Увеличились ли зарплаты учителей в Казахстане

Оклады учителей в Казахстане планово повышают. По последним данным, средняя зарплата в сфере образования составила 346 635 тенге – за год она выросла на 7,2%. Подробности читайте на NUR.KZ.

Во втором квартале 2024 года средняя заработная плата в Казахстане превысила 400 тыс. тенге. Этот показатель не является максимально точным, ведь зарплаты могут сильно отличаться в зависимости от региона и сферы деятельности.

Например, согласно данным Бюро национальной статистики, в сфере образования показатель заметно ниже среднего по стране. И это притом, что с 2019 года зарплаты учителей планово повышаются каждый год.

Так, во втором квартале средняя номинальная заработная плата в сфере образования составила 346 635 тенге. Однако она также сильно варьируется от направления.

В сфере дошкольного образования специалисты получают в среднем 210 068 тенге, начального – 281 748 тенге, а среднего – 394 232 тенге.

Зарплаты специалистов в области высшего образования немного меньше – 393 041 тенге. Работники, занятые в сфере вспомогательной деятельности в области образования получают в среднем 287 512 тенге, а прочих видов образования – лишь 268 033 тенге.

Средняя зарплата в сфере образования во 2 квартале 2024 года Специализация Средняя зарплата Образование 346 635₸ Дошкольное образование 210 068₸ Начальное образование (1-й уровень) 281 748₸ Среднее образование (2-й и 3-й уровни) 394 232₸ Высшее образование (5-й, 6-й, 7-й, 8-й уровни) 393 041₸ Вспомогательная деятельность в образовании 287 512₸ Прочие виды образования 268 033₸

Номинальный рост средней зарплаты в сфере образования за прошедший квартал составил 21,6%, а за год – 7,2%. При этом реальный рост, который учитывает инфляцию в стране, за квартал оказался скромнее – 19,6%, а в годовом разрезе вовсе отсутствует – минус 1,2%.

Получается, что зарплаты учителей, несмотря на рост, проигрывают инфляции и теряют свою покупательную способность. Примечательно, что в первую очередь пострадали специалисты начального и среднего образования – именно здесь годовой индекс реальных зарплат оказался отрицательным: минус 3,2% и минус 3,6% соответственно.

Также следует помнить, что доходы учителей могут сильно отличаться в зависимости от регионов. Например, самые высокие зарплаты во втором квартале платили в Астане – в среднем 491 287 тенге, а самые маленькие были зафиксированы в Западно-Казахстанской области – 295 441 тенге.

В Алматы зарплаты в сфере образования в среднем составили 381 661 тенге, а в Шымкенте – 313 097 тенге.

Средняя зарплата в сфере образования во 2 квартале 2024 года Регион Средняя зарплата Абай 320 121₸ Акмолинская 319 410₸ Актюбинская 308 640₸ Алматинская 350 593₸ Атырауская 327 463₸ Западно-Казахстанская 295 441₸ Жамбылская 346 338₸ Жетысу 323 239₸ Карагандинская 336 074₸ Костанайская 346 305₸ Кызылординская 355 669₸ Мангистауская 374 075₸ Павлодарская 337 109₸ Северо-Казахстанская 317 148₸ Туркестанская 330 597₸ Ұлытау 338 980₸ Восточно-Казахстанская 357 667₸ Астана 491 287₸ Алматы 381 661₸ Шымкент 313 097₸

Следует учитывать также тот факт, что под номинальной средней зарплатой не подразумевается точный размер окладов, которые получают специалисты. Особенно это касается учителей, чьи зарплаты зависят от множества параметров, в том числе от квалификации и дополнительной нагрузки.