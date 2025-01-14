"Запаски для бритвы": министр торговли рассказал, что покупает в онлайн-магазинах

Министр торговли Арман Шаккалиев на брифинге в кабмине рассказал о плюсах онлайн-торговли, передает корреспондент NUR.KZ. Также он заявил, что использует отечественные магазины.

"Вопрос очень хороший, но немножко промоушеном он попахивает, поэтому я не буду, наверное, говорить конкретно, какие марки торговые, чтобы рекламы не было или какого-то предпочтения. Но скажу так, что, конечно, как и мы все, я в последнее время очень часто использую электронные торговые площадки. Использую, конечно, отечественные.

Последний раз, наверное, пользовался иностранным маркетплейсом Alibaba, наверное, года два назад. Ну это, если так сказать, навскидку. При этом основные товары, конечно, для меня, прежде всего, это потребительские товары, не продуктовые. Потому что продуктовой группой у нас супруга занимается, здесь четкое разделение труда", - заявил Арман Шаккалиев.

Он признался, что в последний раз покупал запаски для бритвы и заявил, что с точки зрения защиты прав потребителей лучше закупаться в отечественных маркетплейсах.

"Сегодня маркетплейсы активно в нашу жизнь вошли, это сегодня, наверное, часть потребительского мира, культуры. Это, прежде всего, удобство, потому что ты экономишь время.

Отечественные (маркетплейсы - прим. ред.), понятно, потому что есть гарантии, есть уверенность в качестве. Как орган, отвечающий за защиту прав потребителей, конечно, мы знаем, что прежде всего с точки зрения защиты прав потребителей, отечественные маркетплейсы надежнее намного, потому что находятся в нашей юрисдикции. Пользуюсь активно", - подчеркнул глава Минторговли.

Напомним, сегодня глава Министерства торговли и интеграции Арман Шаккалиев предложил внедрить электронную платформу по регистрации зарубежных маркетплейсов. Кроме того, планируется введение для них обязательных условий в части соблюдения требований по безопасности товаров, борьбы с контрафактом, защиты прав потребителей, хранения и защиты личных данных, налоговой и таможенной прозрачности.

В декабре прошлого года вице-министр торговли на брифинге в кабмине рассказал, как обезопасят казахстанцев от покупки некачественных товаров на платформах иностранных маркетплейсов. Также он упомянул, что ведомство понуждает маркетплейсы регистрироваться в Казахстане.

Также сообщалось, что Минюст обсуждает меры против продажи подделок на маркетплейсах, как обязать площадки соблюдать закон об интеллектуальной собственности и нести ответственность.

До этого мы писали, что казахстанцы активно пользуются услугами маркетплейсов, а общий объем электронной коммерции достиг 2,4 трлн тенге. Граждане покупают в интернете гаджеты, технику и даже еду.