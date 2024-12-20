В каких городах Казахстана хлеб стоит дороже всего

За год хлеб в Казахстане подорожал на 7%. Самый дорогой продается в городе Қонаев, Кокшетау и Петропавловске. В некоторых случаях цены превышают 600 тенге за килограмм. Подробнее читайте на NUR.KZ.
Хлеб для многих казахстанцев является одним из важнейших продуктов, а тот, что выпекается из муки первого сорта, вообще считается в Казахстане социально значимым продовольственным товаром, цены на который регулирует государство.
Тем не менее, хлеб в стране постепенно дорожает. Согласно данным Бюро национальной статистики (БНС), по итогам ноября его средняя стоимость выросла на 0,2% за месяц и сразу на 7% за год. Это притом, что продовольственная инфляция в Казахстане составила всего лишь 5,4%.
Сильнее всего в Казахстане подорожал ржано-пшеничный хлеб – сразу на 9,9%. В среднем он стоит 519 тенге за килограмм.
А вот хлеб из пшеничной муки высшего сорта вырос в цене на 7,2%, до 389 тенге.
При этом и социально значимый хлеб из муки первого сорта успел за год подорожать на 6,5%, до 213 тенге.
Отметим, что аналитики приводят цены в килограммах. Однако стандартная булка формового хлеба , который также называют "кирпич", весит около половины килограмма. Поэтому средние цены можно воспринимать как стоимость двух булок или просто разделить их пополам.
В каких городах хлеб стоит дороже всего
Впрочем, в зависимости от города цены на хлеб сильно отличаются. Так, например, по данным БНС, самый дорогой "социальный" хлеб продается в городе Қонаев – 314 тенге за килограмм.
Кокшетау отличился самой высокой стоимостью хлеба из муки высшего сорта (539 тенге за килограмм), а Петропавловск – из ржано-пшеничной муки (695 тенге).
В Алматы "социальный" хлеб стоит в среднем 205 тенге, в Астане – 213 тенге, а в Шымкенте – лишь 181 тенге.
За килограмм из муки высшего сорта жителям этих городов придется отдать 456 тенге, 495 тенге и 370 тенге соответственно.
Ржано-пшеничный хлеб в Астане стоит в среднем 608 тенге, в Алматы – 500 тенге, а в Шымкенте – 445 тенге.
Самый дешевый "социальный" хлеб продается в Актобе (158 тенге). Хлеб из муки высшего сорта меньше всего стоит в Атырау (249 тенге). А самые низкие цены на ржано-пшеничный хлеб зафиксированы в Караганде (385 тенге).
|Регион
|Цены на хлеб в Казахстане (за килограмм)
|Из муки
высшего сорта
|Из муки
первого сорта
|Ржано-пшеничный
|Казахстан
|₸389
|₸213
|₸519
|Астана
|₸495
|₸213
|₸608
|Алматы
|₸456
|₸205
|₸500
|Шымкент
|₸370
|₸181
|₸445
|Актау
|₸366
|₸224
|₸437
|Актобе
|₸298
|₸158
|₸491
|Атырау
|₸249
|₸191
|₸435
|Жезказган
|...
|₸244
|₸534
|Кокшетау
|₸539
|₸236
|₸430
|Караганда
|₸488
|₸201
|₸385
|Қонаев
|₸338
|₸314
|₸614
|Костанай
|₸381
|₸186
|₸486
|Кызылорда
|₸390
|₸199
|₸621
|Уральск
|₸342
|₸180
|₸387
|Усть-Каменогорск
|₸373
|₸198
|₸565
|Павлодар
|₸347
|₸198
|₸464
|Петропавловск
|₸443
|₸166
|₸695
|Семей
|₸344
|₸223
|₸497
|Талдыкорган
|₸357
|₸208
|₸535
|Тараз
|₸316
|₸198
|₸453
|Туркестан
|...
|₸205
|₸478
|По данным Бюро национальной статистики
Стоит отметить, что текущие цены на хлеб в среднем на 44,4% выше тех, что фиксировались в 2020 году.
Впрочем, важно понимать, что цены в разных регионах растут неодинаковым темпом. Ранее мы рассказывали о том, где именно продукты питания подорожали сильнее всего.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2202609-v-kakih-gorodah-kazahstana-hleb-stoit-dorozhe-vsego/