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Жизнь в Казахстане стала дороже в новом году

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Деньги в тарелке.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В январе прожиточный минимум на душу населения в Казахстане вырос на 2,5% за месяц и составил 51 548 тенге. Этой суммы должно хватить на покрытие минимальных потребностей. Подробнее читайте на NUR.KZ.

В Казахстане существует такой показатель, как прожиточный минимум на душу населения (ПМ). В отличие от того, что раз в год устанавливается законом "О республиканском бюджете", этот меняется ежемесячно и зависит от цен в стране.

Согласно данным Бюро национальной статистики, в январе ПМ составил 51 548 тенге. Это на 2,5% больше, чем было в декабре 2024 года, и сразу на 7,27% – чем годом ранее.

В теории, этой суммы должно хватить для того, чтобы среднестатистический казахстанец смог закрыть свои минимальные потребности. При этом 55% от ПМ предусмотрено на продукты питания (28 351 тенге), а оставшиеся 45% – на покупку необходимых непродовольственных товаров и оплату услуг (23 197 тенге).

Стоит отметить, что величина ПМ заметно отличается в зависимости от региона. Самый высокий показатель зафиксирован в Мангистауской области – 61 498 тенге.

Интересно, что следом идет Алматинская область (55 558 тенге), а лишь потом Астана (55 015 тенге) и Алматы (54 222 тенге). По сути, это означает, что жизнь в области оказалась в какой-то степени дороже, чем в двух крупнейших городах страны.

Самый небольшой ПМ был зафиксирован в Актюбинской области – 46 217 тенге. А в Шымкенте он составил 50 635 тенге.

Регион Величина прожиточного минимума
в среднем на душу населения
январь
2025г		 декабрь
2024г		 Рост
за месяц
Казахстан ₸51 548 ₸50 293 2,5%
Абай ₸50 576 ₸49 398 2,4%
Акмолинская ₸50 973 ₸49 626 2,7%
Актюбинская ₸46 217 ₸45 474 1,6%
Алматинская ₸55 558 ₸52 045 6,7%
Атырауская ₸48 391 ₸47 740 1,4%
Западно-Казахстанская ₸46 921 ₸46 313 1,3%
Жамбылская ₸49 118 ₸47 966 2,4%
Жетісу ₸50 317 ₸48 961 2,8%
Карагандинская ₸49 680 ₸48 259 2,9%
Костанайская ₸48 351 ₸47 887 1,0%
Кызылординская ₸46 280 ₸45 139 2,5%
Мангистауская ₸61 498 ₸60 825 1,1%
Павлодарская ₸48 811 ₸47 968 1,8%
Северо-Казахстанская ₸49 916 ₸49 119 1,6%
Туркестанская ₸48 438 ₸46 409 4,4%
Ұлытау ₸52 521 ₸51 265 2,5%
Восточно-Казахстанская ₸54 138 ₸53 222 1,7%
Астана ₸55 015 ₸53 975 1,9%
Алматы ₸54 222 ₸53 400 1,5%
Шымкент ₸50 635 ₸49 069 3,2%
По данным Бюро национальной статистики

Также важно помнить, что прожиточный минимум, определенный для мужчин, заметно выше, чем для женщин – 61 322 тенге против 48 692 тенге. У пожилых людей показатель вовсе составил 48 195 тенге.

Напомним, ПМ используется не только для того, чтобы подсчитать "минимальную для жизни" сумму, но и чтобы определить уровень бедности в стране. Ранее мы рассказывали о том, сколько малообеспеченных семей проживает в Казахстане.

Также на основе прожиточного минимума раньше определяли "черту бедности", которая использовалась для назначения адресной социальной помощи. Но с начала 2025 года ее рассчитывают на основе медианного дохода, который заметно больше, чем ПМ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2216985-zhizn-v-kazahstane-stala-dorozhe-v-novom-godu/