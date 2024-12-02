"Мы такой план не прогнозируем": у главы МНЭ спросили, дойдет ли доллар до 600 тенге

На брифинге в правительстве главу МНЭ спросили о том, есть ли у правительства план действий в случае, если доллар будет стоить 600 тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров отметил, что среднегодовой курс доллара при расчете бюджета в Казахстане заложен по 470 тенге. По "плану Б" доллар прогнозировался максимум по 500 тенге.

Министра спросили, что правительство будет делать, если курс доллара достигнет отметки в 600 тенге.

«Мы пока такой план не прогнозируем. Наш самый (высокий курс - прим.авт.) в прогнозных расчетах мы считали, как "план Б", - это 500 тенге. То есть мы не рассчитываем и пока не планируем считать по 600 тенге.

Что касается того, какие меры мы предпринимаем, наша задача - обеспечить, поскольку правительство реализует разные программы и проекты, и в рамках этих проектов мы планируем, что в следующем году будут заходить именно инвестиции в иностранной валюте.

Эти инвестиции пройдут через наш валютный рынок, будут конвертироваться и будут тратиться в Казахстане для реализации данных проектов. Поэтому мы со своей стороны таким образом будем способствовать притоку валюты в страну, чтобы сбалансировать спрос и предложение на валюту.

В целом курсообразование, как и Нацбанк отмечал, оно у нас рыночное, и все будет зависеть от спроса и предложения на рынке", - заявил глава МНЭ.

Сегодня на том же брифинге глава Миннацэкономики заявил, что правительство Казахстана примет все меры, чтобы снизить "негативное влияние" из-за падения курса тенге.

Также Нурлан Байбазаров назвал три ключевые причины, которые вызвали ослабление тенге.

В октябре этого года Байбазаров также комментировал ситуацию с подорожанием доллара и отвечал на вопрос, не повлияет ли удорожание доллара это на цены.

Напомним, сегодня доллар достигал 530 тенге в казахстанских обменниках, американская валюта продолжает расти.