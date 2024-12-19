Госаудиторы посчитали низкими тарифы на коммунальные услуги

Государственный аудит выявил пласт недостатков в сфере водоотведения, включая отсутствие качественного мониторинга и достоверных оперативных данных, передает NUR.KZ со ссылкой на ВАП.

На сайте Высшей аудиторской палаты (ВАП) рассказали об итогах проверки сферы водоотведения. По данным ВАП, выявлены "несогласованность в действиях уполномоченных органов, пробелы в нормативной базе, отсутствие качественного мониторинга и достоверных оперативных данных, низкий уровень автоматизации и цифровизации, слабая проработка инвестпроектов".

По мнению ВАП, "невысокий уровень оплаты коммунальных услуг и низкие тарифы на местах создают риски недофинансирования инфраструктуры". При этом, как отмечают представители палаты, отсутствие единого подхода к сбору, обработке и обобщению информации приводит к расхождению данных по протяженности сетей, количеству канализационно-очистных станций (КОС), аварийным участкам и т.д.

"В 67 городах республики требуется новое строительство, модернизация и реконструкция КОС, а в 27 они отсутствуют вовсе. Отмечается дисбаланс в распределении средств между регионами.

К примеру, наибольшие объемы финансирования направлены в Астану, Туркестанскую и Алматинскую области, несмотря на более высокую степень износа инженерных сетей в Карагандинской, Павлодарской областях и в Ұлытау", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что экспертиза 27 сложных проектов водоотведения по стране осуществлена организациями, не имеющими соответствующих прав. По 15 проектам в Туркестанской, Карагандинской областях, Шымкенте и Астане нарушены сроки реализации, а по отдельным проектам не проводилась повторная экспертиза скорректированной проектной документации.

При этом, как отмечают в ВАП, стоимость реализации 35 проектов водоотведения по результатам корректировки увеличилась на 70 млрд тенге - со 109 до 180 млрд тенге.

"Несогласованность действий и низкий контроль приводят к простаиванию некоторых объектов. К примеру, проект реконструкции очистных сооружений в Приозерске Карагандинской области стоимостью 1,9 млрд тенге с 98% готовности простаивает с 2017 года. В Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях простаивают 6 введенных в эксплуатацию проектов очистных станций на сумму 5,6 млрд тенге из-за отсутствия канализационных сетей", - сообщили в ВАП.

В ходе заседания глава ВАП Алихан Смаилов подчеркнул, что без разработки единой информационной системы в сфере ЖКХ рассмотренные проблемы так и будут оставаться актуальными.

"Без оцифровки, без того, чтобы у вас была достоверная информация, вы не можете планировать расходы эффективно. Нужно видеть всю картину целиком: по стране, в разрезе регионов и по видам инфраструктуры. И наиболее критичные вопросы решать в первую очередь. Без качественного мониторинга вы, получается, действуете на пальцах: какой регион первым придет, с тем и работаете. Это неправильно и неэффективно", - сказал Алихан Смаилов, обращаясь к сотрудникам Минпромышленности и строительства.

Всего по результатам аудита установлены:

финансовые нарушения на 18,7 млрд тенге;

неэффективное планирование бюджетных средств и активов - 23,4 млрд тенге;

их неэффективное использование - 26,7 млрд тенге;

Сообщается, что возможные потери и упущенная выгода составили 17,3 млрд тенге. Всего госаудиторы выявили 59 системных недостатков и 277 процедурных нарушений.

Ранее в ВАП сообщили о результатах проверки сразу нескольких сфер. Так, на прошлой неделе глава Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов сообщил о выявленных при проверке Nazarbayev University нарушениях.

Тогда же Смаилов рассказал об итогах аудита использования средств, выделенных на субсидирование сельского хозяйства. Сообщалось, что упущенная выгода составила 5 млрд тенге.

В начале декабря проверка созданного для эффективного управления республиканским бюджетом комитета выявила возможные потери бюджета на 124 млрд тенге.

В июле этого года мы писали, что аудит эффективности работы Минздрава выявил нарушения на 3,7 млрд тенге, включая финансовые нарушения и неэффективное планирование.

Добавим, что в августе глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Высшей аудиторской палаты Алихана Смаилова и поручил ему обеспечить контроль за использованием бюджетных средств.