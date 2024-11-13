Действительно ли в Казахстане менее 500 тыс. безработных: как их посчитали

Уровень безработицы в Казахстане снизился до 4,6%. В третьем квартале насчитывалось 448,6 тыс. безработных. На деле же незанятых людей намного больше. Почему их не учли, узнали журналисты NUR.KZ.
По итогам третьего квартала уровень безработицы в Казахстане впервые за долгое время снизился. Правда, всего на 0,1 процентного пункта – до 4,6%. Доля безработных мужчин составила 4,3%, а женщин – 5%. Всего в стране насчитывалось порядка 448,6 тыс. безработных граждан.
В действительности неработающих граждан в стране намного больше. Всего, согласно данным Бюро национальной статистики (БНС), в стране насчитывается более 14,2 млн человек в возрасте от 15 лет и старше, и только порядка 9,2 млн из них являются занятыми.
Остальные же почти 4,5 млн граждан, по данным БНС, не входят в состав рабочей силы, то есть не работают, но при этом и не числятся безработными.
Из них почти 1,4 млн – это учащимися дневной формы обучения, 265 тыс. человек ведут личное хозяйство, 2,3 млн человек являются пенсионерами, почти 300 тыс. граждан не могут работать по состоянию здоровья и около 261 тыс. человек не заняты по другим причинам.
|Причина не участия в рабочей силе
|Численность
|Учеба (дневная форма)
|1 398 339
|Ведение домашнего хозяйства
|264 996
|Выход на пенсию
|2 254 966
|По состоянию здоровья
|299 916
|Другое
|260 935
|Всего
|4 479 152
|По данным Бюро национальной статистики
При этом некоторые граждане не вошли в состав рабочей силы, хотя ранее были трудоустроены. Так, например, более 31 тыс. человек уволились с последнего места работы по собственному желанию, чуть более 3 тыс. попали под сокращение, а у 1,4 тыс. человек закончился контракт.
Еще 40,5 тыс. человек были освобождены от работы по семейным или личным обстоятельствам, а 41 тыс. – по состоянию здоровья. При этом около 15,1 тыс. человек формально сохраняют связь с рабочим местом и 17,3 тыс. человек заняты собственным хозяйством.
Еще 327 человек отметили, что их работа является сезонной, 1,2 тыс. заявили, что завершили предпринимательскую деятельность, более 10 тыс. вышли на пенсию и почти 612 тыс. завершили работу "по другим причинам".
|Причины высвобождения с последнего места работы лиц, не вошедших в состав рабочей силы
|Количество
|Увольнение в связи с банкротством организации или сокращением штата
|3 067
|Увольнение по собственному желанию
|31 497
|Увольнение в связи с окончанием срока договора (соглашения, контракта)
|1 435
|Увольнение по другой причине
|2 937
|Завершение предпринимательской деятельности
|1 252
|Выход на пенсию
|10 151
|По семейным или личным обстоятельствам
|40 598
|По состоянию здоровья
|41 393
|Работа носит сезонный характер
|327
|По другим причинам
|611 882
|Сохраняет формальную связь с рабочим местом
|15 116
|Занятый в личном подсобном хозяйстве
|17 259
|По данным Бюро национальной статистики
Таким образом, в стране насчитывается почти 4,5 млн человек старше 15 лет, которые не являются официально занятыми, но и не считаются безработными. При этом порядка 130 тыс. из них вообще никогда не работали, и лишь 2,6 тыс. человек, по состоянию на конец третьего квартала, не работают менее месяца.
Причина, по которой все эти люди не считаются безработными, кроется в способе подсчета уровня безработицы. Дело в том, что по методологии Международной организации труда (МОТ) безработными считаются граждане старше 15 лет, которые не имели доходного занятия, активно искали работу и были готовы приступить к ней в ближайшее время. Остальные просто не учитываются.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2186727-deystvitelno-li-v-kazahstane-menee-500-tys-bezrabotnyh-kak-ih-poschitali/