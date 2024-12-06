Казахстан оказался в тройке антилидеров по уровню безработицы в СНГ и Центральной Азии

Безработица в Казахстане сохраняется примерно на одном уровне. Однако в сравнении с соседними странами ситуация оказалась неоднозначной. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Наличие высокого уровня безработицы негативно отражается не только на экономике страны, которая несет расходы на социальную помощь нетрудоустроенным, но и влияет на уровень жизни самого населения.

Как сообщает сайт EnergyProm, официальная статистика указывает на некоторое улучшение ситуации, однако показатели остаются высокими.

Безработица стабильна

Ранее сообщалось, что в Казахстане уровень безработицы во втором квартале 2024 года, рассчитанный по методологии Международной организации труда (МОТ), составил 4,7%, или более 451 тыс. человек.

В третьем квартале насчитывалось 448,6 тыс. безработных, а уровень показателя снизился до 4,6%.

"Уточним: речь идет о тех, кто официально имеет такой статус, зарегистрирован в качестве безработного, ищет работу и готов к ней приступить. Уровень безработицы по стране, исходя именно из этих данных, составил 4,6%: в городах он также был равен 4,6%, а в сельской местности – 4,7%", – сообщается в источнике.

Причины нетрудоустроенности казахстанцев. Источник: EnergyProm

Сравнение с другими странами

"В рейтинге худших стран по уровню безработицы на 2024 год, согласно данным ILOSTAT, Казахстан занял 104-е место из 187. Уровень безработицы в РК на момент составления рейтинга достигал 4,8%", – сообщается в источнике.

При этом в Центральной Азии средний показатель безработицы составил 5,5%, что выше казахстанского уровня в 4,6%.

Но среди стран СНГ Казахстан занял третье место. Хуже ситуация оказалась в Таджикистане (11,6%) и Азербайджане (уровень безработицы достиг 5,6%).

Для сравнения: лучше показатели оказались в Узбекистане (4,5%), Туркменистане (4,3%), Беларуси (3,4%), Кыргызстане (3,3%), России (2,5%) и Молдове (1,4%).

Напомним, что в Казахстане отмечен самый высокий показатель в ЕАЭС.

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