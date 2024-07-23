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Что чаще всего казахстанцы покупают в Интернете

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Женщина покупает одежду в интернет-магазине
Покупка в интернете. Иллюстративное фото: CentrallTAlliance/GettyImages

Казахстанцы активно пользуются услугами маркетплейсов. Общий объем электронной коммерции достиг 2,4 трлн тенге. Граждане покупают в Интернете гаджеты, технику и даже еду. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Маркетплейсы давно стали частью повседневной жизни казахстанцев. Сейчас необязательно идти в магазин, чтобы приобрести смартфон, одежду и даже продукты питания – достаточно сделать заказ в мобильном приложении, и в скором времени курьер привезет покупку.

При этом рынок розничной электронной коммерции в Казахстане постепенно развивается. Как отметил портал Ranking.kz, в 2023 году его объем достиг 2,4 трлн тенге, что сразу на 24,3% больше, чем было годом ранее.

Примечательно, что порядка 72,4% этого оборота пришлось именно на маркетплейсы и лишь 27,6% – на реализацию через собственные интернет-ресурсы предприятий. В целом же, если еще десять лет назад на электронную коммерцию приходилось лишь 0,5% от общей доли розничной торговли, то в 2023 году этот показатель достиг 12,7%.

Доля электронной коммерции в общем объеме розничной торговли
Развитие электронной коммерции. Инфографика: ranking.kz

Между тем электронная коммерция буквально охватывает все сферы жизни казахстанцев – люди в Интернете не только приобретают товары, но и оплачивают самые разные услуги.

Так, например, в топ-5 самых популярных товаров, реализованных на маркетплейсах, в 2023 году попали:

  • телефоны и гаджеты – 486,2 млрд тенге;
  • бытовая техника – 205 млрд тенге;
  • компьютеры, ноутбуки, программное обеспечение, компьютерные товары – 178,4 млрд тенге;
  • автотовары – 140,5 млрд тенге;
  • товары для строительства и ремонта – 85,7 млрд тенге.

Также казахстанцы активно приобретали в Интернете мебель, продукты питания, товары для дома и дачи, для красоты и здоровья, одежду, обувь и спортивные товары.

Что касается услуг, то топ-5 будет выглядеть следующим образом:

  • покупка билетов и бронирование мест на транспорт – 495,8 млрд тенге;
  • услуги по перевозке пассажиров – 488,1 млрд тенге;
  • услуги в области рекламы – 53,5 млрд тенге;
  • услуги по доставке пищи на заказ – 43,6 млрд тенге;
  • бронирование и оплата услуг мест размещения – 31,7 млрд тенге.
Топ покупок, которые совершают казахстанцы в интернете
Топ покупок, которые совершают казахстанцы в интернете. Инфографика: ranking стата

Таким образом, можно сделать вывод, что маркетплейсы в Казахстане все больше становятся похожи на универсальные сервисы, через которые можно как покупать товары, так и оплачивать различные услуги.

К слову, именно универсальность отличает казахстанский мобильный банкинг от европейского и американского: первые самостоятельно строят экосистему, а вторые – встраиваются уже в существующую.

Между тем, аналитики отмечают, что, помимо положительного влияния на рынок электронной коммерции и на развитие бизнеса в Казахстане, маркетплейсы также вносят существенный вклад в бюджет страны. Они проанализировали 14 наиболее популярных платформ электронной коммерции, действующих в Казахстане, и составили рейтинг по отчислению ими налогов.

Абсолютным лидером по налоговым отчислениям стал Kaspi.kz (Kaspi Магазин, Kaspi Travel, Kolesa) – в 2023 году компания направила в бюджет страны в общей сложности более 102,7 млрд тенге от деятельности своих маркетплейсов. Это 81,5% от общего объема отчислений рассмотренных аналитиками компаний.

В топ-5 по налогам также вошли Wildberries.ru (за 2023 год площадка перечислила в бюджет Казахстана 13,5 млрд тенге), Ozon.kz (5,2 млрд тенге) и Olx.kz (почти 3 млрд тенге). На пятом месте оказался HalykMarket – около 996 млн тенге.

Далее идут Shop.kz (240 млн тенге), Forte.kz (206,3 млн тенге), Jmart.kz (79,5 млн тенге) и другие. В рейтинг также попали Satu.kz, Clevermarket.kz, Lamoda.kz, Tomas.kz и Маркетплейс.kz. Китайские маркетплейсы активно торгуют, но налоги в Казахстане не платят.

Инфографика ranking.kz
Рейтинг крупнейших маркетплейсов по налоговым отчислениям в бюджет Казахстана. Инфографика: ranking.kz

При этом напомним, что главная особенность банковских маркетплейсов в возможности оформить кредит или рассрочку на все интересующие товары.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/2138625-chto-chashche-vsego-pokupayut-kazahstancy-v-internete/

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