Прожиточный минимум снова снизился в Казахстане

В октябре обновили прожиточный минимум на душу населения. За месяц показатель снизился на 0,1%, до 55 079 тенге. На что должно хватить этой суммы, читайте в материале NUR.KZ.

В октябре, согласно данным Бюро национальной статистики, прожиточный минимум на душу населения (ПМ) составил 55 079 тенге – это на 0,1% меньше, чем было месяцем ранее. Стоит отметить, что показатель снижается уже второй месяц подряд – в сентябре он уменьшился на 1,1%.

Этой суммы должно хватить, чтобы среднестатистический житель страны смог закрыть свои минимальные потребности: купить еду, чтобы поддерживать жизнь, приобрести минимальный набор непродовольственных товаров и оплатить самые необходимые услуги.

Не стоит путать данный показатель с прожиточным минимумом, который ежегодно устанавливается законом "О республиканском бюджете" для определения размеров пенсий и пособий.

Стоит отметить, что не во всех регионах страны наблюдается снижение ПМ. Так, за месяц он вырос в Туркестанской области (на 1,2%), областях Ұлытау и Жетісу (на 0,6% и 0,5% соответственно), в Атырауской области (на 0,3%), Жамбылской и Мангистауской областях (по 0,2% в каждой), а также в Шымкенте (на 0,6%).

Самый высокий ПМ зафиксирован в Мангистауской области – 68 779 тенге. Следом идут Алматы – 59 844 тенге и Астана – 58 447 тенге. В Шымкенте минимальная для жизни сумма равна 53 684 тенге. А самый низкий показатель определен в Туркестанской области – 48 733 тенге.

Прожиточный минимум в Казахстане Регион Октябрь Октябрь к сентябрю Казахстан ₸55 079 -0,1% Абай ₸56 116 -0,1% Акмолинская ₸53 639 -0,2% Актюбинская ₸50 807 -0,6 % Алматинская ₸55 599 -0,3 % Атырауская ₸52 772 0,3 % Западно-Казахстанская ₸51 759 -0,6 % Жамбылская ₸51 129 0,2 % Жетісу ₸53 092 0,5 % Карагандинская ₸52 332 -0,2 % Костанайская ₸53 040 -0,3 % Кызылординская ₸49 343 -0,1 % Мангистауская ₸68 779 0,2 % Павлодарская ₸52 631 -0,8 % Северо-Казахстанская ₸54 377 -0,6 % Туркестанская ₸48 733 1,2 % Ұлытау ₸55 489 0,6% Восточно-Казахстанская ₸58 160 -0,2 % Астана ₸58 447 -0,1 % Алматы ₸59 844 -0,4 % Шымкент ₸53 684 0,6% По данным Бюро национальной статистики

При этом следует понимать, что показатель ПМ отличается в зависимости от пола и возраста. Так, например, минимальная сумма, необходимая для жизнедеятельности мужчин старше 18 лет, составляет 64 684 тенге, а для женщин – 51 315 тенге.

Для пенсионеров прожиточный минимум установлен на уровне 50 846 тенге, для детей до 13 лет – 48 612 тенге. Для юношей в возрасте от 14 до 17 лет ПМ равен 68 632 тенге, а для девушек этой же возрастной категории – 52 585 тенге.

Напомним, на текущий момент на основе регионального прожиточного минимума на душу населения в Казахстане рассчитывают черту бедности в стране и определяют семьи, которым полагается адресная социальная помощь. Однако уже в следующем году система расчета должна измениться.