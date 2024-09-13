Расходы на продукты питания выросли в Казахстане

Расходы казахстанцев во втором квартале составили 282 344 тенге на душу населения. Больше половины этой суммы уходит на продовольственные товары. Подробности читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Расходы казахстанцев во втором квартале 2024 года составили 282 344 тенге на душу населения, что на 8,2% больше, чем в прошлом году, но на 0,32% меньше, чем в первом квартале текущего года.

Несмотря на общее снижение расходов, траты на продукты питания увеличились до 145 767 тенге, что составляет почти 57% от общих потребительских расходов.

Денежные доходы в среднем на душу населения составили 330 386 тенге, при этом казахстанцы тратят около 85,46% своих доходов.

Во втором квартале 2024 года, согласно данным Бюро национальной статистики, денежные доходы в среднем на душу населения Казахстана составили 330 386 тенге, то есть примерно по 110 129 тенге в месяц.

Важно учитывать, что в эту сумму входят не только зарплаты, но и все остальные виды доходов, в том числе пенсии, пособия, стипендии, алименты и прочие денежные поступления. Их общая сумма делится на количество всех казахстанцев, даже тех, у которых нет доходов.

Денежные доходы населения в среднем на душу

во втором квартале 2024 года Вид дохода Сумма Доход от работы по найму ₸219 094 Доход от самостоятельной занятости ₸29 709 Пенсии ₸54 459 Пособия ₸13 508 АСП и жилищная помощь ₸98 Стипендии ₸1 551 Материальная помощь и алименты ₸6 788 Доход от собственности ₸1 420 Прочие денежные поступления ₸3 759 Денежный доход, всего ₸330 386 По данным Бюро национальной статистики

При этом денежные расходы населения во втором квартале составили 282 344 тенге. Это на 8,2% больше прошлогоднего показателя, но на 0,32% меньше, того, что был в первом квартале текущего года (283 262 тенге). Таким образом, в среднем казахстанцы расходуют порядка 85,46% своих денежных доходов.

Из общей суммы на потребительские расходы (товары и услуги) пришлось 256 254 тенге. Здесь также наблюдается небольшое снижение за квартал – на 0,27%.

Интересно, что на фоне снижения общих расходов, казахстанцы стали больше тратить на продукты питания.

Так, во втором квартале общие расходы на продовольственные товары в среднем на душу населения составили 145 767 тенге – это почти 57% от общих потребительских расходов. Это также больше, чем было в прошлом квартале – сразу на 1,8%.

Больше всего казахстанцы потратили на продукты питания и безалкогольные напитки – 133 136 тенге за три месяца. Эта сумма также больше (на 1,4%) той, что фиксировалась в прошлом квартале.

Также в продовольственные расходы вошли следующие категории:

питание вне дома – 6 327 тенге;

алкогольные напитки – 1 642 тенге;

табачные изделия – 4 213 тенге.

Таким образом, несмотря на снижение общих расходов, на деле оказалось, что у казахстанцев на продукты питания стало уходить больше средств, чем раньше. Остальная сумма потребительских расходов приходится на непродовольственные товары (59 634 тенге) и платные услуги (50 853 тенге).

Денежные расходы населения в среднем на душу

во втором квартале 2024 года Вид расхода Сумма Продукты питания и безалкогольные напитки ₸131 299 Питание вне дома ₸5 627 Алкогольные напитки ₸1 914 Табачные изделия ₸3 947 Непродовольственные товары ₸60 301 Платные услуги ₸53 451 Потребительские расходы, всего ₸256 946 По данным Бюро национальной статистики

В денежные расходы казахстанцев также входит материальная помощь и алименты (в среднем 6 207 тенге за квартал), налоги, платежи и другие выплаты (459 тенге в среднем за три месяца), погашение кредита и долга (в среднем 19 424 тенге за квартал).

Необходимо осознавать, что "небольшие" суммы доходов и расходов обусловлены способом их расчета. При определении этих показателей учитывается все население страны. Например, при подсчете трат на алкоголь в статистику попадают даже те граждане, которые не употребляют спиртные напитки и такой механизм используется во всех категориях.