Подорожают ли товары на маркетплейсах в Казахстане, ответил министр торговли

На брифинге в кабмине глава Минторговли и интеграции сообщил, что некоторые эксперты предполагают рост цен до 15% на маркетплейсах в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Министра Армана Шаккалиева спросили, подорожают ли товары на маркетплейсах после того, как в Казахстане введут обязательное требование о регистрации этих торговых площадок внутри страны.

"Конечно, изменения, которые мы предполагаем, они повлияют на структуру, это объективно реальность, да. Но то, что касается удорожания или удешевления, то сегодня, если мы сопоставим цены на маркеплейсах, которые уже в правовом поле Казахстана, в том числе Ozon и Wildberries, мы видим, что они конкурентные.

(…) В то же время мы, проводя анализ, увидели, что изменения, которые мы предполагали, направленные на защиту прав потребителей, большая товарная прослеживаемость - они не повлекут увеличения в разы. То есть говорить о том, что после внесения поправок стоимость там бытовой химии поменяется в сторону удорожания – этого не произойдет, потому что это очень конкурентный рынок", - заявил министр.

Глава Минторговли и интеграции добавил, что эксперты предполагают рост цен до 15%.

"Были экспертные прогнозы, что изменения могут составить до 15%. Но основная часть экспертов склоняется к тому, что удорожание по розничным закупкам не произойдет именно с изменением законодательства, потому что рынок уже фактически сформировался, и те товары, которые сегодня покупаются, они уже есть на маркетплейсах и зарегистрированы.

Еще раз – те маркетплейсы, которые сегодня работают, у них удорожания не будет", - заявил Шаккалиев.

Напомним, сегодня глава Министерства торговли и интеграции Арман Шаккалиев предложил внедрить электронную платформу по регистрации зарубежных маркетплейсов. Кроме того, планируется введение для них обязательных условий в части соблюдения требований по безопасности товаров, борьбы с контрафактом, защиты прав потребителей, хранения и защиты личных данных, налоговой и таможенной прозрачности.

Также Арман Шаккалиев на брифинге в кабмине рассказал о плюсах онлайн-торговли, признался, что в последний раз покупал запаски для бритвы и заявил, что с точки зрения защиты прав потребителей лучше закупаться в отечественных маркетплейсах.

Ранее в декабре прошлого года вице-министр торговли на брифинге в кабмине рассказал, как обезопасят казахстанцев от покупки некачественных товаров на платформах иностранных маркетплейсов. Также он упомянул, что ведомство понуждает маркетплейсы регистрироваться в Казахстане.

Также сообщалось, что Минюст обсуждает меры против продажи подделок на маркетплейсах, как обязать площадки соблюдать закон об интеллектуальной собственности и нести ответственность.

До этого мы писали, что казахстанцы активно пользуются услугами маркетплейсов, а общий объем электронной коммерции достиг 2,4 трлн тенге. Граждане покупают в интернете гаджеты, технику и даже еду.