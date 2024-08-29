Ролики в соцсетях о выплате пособий по безработице: сколько можно реально получить

На брифинге в СЦК вице-министр труда и соцзащиты Олжас Анафин разъяснил, насколько правдивы ролики в соцсетях об онлайн оформлении соцвыплаты по безработице, передает корреспондент NUR.KZ.

"Да, действительно, выплату по потере работы можно получить в онлайн режиме через сайт Enbek.kz. Для этого необходимо зарегистрироваться в качестве безработного. Это можно сделать через тот же сайт. При этом необходимо быть участником системы социального страхования - то есть это работодатель должен за вас вносить социальные отчисления.

Сама выплата назначается в размере 45% от среднемесячного дохода за последние 24 месяца. На срок от 1 до 6 месяцев в зависимости от стажа участия.

За 7 месяцев текущего года выплату получили порядка 200 тысяч человек. Средний размер выплаты - 78 тысяч тенге. Количество безработных на сегодняшний день составляет 451 тысяча человек. Если сравнивать с этим же кварталом предыдущего года, то мы видим, что динамика не увеличилась, так как в прошлом году было 452 тысячи", - пояснил Олжас Анафин

Он добавил, что 45% от прежнего дохода будет выплачиваться тем, у кого был высокий доход за последние 24 месяца.

Отметим, не так давно мы писали о том, сколько безработных проживает в Казахстане.

Во втором квартале 2024 года средний уровень безработицы в Казахстане составил 4,7%. Однако показатель сильно зависит от возраста, пола и даже от образования граждан.

Аналитики отдельно рассчитывают уровень безработицы для мужчин и для женщин, делают разбивку по возрастам, образованию граждан и даже по месту их проживания. Так, например, в стране насчитывается 242 623 безработные женщины (уровень безработицы среди них составляет 5,2%) и 208 398 безработных мужчин (4,2%).

В разрезе возрастных групп самый высокий уровень безработицы наблюдается среди женщин в возрасте от 35 до 44 лет (6,6%), а среди мужчин - от 55 до 64 лет (7,3%).