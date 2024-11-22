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Министр экономики высказался о госдолге Казахстана

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Нурлан Байбазаров
Нурлан Байбазаров. Фото: primeminister.kz

Заместитель премьер-министра - министр нацэкономики Нурлан Байбазаров в кулуарах сената парламента ответил на вопросы журналистов касательно объема государственного долга, передает NUR.KZ.

Вице-премьер рассказал, что Международный валютный фонд, Всемирный банк, международные рейтинговые агентства ежегодно оценивают уровень развития экономики, уровень финансовой устойчивости Казахстана и отмечают стабильно низкий размер государственного долга.

"Последние изменения, которые произошли в международных кредитных рейтингах, свидетельствуют о фискальной, финансовой устойчивости нашей страны. У нас имеются значительные валютные резервы в виде Национального фонда, золотовалютных резервов, размер которых превысил уже больше 100 млрд долларов, и это та финансовая "подушка безопасности", которая позволяет нам активно привлекать инвестиции.

Мы приняли Концепцию управления государственными финансами. В ней прописаны ограничения - госдолг, в целом, не должен превышать 32% от ВВП страны. Сейчас данный показатель составляет порядка 23%, то есть мы находимся на достаточно безопасном и комфортном уровне по объему государственного долга".

Также Нурлан Байбазаров отметил, что этот долг нужно рассматривать как инвестиции, благодаря привлечению которых создаются активы, позволяющие развивать казахстанскую экономику.

"Мы строим дороги, инвестируем в инфраструктуру, запускаем новые производства. Это создает прочную основу для развития экономики в дальнейшем, чтобы обеспечивать экономический рост нашей страны", - сказал вице-премьер.

Напомним, вчера, 21 ноября, депутат сената Султанбек Макежанов высказался о государственном долге Казахстана и его обслуживании. По его словам, наблюдается рост по расходам на погашение и обслуживание негосударственных займов под госгарантию.

Днем ранее стало известно, что Казахстан займет еще почти 85 млрд японских иен. На заседании мажилиса депутаты приняли в работу "Соглашение о займе между Казахстаном и Международным Банком Реконструкции и Развития".

Также сообщалось, что Казахстан займет 105 млрд иен у азиатских банков из-за дефицита бюджета - в мажилисе рассмотрели два законопроекта о займах у Азиатского Банка Инфраструктурных Инвестиций и Азиатского Банка Развития на 15 лет для поддержки экономики РК.

Позже вице-министр финансов Ержан Биржанов высказался о миллиардных международных займах, которые планирует взять Казахстан. По его словам, механизм займа присущ не только Казахстану, но и экономикам других стран.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2191031-nuzhno-rassmatrivat-kak-investicii-ministr-ekonomiki-vyskazalsya-o-gosdolge-kazahstana/

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