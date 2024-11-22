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Курс доллара вновь перевалил за 500 тенге в казахстанских обменниках

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Монеты тенге на фоне доллара
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В пятницу, 22 ноября, в пунктах обмена валюты Казахстана цена за один доллар в среднем составляет 500 тенге. Такие данные приводятся на портале Kurs.kz, передает NUR.KZ.

Согласно данным портала на 14 часов 22 ноября, в столичных обменниках продать доллары в пунктах обмена валюты можно в среднем за 496 тенге, а покупка доллара обойдется в 501 тенге.

В Алматы купить доллары можно в среднем по 500,19 тенге за один доллар, а продать за 498 тенге.

В Шымкенте пункты обмена валюта продают доллары в среднем почти за 500 тенге за единицу, а покупают за 498 тенге.

Между тем, согласно данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня на утро 22 ноября осуществляется по следующему курсу:

  • в Астане: покупка - 492.80 тенге, продажа - 498.30 тенге;
  • в Алматы: покупка - 496.90 тенге, продажа - 498,30 тенге.

Напомним, в начале недели в пунктах обмена валюты Казахстана цена за один доллар выросла до 500 тенге.

Нужно ли сейчас закупаться валютой в Казахстане, рассказывали ранее и эксперты. Например, бывший глава МНЭ Алибек Куантыров прокомментировал подорожание доллара. Он заявил, что ситуация временная - казахстанская валюта, по его словам, все еще стабильна.

Независимый аналитик Андрей Чеботарев считает, что тенге будет постоянно слабеть. Ранее он рассказал, чего ждать казахстанцам в связи с ростом курса доллара. А эксперт и консультант в сфере инвестирования Аман Алимбаев рассказал нашим корреспондентам, в какой валюте лучше хранить сбережения и стоит ли сейчас скупать доллары.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2191194-do-501-tenge-podorozhal-dollar-v-obmennikah-kazahstana/

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