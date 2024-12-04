Как рост курса доллара повлияет на стоимость жилья в Казахстане

Из-за роста курса доллара казахстанские застройщики уже начали повышать цены на первичном рынке жилья страны. Связано это в том числе с международными контрактами в иностранной валюте. Подробности читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Рост курса доллара привел к повышению цен на первичном рынке жилья в Казахстане, что подтверждают министр национальной экономики Нурлан Байбазаров и аналитики портала "Крыша".

По словам президента Ассоциации застройщиков Казахстана Виктора Микрюкова, многие застройщики уже начали повышать цены на квартиры, а большинство компаний не готово к резким изменениям курса валют.

Эксперты предупреждают о возможном кризисе в строительной отрасли, похожем на ситуации 2007-2008 и 2014-2015 годов, и призывают покупателей быть внимательными при выборе застройщика.

Официальный курс доллара США 4 декабря 2024 года составил 523,17 тенге. Несмотря на небольшое снижение, за месяц он вырос на 7,2%, с 488,11 тенге, зафиксированных месяцем ранее.

В связи с ослаблением тенге и соответствующим ростом цен на импортируемые строительные материалы возможно изменение цен и на рынке жилья Казахстана, заявил министр национальной экономики страны Нурлан Байбазаров.

Это подтверждают и аналитики портала "Крыша". Они считают, что в строительном секторе Казахстана нарастает "турбулентность". При этом ослабление тенге повлияет не только на рост цен на первичное жилье, но и несет риски для сектора в целом.

"Цены на первичном рынке вырастут в соответствии с ростом курса доллара и инфляцией. Многие застройщики уже начали повышать цены на квартиры.

Сейчас у строителей есть два варианта: либо быстрее реализовать объекты, либо закладывать в стоимость затраты, связанные с подорожанием. Как следствие, мы наблюдаем активный спрос и рост сделок вторую неделю", – рассказал порталу президент Ассоциации застройщиков Казахстана (АЗК) Виктор Микрюков.

Он также отметил, что застройщики, заключая международные контракты, в которых единицей платежа является иностранная валюта, зачастую закладывают пересмотр стоимости в случае резкого повышения ее курса. Таковым является рост на 10%.

А то, что выше него, большинством застройщиков даже не предусматривается. Только опытные компании занимаются страхованием рисков. Это те, кто давно работает и уже сталкивался с кризисными явлениями. Таким образом, большая часть строительных компаний не готова к таким резким изменениям.

Строительство жилого комплекса. Иллюстративное фото: sculpies/Getty Images

Глава АЗК также утверждает, что сегодняшняя ситуация на рынке жилья очень похожа на те, что происходили в 2007-2008,и 2014-2015 годах, когда закрылось множество строительных компаний. На это вкупе повлияли рост курса доллара и невозможность застройщиков профинансировать строительство своих объектов, в том числе из-за отказа банков в кредитах на фоне высокой базовой ставки.

Эксперт также предупреждает, что кризисные ситуации сопровождаются появлением обманутых дольщиков.

"До сих пор, несмотря на требования законодательства, по закону, то есть при наличии разрешения на привлечение средств дольщиков или гарантии Казахстанской жилищной компании (КЖК), в Казахстане строится лишь 30% объектов.

Поэтому покупателям квартир в строящихся жилых комплексах нужно быть максимально внимательными", – заключает Микрюков.

В частности, казахстанцам, которые собираются покупать квартиры на первичном рынке жилья, нужно проверить наличие у застройщика и выбранного объекта документов, гарантирующих завершение строительства. А в нынешней кризисной ситуации, которая уже создала ажиотаж, следует быть еще осторожнее.