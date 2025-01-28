Top.Mail.Ru
Политика

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Такова реальность, и мы не должны ее скрывать": Токаев – о возможном повышении тарифов на комуслуги

Опубликовано:

Женщина заполняет квитанцию
Квитанция. Иллюстративное фото: boonchai wedmakawand / Getty Images

Токаев на расширенном заседании правительства заявил, что в стране самые низкие коммунальные тарифы среди стран СНГ и поручил пересмотреть эти вопросы, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По слова президента, усилиями правительства и местных исполнительных органов острый кризис в энергетической и коммунальной сферах преодолен. Однако перед правительством стоит задача недопущения таких ситуаций.

"Аварии на тепловых станциях не красят страну, подрывают ее репутацию и свидетельствуют о безответственности и непрофессионализме госслужащих. В акиматах на руководящих должностях коммунальными хозяйствами занимаются не профильные специалисты, а юристы и прочие гуманитарии.

Нужно немедленно перейти на новые стандарты работы энергетических и коммунальных объектов. Правительству предстоит продолжить реализацию новой тарифной политики. Тарифы должны соответствовать рыночным условиям - иначе станет невозможной бесперебойная подача электроэнергии, тепла и воды.

Практически во всех странах СНГ тарифы и цены на электроэнергию, газ и нефтепродукты выше, чем в Казахстане, это приводит к перекосу и дисбалансу в нашей экономике. Такова реальность, и мы не должны ее скрывать", - отмечает Касым-Жомарт Токаев.

По мнению президента, вывоз контрабандой топлива в соседние страны создает благодатную почву для криминала.

Напомним, еще в прошлом году Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства дал поручения по развитию коммунально-энергетической инфраструктуры страны. Тогда же он высказался об увеличении коммунальных тарифов.

Касым-Жомарт Токаев сообщил о необходимости принять национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов также во время своего послания народу Казахстана 2 сентября 2024 года.

Тогда Токаев сообщил, что стране нужно решить первоочередные инфраструктурные проблемы и "прежде всего это касается энергетического сектора и коммунального хозяйства".

В конце прошлого года заместитель премьера Канат Бозумбаев доложил о ходе подготовки национального проекта по модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры.

Сообщалось, что в рамках проекта, рассчитанного на предстоящие пять лет, предусматривается обновление существующей инфраструктуры энергетического и коммунального секторов, строительство и модернизация более 6 тыс. МВт электрической генерации. Общая сумма проекта превысит 10 трлн тенге.

При этом на днях вице-министр нацэкономики Арман Касенов рассказал, приведет ли новый нацпроект по модернизации энергетического и коммунального секторов к росту тарифов.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2214065-tokaev-tarify-na-elektroenergiyu-i-gaz-dolzhny-sootvetstvovat-rynochnym-usloviyam/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie