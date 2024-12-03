Как могут украсть деньги у продающих автомобили казахстанцев

Мошенники начали обманывать продающих автомобили казахстанцев по "старой" схеме с получением предоплаты через якобы официальный сервис. Как они крадут деньги, читайте на NUR.KZ.

Несколько лет назад в Казахстане начала распространятся схема, с помощью которой мошенники крадут деньги у желающих что-то продать казахстанцев. Для этого они придумывают различные якобы официальные службы и сервисы.

Например, в одной из историй, которую мы разбирали ранее, мошенники откликнулись на объявление о продаже автомобильных фар и попросили отправить их через специальную "курьерскую службу", с помощью которой можно якобы получить и деньги.

Для этого нужно было ввести полные данные платежной карты, включая номер, срок действия и трехзначный код (CVV) с обратной стороны, а также указать баланс для "верификации". В результате указанная сумма и списывается, а данные карты попадают мошенникам.

Напомним, что для получения денег на карту достаточно ее номера. А остальные данные нужны именно для онлайн-оплаты.

Как сейчас применяют "старую" схему

Но мошенники никогда не стоят на месте, постоянно модернизируя свои схемы и меняя сценарии. Теперь они нацелились на продавцов автомобилей.

Как сообщает портал для автомобилистов Kolesa.kz, в Сети распространяются ложные сообщения о возможности приема "безопасной предоплаты" за автомобиль через его сервисы.

Фейковая переписка со службой заботы. Источник: Kolesa.kz

Эту информацию используют мошенники. Они откликаются на объявление о продаже машины и сообщают, что согласны его купить. Но при этом говорят, что некоторое время не будут в городе, а, чтобы автомобиль не продали другим покупателям, согласны скинуть задаток.

При этом злоумышленники подчеркивают, что хотят провести все "официально", через специальную функцию сайта объявлений "Внести предоплату". Для убедительности они подделывают переписку со службой заботы портала, в которой "сотрудники" рассказывают про новую услугу, и отправляют скрин с ней продавцу.

Следом "потенциальный покупатель" присылает и ссылку на мошеннический платежный шлюз, где продавец автомобиля для получения "безопасной предоплаты" вносит данные своей карты, включая CVV-код, и по "старой" схеме лишается денег.

Фейковый платежный шлюз. Источник: Kolesa.kz

Эксперты портала Kolesa.kz между тем напоминают всем пользователям сайта и приложения, продавцам и покупателям, что на платформе нет и не было сервисов по приему задатков и оплаты за автомобили, заказ запчастей и других услуг от третьих лиц.

Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно пользоваться только официальными сервисами компании. Мобильное приложение при этом нужно скачивать только из официального магазина приложений, а при переходе на сайт нужно обращать внимание на правильность его написания.

Отметим, что злоумышленники очень часто остерегают своих жертв от мошенничества, пытаясь втереться в доверия. Например, в еще одной схеме они просят не называть им код из сообщения, а продиктовать его "специальному роботу".