Прожиточный минимум резко снизился в Казахстане

В ноябре прожиточный минимум уменьшился сразу на 10,5% за месяц – до 47 501 тенге. Снижение в том числе связано с сокращением продуктовой корзины и ее стоимости. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Региональный прожиточный минимум (ПМ) в Казахстане меняется ежемесячно. По сути он показывает, сколько денег нужно среднестатистическому казахстанцу, чтобы закрыть свои минимальные потребности. В частности, в продуктах питания.

Согласно данным Бюро национальной статистики, в ноябре 2023 года ПМ составил 47 501 тенге. Это сразу на 10,5% или на 5 553 тенге меньше, чем было в октябре.

Почему прожиточный минимум мог сильно снизиться

Важно понимать, что показатель прожиточного минимума обычно рассчитывается на основе стоимости продуктовой корзины, куда входят 43 продукта питания, которые в основном употребляют жители страны.

При этом в ноябре в соответствии с "Научно обоснованными физиологическими нормами потребления продуктов питания" из продуктовой корзины были исключены помидоры, огурцы, арбузы и виноград. Это в том числе могло повлиять на сильное снижение показателя прожиточного минимума.

Величина прожиточного минимума. Источник: Бюро национальной статистики

Стоит отметить, что снижение произошло во всех регионах страны. Самое сильное зафиксировано в Карагандинской области – на 12,2%, до 45 285 тенге. Следом идет Актюбинская область, где ПМ за месяц снизился на 12,1% – до 42 501 тенге. Замыкает тройку область Абай – снижение на 11,9%, до 46 463 тенге.

В Алматы ПМ уменьшился на 11,2%, до 49 982 тенге, в Астане – на 11,2%, до 52 985 тенге, а в Шымкенте – на 9,7%, до 47 318 тенге.

Прожиточный минимум в регионах Казахстана. Источник: Бюро национальной статистики

Напомним, региональный прожиточный минимум на душу населения используется для для определения уровня бедности в регионах, а также при расчете адресной социальной помощи (АСП).

Его нельзя путать с прожиточным минимумом, который ежегодно устанавливается законом о республиканском бюджете для расчета базовых социальных выплат.