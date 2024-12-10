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"Будут отвечать за продукцию": требования к маркетплейсам изменят в Казахстане

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Корзинка с товарами
Маркетплейс. Иллюстративное фото: Tevarak/Getty Images

Вице-министр торговли на брифинге в кабмине рассказал, как обезопасят казахстанцев от покупки некачественных товаров на платформах иностранных маркетплейсов, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что сейчас очень широко критикуют иностранные маркетплейсы Pinduoduo и Temu за то, что они демпингуют цены, но при этом не имеют сертификатов.

"У нас сейчас в мажилисе рассматривается законопроект о защите прав потребителей, и здесь мы уравниваем все маркетплейсы с физическими компаниями, которые продают у нас на рынке.

То есть появляется юридическая ответственность конечного продавца этого маркетплейса за продукцию, то есть до этого они говорили: "Извините, продукт не маркетплейса, а производителя". Соответственно, приходилось разбираться с каждым производителем. Теперь же мы их понуждаем находиться в Казахстане и регистрироваться. Первое и второе, отвечать по всей строгости закона за каждую продукцию перед нашими потребителями", - сообщил в ответ вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев.

При отказе от регистрации в Казахстане, по его словам, у иностранных маркетплейсов возникает ответственность по налогам.

Напомним, в ноябре стало известно, что Евросоюз начал официальное разбирательство в отношении китайского торгового сайта Temu из-за опасений, что платформа не в состоянии остановить продажу нелегальной продукции.

Ранее сообщалось, что Минюст обсуждает меры против продажи подделок на маркетплейсах, как обязать площадки соблюдать закон об интеллектуальной собственности и нести ответственность.

До этого мы писали, что казахстанцы активно пользуются услугами маркетплейсов, а общий объем электронной коммерции достиг 2,4 трлн тенге. Граждане покупают в интернете гаджеты, технику и даже еду.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2198402-budut-otvechat-za-produkciyu-trebovaniya-k-marketpleysam-izmenyat-v-kazahstane/

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