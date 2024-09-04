Нести ответственность за продажу подделок хотят обязать маркетплейсы в Казахстане

Минюст обсуждает меры против продажи подделок на маркетплейсах, как обязать площадки соблюдать закон об интеллектуальной собственности и нести ответственность, передает "31 Канал".

Отмечается, что не всегда на маркетплейсах, которые завоевали популярность среди казахстанцев, продается оригинальный товар. В связи с этим Минюст пытается наладить административное регулирование в этой сфере.

"Здесь важно все-таки добропорядочность и ответственность маркетплейсов, которые они должны создавать, соответственно, в договоре, комплаенсе должна быть проведена проверка для того, чтобы тот товар, который размещен в маркетплейсе, он должен быть надлежащего качества", - высказалась по этому поводу вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова.

Бывают случаи, когда в объявлении на маркетплейсе размещается фотография оригинального товара, а по факту приходит дешевая подделка.

Подчеркивается, зачастую обращаются сами правообладатели, которые утверждают, что отдельные казахстанские торговые площадки незаконно используют их товарный знак.

Юристы считают, что в Казахстане необходимо ввести регулирование деятельности информационных посредников - маркетплейсов. Нужно ввести положение их прав и обязанностей, а также ответственность.

Еще эксперты предлагают, чтобы Минюст в этом вопросе активно сотрудничал с таможней, чтобы маркетплейсы ввозили всю продукции легально с таможенным оформлением.

"Потому что при растаможке тут не получится завести какой-то контрафакт, что-то плохое. То есть, если растаможили – это значит, что это легальный товар, это нормальный Китай, не подделка. И здесь двух зайцев убили и товар будет качественный, налоги будут собираться, граница "отбелится". Но в одном и втором случае цены все равно поднимутся", - считает экономист Дмитрий Казанцев.

Некоторые эксперты предлагают маркетплейсам проверять продавцов на законность их деятельности, запрашивать документы, подтверждающие качество и безопасность предлагаемых товаров.

Напомним, что недавно департамент министерства юстиции провел проверку на одном из алматинских рынков после заявления представителя компании Hugo Boss.

В ходе проверки выявлен факт незаконного использования товарного знака. В результате у казахстанского бизнесмена изъяли поддельные товары на общую сумму 1,5 млн тенге.

А в феврале этого года в Шымкенте было изъято свыше 48 тыс. единиц поддельных сладостей известных брендов, таких как Kit Kat и Nesquik.

В июне сотрудниками департамента юстиции города Алматы был изъят большой объем кондиционеров Almacom, которые пытались незаконно выставить на продажу под поддельным товарным знаком. Операция также была инициирована на основании жалобы владельца товарного знака.