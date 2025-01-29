Какие страны Казахстан обгоняет по росту цен в ЕАЭС

Годовая инфляция в Казахстане достигла 8,6%. С таким ростом цен на товары и услуги страна обгоняет всех своих партнеров по Евразийскому экономическому союзу, кроме России. Подробнее читайте на NUR.KZ.

По итогам декабря годовая инфляция в Казахстане установилась на уровне 8,6%. Согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), это один из самых высоких показателей среди стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Более высокие темпы инфляции зафиксированы лишь в России – 9,5% за год. В других же странах показатели скромнее: в Кыргызстане – 6,3%, в Беларуси – 5,2%, в Армении – 1,5%. В среднем по ЕАЭС – 9%.

Инфляция в странах ЕАЭС. Источник: Евразийская экономическая комиссия

Впрочем, стоит отметить, что Россия не является абсолютным лидером по инфляции. Страна отличилась высоким ростом цен только на продовольственные товары – 11,1% за год. В Беларуси этот показатель составил 6,5%, в Кыргызстане – 6,4%, в Казахстане – 5,5%, а в Армении – 2,2%.

При этом в других категориях лидером по годовому росту цен по-прежнему является Казахстан. Непродовольственные товары, например, здесь подорожали на 8,3%. Для понимания: в России цены выросли на 6,1%, в Кыргызстане – на 5,1%, в Беларуси – на 3,4%, а в Армении они вообще снизились сразу на 1,8% за год.

Похожая ситуация и в сфере платных услуг. В Казахстане годовой рост цен достиг 13,3%. В других же странах показатели ниже: в России – 11,5%, в Кыргызстане – 8,1%, в Беларуси – 5%, а в Армении – 2,5%.

Инфляция в странах ЕАЭС. Источник: Евразийская экономическая комиссия

Отметим, что не последнюю роль в ускорении инфляции в Казахстане сыграли коммунальные услуги, которые в последнее время планово дорожают в рамках программы "Тарифы в обмен на инвестиции".

При этом ранее стало известно, что повышение тарифов может продолжиться и в 2025 году в связи с поручением президента Казахстана привести их в "соответствие с рыночными условиями".

Напомним, ранее аналитики рассказали о топ-20 товаров и услуг, которые сильнее всего подорожали в Казахстане. В списке есть почти вся импортная электроника, а также некоторые коммунальные услуги.