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Когда в Казахстане начнут расти цены на бензин и газ, ответили в Минэнерго

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Автозаправочная станция
АЗС. Иллюстративное фото: gutaper / Getty Images

На брифинге в правительстве главу Минэнерго Алмасадама Саткалиева спросили, когда в Казахстане начнут расти цены на бензин и газ, передает корреспондент NUR.KZ.

"По росту стоимости ГСМ уже решение принято. Будет также осуществляться поэтапный рост на сжиженный нефтяной газ. По товарному газу тоже есть определенные индикаторы, связанные с ростом цены.

Главный посыл правительства в том, что нормативные и административные меры контроля за ценой правительство за собой сохраняет. То есть не будет резкого роста стоимости цены на данный вид товара.

По ГСМ мы ожидаем предварительный плавный рост уже с февраля текущего года. На сжиженный газ - в ближайшее время, где-то с начала февраля. По товарному газу - летом текущего года мы ожидаем первое повышение цен для участников рынка", - сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

Министр добавил, что поставки природного газа на внутренний рынок Казахстана для компании QazaqGaz убыточны - для безубыточности им нужно повышение цен на 30% в год.

"В среднем семья из 2-х человек на 58 м2 потребляет около 20 м3 для приготовления пищи и подогрева воды - это где-то 700 тенге в месяц. Если вместе с отоплением - это где-то в среднем 372 м3 газа, то есть это 13 020 тенге в месяц.

В первом случае при 30%-м повышении цена увеличится на 200 тенге, во втором случае -на 4 000 тенге. Это если повысится для конечного потребителя, мы же говорим об оптовых ценах. Если оптовые цены вырастут на 30%, то повышение для конечного потребителя будет где-то на 10%", - добавил глава Минэнерго.

Напомним, недавно вице-премьера Каната Бозумбаева попросили прокомментировать планы отказа от госрегулирования цен на ГСМ в Казахстане. "Я бы рекомендовал коллегам, мое личное мнение - поэтапная либерализация должна быть", - высказался Бозумбаев.

Ранее мы уже писали, что предельные цены на бензин и дизель хотят отменить в Казахстане. В Минэнерго заявили, что цены на бензин и дизельное топливо в Казахстане одни из самых низких в мире, что провоцирует дефицит, невозможность модернизации отрасли, вывоз топлива за границу посредством различных нелегальных схем.

Напомним, что в Казахстане при этом не регулируется стоимость бензина марок АИ-95 и АИ-98, то есть АЗС устанавливают цены по своему усмотрению. В связи с этим данное топливо периодически неожиданно дорожает.

Так, Алматы по итогам декабря 2024 года выбился в антилидеры по стоимости АИ-95. Однако некоторые другие города столкнулись с еще большим подорожанием топлива. Подробнее о росте цен на бензин мы писали здесь.

Добавим, с 1 февраля в Казахстане повысят цены на автогаз, что поясняется растущими убытками производителей сжиженного нефтяного газа. Опубликованный проект приказа предполагает, что предельная оптовая цена на сжиженный газ будет повышена c 45 158 тенге до 51 932 тенге за тонну, а предельная розничная цена увеличится в районе от 6 до 21 тенге в зависимости от регионов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2215911-kogda-v-kazahstane-nachnut-rasti-ceny-na-benzin-i-gaz-otvetili-v-minenergo/

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