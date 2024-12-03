Возможные потери бюджета на 124 млрд тенге: аудиторы проверили Комитет казначейства

Проверка созданного для эффективного управления республиканским бюджетом комитета выявила возможные потери бюджета на 124 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ВАП.

Высшая аудиторская палата в своем Telegram-канале опубликовала итоги аудита деятельности Комитета казначейства при Минфине.

В сообщении отмечается, что изначально централизованная казначейская система была создана для эффективного управления республиканским бюджетом. После были добавлены функции по обслуживанию исполнения местных бюджетов, Нацфонда, Фонда компенсации потерпевшим, а также задачи в сфере организации и проведения централизованных госзакупок.

"Проведенный аудит выявил системные недочеты в работе казначейской системы в части управления бюджетными деньгами и проведения платежей, снижающие ее эффективность.

Так, Комитет казначейства, нарушив нормы Бюджетного кодекса, в отдельные месяцы 2021-2023 годов осуществил выпуск эмиссионных ценных бумаг сверх первоначально запланированного объема. Хотя прогноз остатка средств на контрольном счете наличности республиканского бюджета был положительным. Это привело к возможным потерям бюджета в размере более 124 млрд тенге", - сказано в сообщении.

Также результаты аудита показали, что платежные документы по бюджетным строительным проектам контролируются недостаточно.

"Текущий контроль органами казначейства проводится только на предмет наличия подтверждающего документа. Без проверки его на соответствие форме, установленной законодательством, а также на наличие отметки о подтверждении авторского и технического надзоров.

Например, Департаментом казначейства города Алматы по одной и той же справке о стоимости выполненных работ на 2,5 млрд тенге в рамках реконструкции одного из административных зданий дважды проведены платежи на общую сумму 3,7 млрд тенге. И это не единичный случай", - сообщили в ВАП.

Председатель ВАП Алихан Смаилов обратил внимание на проблемы, связанные с авансовыми платежами. По его словам, территориальные органы казначейства в нарушение норм бюджетного законодательства исполняли счета на выплату новых авансов при наличии непогашенной суммы аванса прошлых лет, а также без пропорционального удержания ранее выплаченных авансов.

Смаилов подчеркнул, что центральному аппарату казначейства нужно доработать действующую информационную систему, чтобы она автоматически блокировала возможность проведения платежей с нарушением требований бюджетного законодательства.

Всего по результатам проведенного государственного аудита:

установлено 70 процедурных нарушений и 15 системных недостатков;

возможные потери бюджета составили более 124 млрд тенге.

В июле этого года мы писали, что аудит эффективности работы Минздрава выявил нарушения на 3,7 млрд тенге, включая финансовые нарушения и неэффективное планирование.

В августе нарушения на сотни миллионов тенге выявили аудиторы при проверке деятельности НИШ. Кроме того, в пресс-службе ВАП сообщили о проведении аудита Назарбаев Университета.

Также августе глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Высшей аудиторской палаты Алихана Смаилова и поручил ему обеспечить контроль за использованием бюджетных средств.