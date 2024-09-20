Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Почему нельзя вводить предельные цены на аренду жилья в Казахстане, рассказали аналитики

Опубликовано:

Монеты и модель дома
Деньги. Иллюстративное фото: freepik.com/wirestock

Цены на рынке аренды жилья зависят от спроса и предложения. Введение жестких ограничений может привести к росту "теневой" экономики и потерям госбюджета. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
close
Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • Аналитики Telegram-канала Finance.kz не поддержали идею депутата Нургуль Тау о введении предельных цен на аренду жилья в Казахстане.
  • По мнению экспертов, такое ограничение может привести к росту теневой экономики, снижению защищенности участников сделок и потерям для госбюджета.
  • Аналитики отмечают, что в стране уже действуют специальные программы аренды жилья с фиксированными ставками, и напоминают о необходимости соблюдения принципов свободы предпринимательства.

Ранее в Казахстане было предложено определить предельные цены на аренду жилья и даже ввести оценку состояния квартир как с отелями – указывать определенное количество звезд.

"В стране арендуют жилье более 2 миллионов наших граждан. Некоторые из них – студенты. Ну а цены на аренду квартиры растут день ото дня. Таким образом, я считаю, что настало время регулирования рынка аренды и получения квартир.

В этой связи необходимо определить предельные цены аренды квартир. В соответствии с состоянием сдаваемых в аренду квартир их необходимо размещать на сайтах объявлений с указанием количества звезд (на примере гостиниц)", – указывается в депутатском запросе на имя министра промышленности и строительства.

Однако с подобным подходом оказались не согласны аналитики Telegram-канала Finance.kz.

Как ограничение повлияет на аренду

Как считают аналитики, подобная попытка вмешательства в рынок аренды жилья с предельными ценами грозит ухудшением ситуации с легальной сдачей квартир в аренду, которая пока не отличается полной прозрачностью.

То есть владельцы съемного жилья могут вовсе перестать платить налоги и вести деятельность незаконно, чтобы не терять прибыль из-за ограничений по ценам. При этом пострадают интересы обеих сторон сделки.

Аренда квартиры
Аренда. Иллюстративное фото: pixabay.com

Дело в том, что из-за ограничений часть казахстанцев могут заключать договоры аренды лишь на сумму в рамках лимитов.

Тогда остальная часть ежемесячной оплаты в итоге будет проводиться наличными деньгами, в обход договора и уплаты налогов (учитывая наличие дефицита бюджета). В то же время сами договоры будут защищать финансовые интересы арендатора и арендодателя лишь на малую сумму.

А некоторые арендодатели могут вовсе вести деятельность незаконно.

При этом аналитики отмечают, что для лиц, испытывающих трудности с арендой жилья в настоящее время, имеются специальные государственные программы.

"В Казахстане уже действуют программы аренды жилья, как с правом выкупа, так и без права выкупа, в том числе для молодежи, ставки аренды по которым фиксированы и значительно ниже рынка", – отмечается в источнике.

Также они указывают, что президент ранее отмечал необходимость проводить полноценную реализацию принципов свободы частной предпринимательской деятельности и недопущение незаконного вмешательства государства в рыночные отношения.

А подобные ограничения цен противоречат этим задачам.

Поэтому введение предельных цен может привести к росту незаконной аренды, снизить защищенность арендаторов и арендодателей, а также негативно отразиться на экономическом развитии страны из-за сокращения налоговых поступлений.

Напомним, что ранее аналитик назвал рынок аренды в Казахстане нецивилизованным.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2163406-pochemu-nelzya-vvodit-predelnye-ceny-na-arendu-zhilya-v-kazahstane-rasskazali-analitiki/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie