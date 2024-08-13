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Увеличились ли зарплаты учителей в Казахстане

Опубликовано:

Учитель ведет урок
Класс. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Оклады учителей в Казахстане планово повышают. По последним данным, средняя зарплата в сфере образования составила 346 635 тенге – за год она выросла на 7,2%. Подробности читайте на NUR.KZ.

Во втором квартале 2024 года средняя заработная плата в Казахстане превысила 400 тыс. тенге. Этот показатель не является максимально точным, ведь зарплаты могут сильно отличаться в зависимости от региона и сферы деятельности.

Например, согласно данным Бюро национальной статистики, в сфере образования показатель заметно ниже среднего по стране. И это притом, что с 2019 года зарплаты учителей планово повышаются каждый год.

Так, во втором квартале средняя номинальная заработная плата в сфере образования составила 346 635 тенге. Однако она также сильно варьируется от направления.

В сфере дошкольного образования специалисты получают в среднем 210 068 тенге, начального – 281 748 тенге, а среднего – 394 232 тенге.

Зарплаты специалистов в области высшего образования немного меньше – 393 041 тенге. Работники, занятые в сфере вспомогательной деятельности в области образования получают в среднем 287 512 тенге, а прочих видов образования – лишь 268 033 тенге.

Средняя зарплата в сфере образования во 2 квартале 2024 года
Специализация Средняя зарплата
Образование 346 635₸
Дошкольное образование 210 068₸
Начальное образование (1-й уровень) 281 748₸
Среднее образование (2-й и 3-й уровни) 394 232₸
Высшее образование (5-й, 6-й, 7-й, 8-й уровни) 393 041₸
Вспомогательная деятельность в образовании 287 512₸
Прочие виды образования 268 033₸

Номинальный рост средней зарплаты в сфере образования за прошедший квартал составил 21,6%, а за год – 7,2%. При этом реальный рост, который учитывает инфляцию в стране, за квартал оказался скромнее – 19,6%, а в годовом разрезе вовсе отсутствует – минус 1,2%.

Получается, что зарплаты учителей, несмотря на рост, проигрывают инфляции и теряют свою покупательную способность. Примечательно, что в первую очередь пострадали специалисты начального и среднего образования – именно здесь годовой индекс реальных зарплат оказался отрицательным: минус 3,2% и минус 3,6% соответственно.

Также следует помнить, что доходы учителей могут сильно отличаться в зависимости от регионов. Например, самые высокие зарплаты во втором квартале платили в Астане – в среднем 491 287 тенге, а самые маленькие были зафиксированы в Западно-Казахстанской области – 295 441 тенге.

В Алматы зарплаты в сфере образования в среднем составили 381 661 тенге, а в Шымкенте – 313 097 тенге.

Средняя зарплата в сфере образования во 2 квартале 2024 года
Регион Средняя зарплата
Абай 320 121₸
Акмолинская 319 410₸
Актюбинская 308 640₸
Алматинская 350 593₸
Атырауская 327 463₸
Западно-Казахстанская 295 441₸
Жамбылская 346 338₸
Жетысу 323 239₸
Карагандинская 336 074₸
Костанайская 346 305₸
Кызылординская 355 669₸
Мангистауская 374 075₸
Павлодарская 337 109₸
Северо-Казахстанская 317 148₸
Туркестанская 330 597₸
Ұлытау 338 980₸
Восточно-Казахстанская 357 667₸
Астана 491 287₸
Алматы 381 661₸
Шымкент 313 097₸

Следует учитывать также тот факт, что под номинальной средней зарплатой не подразумевается точный размер окладов, которые получают специалисты. Особенно это касается учителей, чьи зарплаты зависят от множества параметров, в том числе от квалификации и дополнительной нагрузки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2148394-uvelichilis-li-zarplaty-uchiteley-v-kazahstane/

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