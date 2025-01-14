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Зарубежные маркетплейсы хотят обязать регистрироваться в Казахстане

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Корзинка с товарами
Маркетплейс. Иллюстративное фото: Tevarak/Getty Images

Глава Министерства торговли и интеграции предложил внедрить электронную платформу по регистрации зарубежных маркетплейсов, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале правительства РК, руководство Министерства торговли и интеграции вышло с инициативой пересмотреть условия работы для иностранных онлайн-магазинов.

В частности, глава ведомства Арман Шаккалиев предлагает внедрить электронную платформу по регистрации зарубежных маркетплейсов. Кроме того, планируется введение для них обязательных условий в части соблюдения требований по безопасности товаров, борьбы с контрафактом, защиты прав потребителей, хранения и защиты личных данных, налоговой и таможенной прозрачности.

Поводом для принятия таких мер послужили участившиеся жалобы граждан на иностранные торговые онлайн-площадки, продавцы которых находятся вне юрисдикции Казахстана, отмечается в публикации.

Напомним, ранее в декабре прошлого года вице-министр торговли на брифинге в кабмине рассказал, как обезопасят казахстанцев от покупки некачественных товаров на платформах иностранных маркетплейсов. Также он упомянул, что ведомство понуждает маркетплейсы регистрироваться в Казахстане.

Добавим, в ноябре стало известно, что Евросоюз начал официальное разбирательство в отношении китайского торгового сайта Temu из-за опасений, что платформа не в состоянии остановить продажу нелегальной продукции.

Ранее сообщалось, что Минюст обсуждает меры против продажи подделок на маркетплейсах, как обязать площадки соблюдать закон об интеллектуальной собственности и нести ответственность.

До этого мы писали, что казахстанцы активно пользуются услугами маркетплейсов, а общий объем электронной коммерции достиг 2,4 трлн тенге. Граждане покупают в интернете гаджеты, технику и даже еду.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2211341-zarubezhnye-marketpleysy-obyazhut-registrirovatsya-v-kazahstane/

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