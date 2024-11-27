"В Казахстане глубокий бюджетный кризис": депутат заявил о стремительно растущем госдолге

На заседании мажилиса сегодня депутат Елнур Бейсенбаев заявил, что Казахстан переживает глубокий бюджетный кризис, а экономические проблемы накоплены годами, передает корреспондент NUR.KZ.

"Стремительно растущий госдолг. Треть наших расходов покрывается за счет заимствования. Расходы на обслуживание государственных и правительственных займов за 3 года превысят 6 трлн тенге. При этом большая часть займов проводится через квазигоссектор в обход парламента.

В текущем году внешний долг превысил 166 млрд долларов, увеличившись с начала года на 3 млрд долларов, то есть внешний долг равняется 4-м годовым бюджетам нашей страны", - заявил депутат Бейсенбаев.

Он добавил, что за последние 10 лет внешний долг страны увеличился на 16,5 млрд долларов, тогда как активы Нацфонда сократились на 17,5 млрд долларов, что наглядно показывает всю серьезность накопившихся экономических проблем.

"Из этого можно сделать вывод - страна переживает глубокий бюджетный кризис, обусловленный чрезмерной зависимостью от средств Нацфонда", - заявил Бейсенбаев.

Напомним, на прошлой неделе заместитель премьер-министра - министр нацэкономики Нурлан Байбазаров высказался касательно объема государственного долга Казахстана. Перед этим депутат сената Султанбек Макежанов заявил, что в стране наблюдается рост по расходам на погашение и обслуживание негосударственных займов под госгарантию.

20 ноября стало известно, что Казахстан займет еще почти 85 млрд японских иен. На заседании мажилиса депутаты приняли в работу "Соглашение о займе между Казахстаном и Международным Банком Реконструкции и Развития".

Также сообщалось, что Казахстан займет 105 млрд иен у азиатских банков из-за дефицита бюджета - в мажилисе рассмотрели два законопроекта о займах у Азиатского Банка Инфраструктурных Инвестиций и Азиатского Банка Развития на 15 лет для поддержки экономики РК.

Позже вице-министр финансов Ержан Биржанов высказался о миллиардных международных займах, которые планирует взять наша страна. По его словам, механизм займа присущ не только нам, но и экономикам других стран.