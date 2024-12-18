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Эзотерика

Казахстан остается одним из лидеров по росту цен в ЕАЭС

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Девушка выбирает продукты в супермаркете.
Супермаркет. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

К декабрю инфляция в Казахстане опустилась до 8,4%. При этом страна все равно является лидером по росту цен на платные услуги и непродовольственные товары в ЕАЭС. Подробности читайте на NUR.KZ.

По итогам ноября 2024 года годовая инфляция в Казахстане установилась на уровне 8,4% – это на 0,1 процентный пункт меньше, чем было в октябре (8,5%).

Интересно, что в целом по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) установилась инфляция точно такого же уровня – 8,4%. Такой рост цен на товары и услуги, согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), наблюдается в среднем в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и России вместе взятых.

Стоит отметить, что по итогам ноября лидером по инфляции в ЕАЭС является Россия с показателем 8,9%. Следом идет Казахстан, а после него расположился Кыргызстан с ростом цен 5,7%. В Беларуси годовая инфляция составила 5,5%, а в Армении – всего лишь 1,4%.

Инфляция в странах ЕАЭС (по итогам ноября 2024 года)
Инфляция в странах ЕАЭС. Источник: Евразийская экономическая комиссия

Примечательно, что лидерство России не является безусловным. Дело в том, что она обгоняет все остальные страны только по росту цен на продовольственные товары – здесь они за год подорожали на 9,9%.

Для понимания: в среднем по ЕАЭС продовольственная инфляция составила 8,9%. Отдельно в Беларуси – 6,7%, в Казахстане – 5,4%, в Кыргызстане – 5,3%, а в Армении – 1,9%.

Что касается остальных категорий, то здесь по-прежнему лидером является Казахстан. Так, непродовольственные товары здесь за год подорожали на 8%. В России цены выросли на 5,7%, в Кыргызстане – на 5,2%, в Беларуси – на 3,7%, а в Армении – и вовсе снизились на 2,1%. В среднем по ЕАЭС рост цен достиг 5,7%.

Похожая картина наблюдается и в сфере платных услуг. В Казахстане годовой рост цен достиг 13,3%, а в среднем по союзу он составил 11,1%. Отдельно в России сервисная инфляция составила 11,4%, в Кыргызстане – 8,1%, в Беларуси – 5,8%, а в Армении – 3%.

Инфляция в странах ЕАЭС (по итогам ноября 2024 года)
Инфляция в странах ЕАЭС. Источник: Евразийская экономическая комиссия

Таким образом, Казахстан по-прежнему является одним из лидеров по инфляции в ЕАЭС. При этом ранее стало известно, что страна отличается очень низкими ценами на некоторые коммунальные услуги среди стран, которые входят в Содружество Независимых Государств (СНГ).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2201825-nesmotrya-na-snizhenie-rosta-cen-kazahstan-ostaetsya-odnim-iz-liderov-po-inflyacii-v-eaes/

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