Расходы на продукты питания выросли в Казахстане

Расходы казахстанцев во втором квартале составили 282 344 тенге на душу населения. Больше половины этой суммы уходит на продовольственные товары. Подробности читайте на NUR.KZ.
- Расходы казахстанцев во втором квартале 2024 года составили 282 344 тенге на душу населения, что на 8,2% больше, чем в прошлом году, но на 0,32% меньше, чем в первом квартале текущего года.
- Несмотря на общее снижение расходов, траты на продукты питания увеличились до 145 767 тенге, что составляет почти 57% от общих потребительских расходов.
- Денежные доходы в среднем на душу населения составили 330 386 тенге, при этом казахстанцы тратят около 85,46% своих доходов.
Во втором квартале 2024 года, согласно данным Бюро национальной статистики, денежные доходы в среднем на душу населения Казахстана составили 330 386 тенге, то есть примерно по 110 129 тенге в месяц.
Важно учитывать, что в эту сумму входят не только зарплаты, но и все остальные виды доходов, в том числе пенсии, пособия, стипендии, алименты и прочие денежные поступления. Их общая сумма делится на количество всех казахстанцев, даже тех, у которых нет доходов.
|Денежные доходы населения в среднем на душу
во втором квартале 2024 года
|Вид дохода
|Сумма
|Доход от работы по найму
|₸219 094
|Доход от самостоятельной занятости
|₸29 709
|Пенсии
|₸54 459
|Пособия
|₸13 508
|АСП и жилищная помощь
|₸98
|Стипендии
|₸1 551
|Материальная помощь и алименты
|₸6 788
|Доход от собственности
|₸1 420
|Прочие денежные поступления
|₸3 759
|Денежный доход, всего
|₸330 386
|По данным Бюро национальной статистики
При этом денежные расходы населения во втором квартале составили 282 344 тенге. Это на 8,2% больше прошлогоднего показателя, но на 0,32% меньше, того, что был в первом квартале текущего года (283 262 тенге). Таким образом, в среднем казахстанцы расходуют порядка 85,46% своих денежных доходов.
Из общей суммы на потребительские расходы (товары и услуги) пришлось 256 254 тенге. Здесь также наблюдается небольшое снижение за квартал – на 0,27%.
Интересно, что на фоне снижения общих расходов, казахстанцы стали больше тратить на продукты питания.
Так, во втором квартале общие расходы на продовольственные товары в среднем на душу населения составили 145 767 тенге – это почти 57% от общих потребительских расходов. Это также больше, чем было в прошлом квартале – сразу на 1,8%.
Больше всего казахстанцы потратили на продукты питания и безалкогольные напитки – 133 136 тенге за три месяца. Эта сумма также больше (на 1,4%) той, что фиксировалась в прошлом квартале.
Также в продовольственные расходы вошли следующие категории:
- питание вне дома – 6 327 тенге;
- алкогольные напитки – 1 642 тенге;
- табачные изделия – 4 213 тенге.
Таким образом, несмотря на снижение общих расходов, на деле оказалось, что у казахстанцев на продукты питания стало уходить больше средств, чем раньше. Остальная сумма потребительских расходов приходится на непродовольственные товары (59 634 тенге) и платные услуги (50 853 тенге).
|Денежные расходы населения в среднем на душу
во втором квартале 2024 года
|Вид расхода
|Сумма
|Продукты питания и безалкогольные напитки
|₸131 299
|Питание вне дома
|₸5 627
|Алкогольные напитки
|₸1 914
|Табачные изделия
|₸3 947
|Непродовольственные товары
|₸60 301
|Платные услуги
|₸53 451
|Потребительские расходы, всего
|₸256 946
|По данным Бюро национальной статистики
В денежные расходы казахстанцев также входит материальная помощь и алименты (в среднем 6 207 тенге за квартал), налоги, платежи и другие выплаты (459 тенге в среднем за три месяца), погашение кредита и долга (в среднем 19 424 тенге за квартал).
Необходимо осознавать, что "небольшие" суммы доходов и расходов обусловлены способом их расчета. При определении этих показателей учитывается все население страны. Например, при подсчете трат на алкоголь в статистику попадают даже те граждане, которые не употребляют спиртные напитки и такой механизм используется во всех категориях.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2161063-rashody-na-produkty-pitaniya-vyrosli-v-kazahstane/