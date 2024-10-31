Прожиточный минимум снова снизился в Казахстане

В октябре обновили прожиточный минимум на душу населения. За месяц показатель снизился на 0,1%, до 55 079 тенге. На что должно хватить этой суммы, читайте в материале NUR.KZ.
В октябре, согласно данным Бюро национальной статистики, прожиточный минимум на душу населения (ПМ) составил 55 079 тенге – это на 0,1% меньше, чем было месяцем ранее. Стоит отметить, что показатель снижается уже второй месяц подряд – в сентябре он уменьшился на 1,1%.
Этой суммы должно хватить, чтобы среднестатистический житель страны смог закрыть свои минимальные потребности: купить еду, чтобы поддерживать жизнь, приобрести минимальный набор непродовольственных товаров и оплатить самые необходимые услуги.
Не стоит путать данный показатель с прожиточным минимумом, который ежегодно устанавливается законом "О республиканском бюджете" для определения размеров пенсий и пособий.
Стоит отметить, что не во всех регионах страны наблюдается снижение ПМ. Так, за месяц он вырос в Туркестанской области (на 1,2%), областях Ұлытау и Жетісу (на 0,6% и 0,5% соответственно), в Атырауской области (на 0,3%), Жамбылской и Мангистауской областях (по 0,2% в каждой), а также в Шымкенте (на 0,6%).
Самый высокий ПМ зафиксирован в Мангистауской области – 68 779 тенге. Следом идут Алматы – 59 844 тенге и Астана – 58 447 тенге. В Шымкенте минимальная для жизни сумма равна 53 684 тенге. А самый низкий показатель определен в Туркестанской области – 48 733 тенге.
|Прожиточный минимум в Казахстане
|Регион
|Октябрь
|Октябрь к сентябрю
|Казахстан
|₸55 079
|-0,1%
|Абай
|₸56 116
|-0,1%
|Акмолинская
|₸53 639
|-0,2%
|Актюбинская
|₸50 807
|-0,6%
|Алматинская
|₸55 599
|-0,3%
|Атырауская
|₸52 772
|0,3%
|Западно-Казахстанская
|₸51 759
|-0,6%
|Жамбылская
|₸51 129
|0,2%
|Жетісу
|₸53 092
|0,5%
|Карагандинская
|₸52 332
|-0,2%
|Костанайская
|₸53 040
|-0,3%
|Кызылординская
|₸49 343
|-0,1%
|Мангистауская
|₸68 779
|0,2%
|Павлодарская
|₸52 631
|-0,8%
|Северо-Казахстанская
|₸54 377
|-0,6%
|Туркестанская
|₸48 733
|1,2%
|Ұлытау
|₸55 489
|0,6%
|Восточно-Казахстанская
|₸58 160
|-0,2%
|Астана
|₸58 447
|-0,1%
|Алматы
|₸59 844
|-0,4%
|Шымкент
|₸53 684
|0,6%
|По данным Бюро национальной статистики
При этом следует понимать, что показатель ПМ отличается в зависимости от пола и возраста. Так, например, минимальная сумма, необходимая для жизнедеятельности мужчин старше 18 лет, составляет 64 684 тенге, а для женщин – 51 315 тенге.
Для пенсионеров прожиточный минимум установлен на уровне 50 846 тенге, для детей до 13 лет – 48 612 тенге. Для юношей в возрасте от 14 до 17 лет ПМ равен 68 632 тенге, а для девушек этой же возрастной категории – 52 585 тенге.
Напомним, на текущий момент на основе регионального прожиточного минимума на душу населения в Казахстане рассчитывают черту бедности в стране и определяют семьи, которым полагается адресная социальная помощь. Однако уже в следующем году система расчета должна измениться.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2181147-novyy-prozhitochnyy-minimum-opredelili-v-regionah-kazahstana/