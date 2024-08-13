Увеличились ли зарплаты учителей в Казахстане

Оклады учителей в Казахстане планово повышают. По последним данным, средняя зарплата в сфере образования составила 346 635 тенге – за год она выросла на 7,2%. Подробности читайте на NUR.KZ.
Во втором квартале 2024 года средняя заработная плата в Казахстане превысила 400 тыс. тенге. Этот показатель не является максимально точным, ведь зарплаты могут сильно отличаться в зависимости от региона и сферы деятельности.
Например, согласно данным Бюро национальной статистики, в сфере образования показатель заметно ниже среднего по стране. И это притом, что с 2019 года зарплаты учителей планово повышаются каждый год.
Так, во втором квартале средняя номинальная заработная плата в сфере образования составила 346 635 тенге. Однако она также сильно варьируется от направления.
В сфере дошкольного образования специалисты получают в среднем 210 068 тенге, начального – 281 748 тенге, а среднего – 394 232 тенге.
Зарплаты специалистов в области высшего образования немного меньше – 393 041 тенге. Работники, занятые в сфере вспомогательной деятельности в области образования получают в среднем 287 512 тенге, а прочих видов образования – лишь 268 033 тенге.
|Средняя зарплата в сфере образования во 2 квартале 2024 года
|Специализация
|Средняя зарплата
|Образование
|346 635₸
|Дошкольное образование
|210 068₸
|Начальное образование (1-й уровень)
|281 748₸
|Среднее образование (2-й и 3-й уровни)
|394 232₸
|Высшее образование (5-й, 6-й, 7-й, 8-й уровни)
|393 041₸
|Вспомогательная деятельность в образовании
|287 512₸
|Прочие виды образования
|268 033₸
Номинальный рост средней зарплаты в сфере образования за прошедший квартал составил 21,6%, а за год – 7,2%. При этом реальный рост, который учитывает инфляцию в стране, за квартал оказался скромнее – 19,6%, а в годовом разрезе вовсе отсутствует – минус 1,2%.
Получается, что зарплаты учителей, несмотря на рост, проигрывают инфляции и теряют свою покупательную способность. Примечательно, что в первую очередь пострадали специалисты начального и среднего образования – именно здесь годовой индекс реальных зарплат оказался отрицательным: минус 3,2% и минус 3,6% соответственно.
Также следует помнить, что доходы учителей могут сильно отличаться в зависимости от регионов. Например, самые высокие зарплаты во втором квартале платили в Астане – в среднем 491 287 тенге, а самые маленькие были зафиксированы в Западно-Казахстанской области – 295 441 тенге.
В Алматы зарплаты в сфере образования в среднем составили 381 661 тенге, а в Шымкенте – 313 097 тенге.
|Средняя зарплата в сфере образования во 2 квартале 2024 года
|Регион
|Средняя зарплата
|Абай
|320 121₸
|Акмолинская
|319 410₸
|Актюбинская
|308 640₸
|Алматинская
|350 593₸
|Атырауская
|327 463₸
|Западно-Казахстанская
|295 441₸
|Жамбылская
|346 338₸
|Жетысу
|323 239₸
|Карагандинская
|336 074₸
|Костанайская
|346 305₸
|Кызылординская
|355 669₸
|Мангистауская
|374 075₸
|Павлодарская
|337 109₸
|Северо-Казахстанская
|317 148₸
|Туркестанская
|330 597₸
|Ұлытау
|338 980₸
|Восточно-Казахстанская
|357 667₸
|Астана
|491 287₸
|Алматы
|381 661₸
|Шымкент
|313 097₸
Следует учитывать также тот факт, что под номинальной средней зарплатой не подразумевается точный размер окладов, которые получают специалисты. Особенно это касается учителей, чьи зарплаты зависят от множества параметров, в том числе от квалификации и дополнительной нагрузки.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2148394-uvelichilis-li-zarplaty-uchiteley-v-kazahstane/