Зарплаты учителей сильно снизились в Казахстане

Средняя зарплата в сфере образования Казахстана за квартал уменьшилась на 21,5% – до 271 982 тенге. Снизился и реальный показатель – на 22,7%. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.
В третьем квартале было зафиксировано резкое снижение показателя средней зарплаты – сразу на 3,2% за квартал, до 390 328 тенге. При этом реальные зарплаты, то есть с учетом инфляции, в Казахстане уменьшились сразу на 4,7%.
Особенно сильно выделилась сфера образования Казахстана. Согласно данным Бюро национальной статистики, здесь номинальный показатель в третьем квартале составил 271 982 тенге – это сразу на 21,5% меньше, чем было кварталом ранее.
При этом реальные зарплаты уменьшились еще сильнее – на 22,7% за квартал. Другими словами, покупательная способность зарплат работников сферы образования сильно снизилась.
В годовом разрезе, к слову, у реальных зарплат наблюдается лишь незначительный рост – плюс 1,4%. Стоит отметить, что в прошлом году ситуация была более сложной – тогда реальный индекс был "в минусе".
Сильнее всего номинальные зарплаты упали в сфере среднего образования – сразу на 26,2% за квартал, до 290 765 тенге. Далее идет начальное образование – минус 23,8%, до 214 723 тенге. А замыкают тройку антилидеров прочие виды образования – минус 15,1%, до 227 535 тенге.
Относительно небольшое снижение наблюдается в сфере дошкольного образования (минус 8,5%), однако именно здесь платят меньше всего – в среднем 192 166 тенге.
Наименьшее снижение зафиксировано в высшем образовании – всего на 4,4%, и здесь же платят больше всего – в среднем 375 851 тенге.
Исключением стала сфера вспомогательной деятельности в области образования. В третьем квартале средняя зарплата здесь составляла 319 333 тенге, что сразу на 11,1% больше, чем было кварталом ранее, и на 13,9% больше прошлогоднего показателя.
|Сфера
|Средняя зарплата
|Изменение
номинальной
зарплаты
|Изменение
реальной
зарплаты
|за квартал
|за год
|за квартал
|за год
|Образование
|₸271 982
|-21,5%
|9,9%
|-22,7%
|1,4%
|Дошкольное
образование
|₸192 166
|-8,5%
|23,0%
|-9,9%
|13,5%
|Начальное
образование
|₸214 723
|-23,8%
|12,8%
|-25,0%
|4,1%
|Среднее
образование
|₸290 765
|-26,2%
|7,8%
|-27,4%
|-0,6%
|Высшее
образование
|₸375 851
|-4,4%
|12,7%
|-5,9%
|4,0%
|Прочие виды
образования
|₸227 535
|-15,1%
|6,3%
|-16,4%
|-1,9%
|Вспомогательная деятельность
|₸319 333
|11,1%
|13,9%
|9,45%
|5,1%
|По данным Бюро национальной статистики
Следует учесть, что в целом, несмотря на снижение средних зарплат, реальное падение покупательной способности в годовом разрезе наблюдается только в двух секторах: в среднем и в прочих видах образования – на 0,6% и 1,9% соответственно.
Также данное снижение можно назвать "сезонным", так как охватывает летний месяц, то есть период, когда большинство учителей находилось в отпусках или же получало гораздо меньше из-за отсутствия нагрузки. Поэтому вполне возможно, что уже в четвертом квартале средний показатель снова вырастет.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2186106-zarplaty-uchiteley-silno-snizilis-v-kazahstane/