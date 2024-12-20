В каких городах Казахстана хлеб стоит дороже всего

За год хлеб в Казахстане подорожал на 7%. Самый дорогой продается в городе Қонаев, Кокшетау и Петропавловске. В некоторых случаях цены превышают 600 тенге за килограмм. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Хлеб для многих казахстанцев является одним из важнейших продуктов, а тот, что выпекается из муки первого сорта, вообще считается в Казахстане социально значимым продовольственным товаром, цены на который регулирует государство.

Тем не менее, хлеб в стране постепенно дорожает. Согласно данным Бюро национальной статистики (БНС), по итогам ноября его средняя стоимость выросла на 0,2% за месяц и сразу на 7% за год. Это притом, что продовольственная инфляция в Казахстане составила всего лишь 5,4%.

Сильнее всего в Казахстане подорожал ржано-пшеничный хлеб – сразу на 9,9%. В среднем он стоит 519 тенге за килограмм.

А вот хлеб из пшеничной муки высшего сорта вырос в цене на 7,2%, до 389 тенге.

При этом и социально значимый хлеб из муки первого сорта успел за год подорожать на 6,5%, до 213 тенге.

Отметим, что аналитики приводят цены в килограммах. Однако стандартная булка формового хлеба , который также называют "кирпич", весит около половины килограмма. Поэтому средние цены можно воспринимать как стоимость двух булок или просто разделить их пополам.

В каких городах хлеб стоит дороже всего

Впрочем, в зависимости от города цены на хлеб сильно отличаются. Так, например, по данным БНС, самый дорогой "социальный" хлеб продается в городе Қонаев – 314 тенге за килограмм.

Кокшетау отличился самой высокой стоимостью хлеба из муки высшего сорта (539 тенге за килограмм), а Петропавловск – из ржано-пшеничной муки (695 тенге).

В Алматы "социальный" хлеб стоит в среднем 205 тенге, в Астане – 213 тенге, а в Шымкенте – лишь 181 тенге.

За килограмм из муки высшего сорта жителям этих городов придется отдать 456 тенге, 495 тенге и 370 тенге соответственно.

Ржано-пшеничный хлеб в Астане стоит в среднем 608 тенге, в Алматы – 500 тенге, а в Шымкенте – 445 тенге.

Самый дешевый "социальный" хлеб продается в Актобе (158 тенге). Хлеб из муки высшего сорта меньше всего стоит в Атырау (249 тенге). А самые низкие цены на ржано-пшеничный хлеб зафиксированы в Караганде (385 тенге).

Регион Цены на хлеб в Казахстане (за килограмм) Из муки

высшего сорта Из муки

первого сорта Ржано-пшеничный Казахстан ₸389 ₸213 ₸519 Астана ₸495 ₸213 ₸608 Алматы ₸456 ₸205 ₸500 Шымкент ₸370 ₸181 ₸445 Актау ₸366 ₸224 ₸437 Актобе ₸298 ₸158 ₸491 Атырау ₸249 ₸191 ₸435 Жезказган ... ₸244 ₸534 Кокшетау ₸539 ₸236 ₸430 Караганда ₸488 ₸201 ₸385 Қонаев ₸338 ₸314 ₸614 Костанай ₸381 ₸186 ₸486 Кызылорда ₸390 ₸199 ₸621 Уральск ₸342 ₸180 ₸387 Усть-Каменогорск ₸373 ₸198 ₸565 Павлодар ₸347 ₸198 ₸464 Петропавловск ₸443 ₸166 ₸695 Семей ₸344 ₸223 ₸497 Талдыкорган ₸357 ₸208 ₸535 Тараз ₸316 ₸198 ₸453 Туркестан ... ₸205 ₸478 По данным Бюро национальной статистики

Стоит отметить, что текущие цены на хлеб в среднем на 44,4% выше тех, что фиксировались в 2020 году.

Впрочем, важно понимать, что цены в разных регионах растут неодинаковым темпом. Ранее мы рассказывали о том, где именно продукты питания подорожали сильнее всего.