимум на душу населения в Казахстане вырос на 2,5% за месяц и составил 51 548 тенге. Этой суммы должно хватить на покрытие минимальных потребностей. Подробнее читайте на NUR.KZ.
В Казахстане существует такой показатель, как прожиточный минимум на душу населения (ПМ). В отличие от того, что раз в год устанавливается законом "О республиканском бюджете", этот меняется ежемесячно и зависит от цен в стране.
Согласно данным Бюро национальной статистики, в январе ПМ составил 51 548 тенге. Это на 2,5% больше, чем было в декабре 2024 года, и сразу на 7,27% – чем годом ранее.
В теории, этой суммы должно хватить для того, чтобы среднестатистический казахстанец смог закрыть свои минимальные потребности. При этом 55% от ПМ предусмотрено на продукты питания (28 351 тенге), а оставшиеся 45% – на покупку необходимых непродовольственных товаров и оплату услуг (23 197 тенге).
Стоит отметить, что величина ПМ заметно отличается в зависимости от региона. Самый высокий показатель зафиксирован в Мангистауской области – 61 498 тенге.
Интересно, что следом идет Алматинская область (55 558 тенге), а лишь потом Астана (55 015 тенге) и Алматы (54 222 тенге). По сути, это означает, что жизнь в области оказалась в какой-то степени дороже, чем в двух крупнейших городах страны.
Самый небольшой ПМ был зафиксирован в Актюбинской области – 46 217 тенге. А в Шымкенте он составил 50 635 тенге.
|Регион
|Величина прожиточного минимума
в среднем на душу населения
|январь
2025г
|декабрь
2024г
|Рост
за месяц
|Казахстан
|₸51 548
|₸50 293
|2,5%
|Абай
|₸50 576
|₸49 398
|2,4%
|Акмолинская
|₸50 973
|₸49 626
|2,7%
|Актюбинская
|₸46 217
|₸45 474
|1,6%
|Алматинская
|₸55 558
|₸52 045
|6,7%
|Атырауская
|₸48 391
|₸47 740
|1,4%
|Западно-Казахстанская
|₸46 921
|₸46 313
|1,3%
|Жамбылская
|₸49 118
|₸47 966
|2,4%
|Жетісу
|₸50 317
|₸48 961
|2,8%
|Карагандинская
|₸49 680
|₸48 259
|2,9%
|Костанайская
|₸48 351
|₸47 887
|1,0%
|Кызылординская
|₸46 280
|₸45 139
|2,5%
|Мангистауская
|₸61 498
|₸60 825
|1,1%
|Павлодарская
|₸48 811
|₸47 968
|1,8%
|Северо-Казахстанская
|₸49 916
|₸49 119
|1,6%
|Туркестанская
|₸48 438
|₸46 409
|4,4%
|Ұлытау
|₸52 521
|₸51 265
|2,5%
|Восточно-Казахстанская
|₸54 138
|₸53 222
|1,7%
|Астана
|₸55 015
|₸53 975
|1,9%
|Алматы
|₸54 222
|₸53 400
|1,5%
|Шымкент
|₸50 635
|₸49 069
|3,2%
|По данным Бюро национальной статистики
Также важно помнить, что прожиточный минимум, определенный для мужчин, заметно выше, чем для женщин – 61 322 тенге против 48 692 тенге. У пожилых людей показатель вовсе составил 48 195 тенге.
Напомним, ПМ используется не только для того, чтобы подсчитать "минимальную для жизни" сумму, но и чтобы определить уровень бедности в стране. Ранее мы рассказывали о том, сколько малообеспеченных семей проживает в Казахстане.
Также на основе прожиточного минимума раньше определяли "черту бедности", которая использовалась для назначения адресной социальной помощи. Но с начала 2025 года ее рассчитывают на основе медианного дохода, который заметно больше, чем ПМ.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2216985-zhizn-v-kazahstane-stala-dorozhe-v-novom-godu/