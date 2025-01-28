"Такова реальность, и мы не должны ее скрывать": Токаев – о возможном повышении тарифов на комуслуги

Токаев на расширенном заседании правительства заявил, что в стране самые низкие коммунальные тарифы среди стран СНГ и поручил пересмотреть эти вопросы, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По слова президента, усилиями правительства и местных исполнительных органов острый кризис в энергетической и коммунальной сферах преодолен. Однако перед правительством стоит задача недопущения таких ситуаций.

"Аварии на тепловых станциях не красят страну, подрывают ее репутацию и свидетельствуют о безответственности и непрофессионализме госслужащих. В акиматах на руководящих должностях коммунальными хозяйствами занимаются не профильные специалисты, а юристы и прочие гуманитарии.

Нужно немедленно перейти на новые стандарты работы энергетических и коммунальных объектов. Правительству предстоит продолжить реализацию новой тарифной политики. Тарифы должны соответствовать рыночным условиям - иначе станет невозможной бесперебойная подача электроэнергии, тепла и воды.

Практически во всех странах СНГ тарифы и цены на электроэнергию, газ и нефтепродукты выше, чем в Казахстане, это приводит к перекосу и дисбалансу в нашей экономике. Такова реальность, и мы не должны ее скрывать", - отмечает Касым-Жомарт Токаев.

По мнению президента, вывоз контрабандой топлива в соседние страны создает благодатную почву для криминала.

Напомним, еще в прошлом году Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства дал поручения по развитию коммунально-энергетической инфраструктуры страны. Тогда же он высказался об увеличении коммунальных тарифов.

Касым-Жомарт Токаев сообщил о необходимости принять национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов также во время своего послания народу Казахстана 2 сентября 2024 года.

Тогда Токаев сообщил, что стране нужно решить первоочередные инфраструктурные проблемы и "прежде всего это касается энергетического сектора и коммунального хозяйства".

В конце прошлого года заместитель премьера Канат Бозумбаев доложил о ходе подготовки национального проекта по модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры.

Сообщалось, что в рамках проекта, рассчитанного на предстоящие пять лет, предусматривается обновление существующей инфраструктуры энергетического и коммунального секторов, строительство и модернизация более 6 тыс. МВт электрической генерации. Общая сумма проекта превысит 10 трлн тенге.

При этом на днях вице-министр нацэкономики Арман Касенов рассказал, приведет ли новый нацпроект по модернизации энергетического и коммунального секторов к росту тарифов.