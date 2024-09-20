Почему нельзя вводить предельные цены на аренду жилья в Казахстане, рассказали аналитики

Цены на рынке аренды жилья зависят от спроса и предложения. Введение жестких ограничений может привести к росту "теневой" экономики и потерям госбюджета. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Аналитики Telegram-канала Finance.kz не поддержали идею депутата Нургуль Тау о введении предельных цен на аренду жилья в Казахстане.

По мнению экспертов, такое ограничение может привести к росту теневой экономики, снижению защищенности участников сделок и потерям для госбюджета.

Аналитики отмечают, что в стране уже действуют специальные программы аренды жилья с фиксированными ставками, и напоминают о необходимости соблюдения принципов свободы предпринимательства.

Ранее в Казахстане было предложено определить предельные цены на аренду жилья и даже ввести оценку состояния квартир как с отелями – указывать определенное количество звезд.

"В стране арендуют жилье более 2 миллионов наших граждан. Некоторые из них – студенты. Ну а цены на аренду квартиры растут день ото дня. Таким образом, я считаю, что настало время регулирования рынка аренды и получения квартир.

В этой связи необходимо определить предельные цены аренды квартир. В соответствии с состоянием сдаваемых в аренду квартир их необходимо размещать на сайтах объявлений с указанием количества звезд (на примере гостиниц)", – указывается в депутатском запросе на имя министра промышленности и строительства.

Однако с подобным подходом оказались не согласны аналитики Telegram-канала Finance.kz.

Как ограничение повлияет на аренду

Как считают аналитики, подобная попытка вмешательства в рынок аренды жилья с предельными ценами грозит ухудшением ситуации с легальной сдачей квартир в аренду, которая пока не отличается полной прозрачностью.

То есть владельцы съемного жилья могут вовсе перестать платить налоги и вести деятельность незаконно, чтобы не терять прибыль из-за ограничений по ценам. При этом пострадают интересы обеих сторон сделки.

Аренда. Иллюстративное фото: pixabay.com

Дело в том, что из-за ограничений часть казахстанцев могут заключать договоры аренды лишь на сумму в рамках лимитов.

Тогда остальная часть ежемесячной оплаты в итоге будет проводиться наличными деньгами, в обход договора и уплаты налогов (учитывая наличие дефицита бюджета). В то же время сами договоры будут защищать финансовые интересы арендатора и арендодателя лишь на малую сумму.

А некоторые арендодатели могут вовсе вести деятельность незаконно.

При этом аналитики отмечают, что для лиц, испытывающих трудности с арендой жилья в настоящее время, имеются специальные государственные программы.

"В Казахстане уже действуют программы аренды жилья, как с правом выкупа, так и без права выкупа, в том числе для молодежи, ставки аренды по которым фиксированы и значительно ниже рынка", – отмечается в источнике.

Также они указывают, что президент ранее отмечал необходимость проводить полноценную реализацию принципов свободы частной предпринимательской деятельности и недопущение незаконного вмешательства государства в рыночные отношения.

А подобные ограничения цен противоречат этим задачам.

Поэтому введение предельных цен может привести к росту незаконной аренды, снизить защищенность арендаторов и арендодателей, а также негативно отразиться на экономическом развитии страны из-за сокращения налоговых поступлений.

Напомним, что ранее аналитик назвал рынок аренды в Казахстане нецивилизованным.