Зарплаты учителей сильно снизились в Казахстане

Средняя зарплата в сфере образования Казахстана за квартал уменьшилась на 21,5% – до 271 982 тенге. Снизился и реальный показатель – на 22,7%. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В третьем квартале было зафиксировано резкое снижение показателя средней зарплаты – сразу на 3,2% за квартал, до 390 328 тенге. При этом реальные зарплаты, то есть с учетом инфляции, в Казахстане уменьшились сразу на 4,7%.

Особенно сильно выделилась сфера образования Казахстана. Согласно данным Бюро национальной статистики, здесь номинальный показатель в третьем квартале составил 271 982 тенге – это сразу на 21,5% меньше, чем было кварталом ранее.

При этом реальные зарплаты уменьшились еще сильнее – на 22,7% за квартал. Другими словами, покупательная способность зарплат работников сферы образования сильно снизилась.

В годовом разрезе, к слову, у реальных зарплат наблюдается лишь незначительный рост – плюс 1,4%. Стоит отметить, что в прошлом году ситуация была более сложной – тогда реальный индекс был "в минусе".

Сильнее всего номинальные зарплаты упали в сфере среднего образования – сразу на 26,2% за квартал, до 290 765 тенге. Далее идет начальное образование – минус 23,8%, до 214 723 тенге. А замыкают тройку антилидеров прочие виды образования – минус 15,1%, до 227 535 тенге.

Относительно небольшое снижение наблюдается в сфере дошкольного образования (минус 8,5%), однако именно здесь платят меньше всего – в среднем 192 166 тенге.

Наименьшее снижение зафиксировано в высшем образовании – всего на 4,4%, и здесь же платят больше всего – в среднем 375 851 тенге.

Исключением стала сфера вспомогательной деятельности в области образования. В третьем квартале средняя зарплата здесь составляла 319 333 тенге, что сразу на 11,1% больше, чем было кварталом ранее, и на 13,9% больше прошлогоднего показателя.

Сфера Средняя зарплата

Изменение

номинальной

зарплаты Изменение

реальной

зарплаты за квартал за год за квартал за год Образование ₸271 982 -21,5% 9,9% -22,7% 1,4% Дошкольное

образование ₸192 166 -8,5% 23,0% -9,9% 13,5% Начальное

образование ₸214 723 -23,8% 12,8% -25,0% 4,1% Среднее

образование ₸290 765 -26,2% 7,8% -27,4% -0,6% Высшее

образование ₸375 851 -4,4% 12,7% -5,9% 4,0% Прочие виды

образования ₸227 535 -15,1% 6,3% -16,4% -1,9% Вспомогательная деятельность ₸319 333 11,1% 13,9% 9,45% 5,1% По данным Бюро национальной статистики

Следует учесть, что в целом, несмотря на снижение средних зарплат, реальное падение покупательной способности в годовом разрезе наблюдается только в двух секторах: в среднем и в прочих видах образования – на 0,6% и 1,9% соответственно.

Также данное снижение можно назвать "сезонным", так как охватывает летний месяц, то есть период, когда большинство учителей находилось в отпусках или же получало гораздо меньше из-за отсутствия нагрузки. Поэтому вполне возможно, что уже в четвертом квартале средний показатель снова вырастет.