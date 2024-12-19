Валютные депозиты начали стремительно расти в Казахстане

За месяц в Казахстане рекордно увеличился объем депозитов в иностранной валюте – до 8,9 трлн тенге. Это почти на 10% больше, чем было в октябре. Подробности о вкладах узнали журналисты NUR.KZ.

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Депозиты являются одним из способов сохранить и приумножить свои сбережения. При этом в Казахстане большим спросом обычно пользовались вклады в тенге, а не в иностранной валюте, ведь по ним предлагаются высокие ставки вознаграждения, которых нет у "долларовых" депозитов.

Впрочем, ситуация изменилась. Согласно данным Национального банка РК, в ноябре депозиты физических и юридических лиц в иностранной валюте выросли сразу на 10% – до 8,9 трлн в пересчете на тенге.

Рядовые граждане хранят на них порядка 4,3 трлн тенге (плюс 8,17% за месяц), а компании – почти 4,6 трлн тенге (плюс 11,75%).

Примечательно, что на этом фоне общий объем тенговых вкладов снизился на 0,39% – до 29,7 трлн тенге. Однако это не значит, что казахстанцы стали "массово уходить в доллары".

В действительности отток происходит за счет юридических лиц – именно здесь тенговые вклады за месяц просели на 1,17%, до 12,7 трлн тенге. В то же время у физических лиц депозиты в национальной валюте продолжили стабильно расти (плюс 0,21% за месяц) и достигли почти 17 трлн тенге.

Таким образом, как отмечают специалисты Первого кредитного бюро в своем Telegram-канале Data Hub, в ноябре долларизация депозитов выросла на 1,7 процентного пункта, до 23%. Однако этот рост в основном произошел из-за сильного ослабления тенге в ноябре – в долларовом эквиваленте объемы инвалютных вкладов увеличились всего на 5%.