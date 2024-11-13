Действительно ли в Казахстане менее 500 тыс. безработных: как их посчитали

Уровень безработицы в Казахстане снизился до 4,6%. В третьем квартале насчитывалось 448,6 тыс. безработных. На деле же незанятых людей намного больше. Почему их не учли, узнали журналисты NUR.KZ.

По итогам третьего квартала уровень безработицы в Казахстане впервые за долгое время снизился. Правда, всего на 0,1 процентного пункта – до 4,6%. Доля безработных мужчин составила 4,3%, а женщин – 5%. Всего в стране насчитывалось порядка 448,6 тыс. безработных граждан.

В действительности неработающих граждан в стране намного больше. Всего, согласно данным Бюро национальной статистики (БНС), в стране насчитывается более 14,2 млн человек в возрасте от 15 лет и старше, и только порядка 9,2 млн из них являются занятыми.

Остальные же почти 4,5 млн граждан, по данным БНС, не входят в состав рабочей силы, то есть не работают, но при этом и не числятся безработными.

Из них почти 1,4 млн – это учащимися дневной формы обучения, 265 тыс. человек ведут личное хозяйство, 2,3 млн человек являются пенсионерами, почти 300 тыс. граждан не могут работать по состоянию здоровья и около 261 тыс. человек не заняты по другим причинам.

Причина не участия в рабочей силе Численность Учеба (дневная форма) 1 398 339 Ведение домашнего хозяйства 264 996 Выход на пенсию 2 254 966 По состоянию здоровья 299 916 Другое 260 935 Всего 4 479 152 По данным Бюро национальной статистики

При этом некоторые граждане не вошли в состав рабочей силы, хотя ранее были трудоустроены. Так, например, более 31 тыс. человек уволились с последнего места работы по собственному желанию, чуть более 3 тыс. попали под сокращение, а у 1,4 тыс. человек закончился контракт.

Еще 40,5 тыс. человек были освобождены от работы по семейным или личным обстоятельствам, а 41 тыс. – по состоянию здоровья. При этом около 15,1 тыс. человек формально сохраняют связь с рабочим местом и 17,3 тыс. человек заняты собственным хозяйством.

Еще 327 человек отметили, что их работа является сезонной, 1,2 тыс. заявили, что завершили предпринимательскую деятельность, более 10 тыс. вышли на пенсию и почти 612 тыс. завершили работу "по другим причинам".

Причины высвобождения с последнего места работы лиц, не вошедших в состав рабочей силы Количество Увольнение в связи с банкротством организации или сокращением штата 3 067 Увольнение по собственному желанию 31 497 Увольнение в связи с окончанием срока договора (соглашения, контракта) 1 435 Увольнение по другой причине 2 937 Завершение предпринимательской деятельности 1 252 Выход на пенсию 10 151 По семейным или личным обстоятельствам 40 598 По состоянию здоровья 41 393 Работа носит сезонный характер 327 По другим причинам 611 882 Сохраняет формальную связь с рабочим местом 15 116 Занятый в личном подсобном хозяйстве 17 259 По данным Бюро национальной статистики

Таким образом, в стране насчитывается почти 4,5 млн человек старше 15 лет, которые не являются официально занятыми, но и не считаются безработными. При этом порядка 130 тыс. из них вообще никогда не работали, и лишь 2,6 тыс. человек, по состоянию на конец третьего квартала, не работают менее месяца.

Причина, по которой все эти люди не считаются безработными, кроется в способе подсчета уровня безработицы. Дело в том, что по методологии Международной организации труда (МОТ) безработными считаются граждане старше 15 лет, которые не имели доходного занятия, активно искали работу и были готовы приступить к ней в ближайшее время. Остальные просто не учитываются.