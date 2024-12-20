Как изменилась стоимость автомобилей в 2024 году в Казахстане

Автомобили являются удобным средством передвижения. Но они могут оказаться недоступными для большинства казахстанцев, так как их цены постоянно растут. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ По данным Бюро национальной статистики, стоимость легковых автомобилей в Казахстане продолжает расти в 2024 году, хотя темпы роста снизились по сравнению с концом 2023 года.

В ноябре 2024 года цены на новые легковые автомобили отечественной сборки выросли на 26,8% по сравнению с ноябрем прошлого года.

Ожидается, что в 2025 году ситуация может усложниться из-за новых правил ввоза автомобилей, что может привести к значительному росту цен, потенциально на 60-70%, по мнению экспертов.

Данные Бюро национальной статистики показывают, что легковые автомобили в текущем году сохранили тенденцию к подорожанию, хотя темпы роста снизились с 4 квартала 2023 года.

Так, в конце прошлого года индекс розничных цен на автомобили составлял 108,2 – что означает рост стоимости на 8,2% за квартал. Однако по итогам первых трех месяцев текущего года он снизился до 106,7.

Во втором квартале индекс достиг отметки в 105,8. Затем, по итогам июля-сентября незначительно увеличился до 105,9.

А в разрезе статистики по месяцам в октябре 2024 года индекс цен на покупку автомобилей составил 106,2. В ноябре он уже увеличился до 106,6. То есть рост цен ускоряется во втором полугодии.

Индекс цен на легковые авто в Казахстане за 2024 год. Источник: Бюро национальной статистики

В то же время, согласно данным по инфляции за ноябрь 2024 года, по сравнению с ноябрем прошлого года, уровень цен на новые легковые автомобили отечественной сборки вырос на 26,8%.

А если посмотреть на динамику роста цен с 2011 года, то можно увидеть, что наибольшие скачки стоимости авто отмечались в 2016 и в конце 2022 годов. Далее индекс снижался, но ни разу не опускался ниже отметки в 100 – это означает, что цены на легковые машины всегда росли, хоть и различными темпами.

При этом в новом 2025 году ситуация может усложниться.

Индекс розничных цен на автомобили за 2011-2024 годы. Источник: Бюро национальной статистики

Почему цены могут возрасти в 2025 году

1 декабря 2024 года были приняты поправки в правила ввоза автомобилей в Казахстан: физлица могут ввозить только один автомобиль в год, а юрлица – только по одобрению типа транспортного средства.

Это вызвало опасения, что подобные изменения могут привести к значительному росту цен на автомобили, потенциально на 60-70%, и укреплению позиций официальных дилеров и отечественных производителей.

Все из-за того, что для покупки авто не в автосалоне казахстанцы могут заплатить 48% от стоимости машины при растаможке, а также утильсбор и первичную регистрацию.

В то же время отмечалось, что в Казахстане планируют упростить покупку автомобилей в кредит – с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года будет исключено требование по соблюдению максимального уровня коэффициента долговой нагрузки заемщика при оформлении займа на покупку автомобиля.

Таким образом, рост цен на автомобили во второй половине текущего года ускорился. А в ноябре цены на новые отечественные машины выросли на 26,8% в годовом выражении.

Ранее сообщалось о том, что стоимость новых легковых автомобилей отечественной сборки, купленных в Казахстане, резко выросла более чем на 35%.

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