Субсидии на 142 млрд потратили впустую в Казахстане, заявили аудиторы

Председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов рассказал об итогах аудита использования госсредств, выделенных на субсидирование сельского хозяйства, передает NUR.KZ со ссылкой на ВАП.

По словам Смаилова, при высокой экономической значимости сельское хозяйство демонстрирует низкий вклад в ВВП – в среднем около 5%. Основные причины этого:

низкая производительность,

медленные темпы роста орошаемых земель,

неэффективное водопользование,

слабое развитие транспортно-логистической инфраструктуры,

недостаточная материально-техническая оснащенность и другое.

"За 5 лет из бюджета на субсидирование выделено около 2 трлн тенге. Однако ряд системных проблем обусловил их ограниченный эффект", - рассказал Смаилов.

В целом, про словам Смаилова, по результатам аудита выявлены 142 млрд тенге неэффективного планирования и использования бюджетных средств, 2 млрд тенге финансовых нарушений.

"Экономические потери и упущенная выгода оценочно составили 5 млрд тенге. В бюджет возмещено и восстановлено почти 2 млрд тенге.

По 4 фактам материалы переданы в правоохранительные органы, 322 материала направлены для привлечения к административной ответственности.

Все предложения комитета по аграрным вопросам мажилиса учтены в рекомендациях правительству и поручениях государственным органам", - заключил глава ВАП.

Напомним, в сентябре в АФМ заявляли, что при получении кредитов для разведения племенного крупного рогатого скота в Актюбинском филиале АО "Аграрная кредитная корпорация" установлены факты мошенничества с ущербом государству на общую сумму почти 1 млрд тенге.

А в августе в Астане осудили бывшего главу зерновой базы за растрату и халатность. Его действиями был нанесен ущерб почти в 280 млн тенге, а почти 1 тыс. тонн пшеницы пришла в негодность.

Позже мы сообщали, что ы Павлодарской области по результатам проверки в сфере субсидирования агропромышленного комплекса выявили ущерб государству на 500 млн тенге.