Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Прожиточный минимум снова снизился в Казахстане

Опубликовано:

Яйца лежат в корзинке рядом с деньгами
Деньги и яйца. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В октябре обновили прожиточный минимум на душу населения. За месяц показатель снизился на 0,1%, до 55 079 тенге. На что должно хватить этой суммы, читайте в материале NUR.KZ.

В октябре, согласно данным Бюро национальной статистики, прожиточный минимум на душу населения (ПМ) составил 55 079 тенге – это на 0,1% меньше, чем было месяцем ранее. Стоит отметить, что показатель снижается уже второй месяц подряд – в сентябре он уменьшился на 1,1%.

Этой суммы должно хватить, чтобы среднестатистический житель страны смог закрыть свои минимальные потребности: купить еду, чтобы поддерживать жизнь, приобрести минимальный набор непродовольственных товаров и оплатить самые необходимые услуги.

Не стоит путать данный показатель с прожиточным минимумом, который ежегодно устанавливается законом "О республиканском бюджете" для определения размеров пенсий и пособий.

Стоит отметить, что не во всех регионах страны наблюдается снижение ПМ. Так, за месяц он вырос в Туркестанской области (на 1,2%), областях Ұлытау и Жетісу (на 0,6% и 0,5% соответственно), в Атырауской области (на 0,3%), Жамбылской и Мангистауской областях (по 0,2% в каждой), а также в Шымкенте (на 0,6%).

Самый высокий ПМ зафиксирован в Мангистауской области – 68 779 тенге. Следом идут Алматы – 59 844 тенге и Астана – 58 447 тенге. В Шымкенте минимальная для жизни сумма равна 53 684 тенге. А самый низкий показатель определен в Туркестанской области – 48 733 тенге.

Прожиточный минимум в Казахстане
Регион Октябрь Октябрь к сентябрю
Казахстан ₸55 079 -0,1%
Абай ₸56 116 -0,1%
Акмолинская ₸53 639 -0,2%
Актюбинская ₸50 807 -0,6%
Алматинская ₸55 599 -0,3%
Атырауская ₸52 772 0,3%
Западно-Казахстанская ₸51 759 -0,6%
Жамбылская ₸51 129 0,2%
Жетісу ₸53 092 0,5%
Карагандинская ₸52 332 -0,2%
Костанайская ₸53 040 -0,3%
Кызылординская ₸49 343 -0,1%
Мангистауская ₸68 779 0,2%
Павлодарская ₸52 631 -0,8%
Северо-Казахстанская ₸54 377 -0,6%
Туркестанская ₸48 733 1,2%
Ұлытау ₸55 489 0,6%
Восточно-Казахстанская ₸58 160 -0,2%
Астана ₸58 447 -0,1%
Алматы ₸59 844 -0,4%
Шымкент ₸53 684 0,6%
По данным Бюро национальной статистики

При этом следует понимать, что показатель ПМ отличается в зависимости от пола и возраста. Так, например, минимальная сумма, необходимая для жизнедеятельности мужчин старше 18 лет, составляет 64 684 тенге, а для женщин – 51 315 тенге.

Для пенсионеров прожиточный минимум установлен на уровне 50 846 тенге, для детей до 13 лет – 48 612 тенге. Для юношей в возрасте от 14 до 17 лет ПМ равен 68 632 тенге, а для девушек этой же возрастной категории – 52 585 тенге.

Напомним, на текущий момент на основе регионального прожиточного минимума на душу населения в Казахстане рассчитывают черту бедности в стране и определяют семьи, которым полагается адресная социальная помощь. Однако уже в следующем году система расчета должна измениться.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2181147-novyy-prozhitochnyy-minimum-opredelili-v-regionah-kazahstana/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie