Арендный бум на рынке жилья закончился в Казахстане

Стремительный рост цен на съемное жилье завершился в Казахстане: в Алматы ставки "застыли", а в некоторых других городах страны – снизились. Подробности о рынке аренды читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане завершился стремительный рост цен на арендное жилье: в Алматы ставки остались неизменными, а в некоторых городах снизились.

Средняя стоимость аренды в сентябре составила 3 632 тенге за квадратный метр, варьируясь от 2 811 тенге в Актау до 6 000 тенге в Алматы.

В годовой динамике Алматы стал единственным городом, где аренда подешевела на 4%, в то время как в Петропавловске и Шымкенте она подорожала на 21%.

В июне аналитики начали фиксировать рост цен в предложениях по аренде жилья в Казахстане. Ставки стремительно росли и в августе – в последний месяц лета они увеличились в среднем на 8%. Такой рост аналитики назвали сезонным и связали с переездом студентов в крупные города страны в связи с началом учебного года.

Однако сентябрь эту тенденцию не продолжил. Согласно данным портала "Крыша", первый месяц осени выдался для рынка недвижимости "спокойным": повлияли меры государства (строительство общежитий, различные центры помощи студентам) и отсутствие внешних факторов, влияющих на спрос.

Так, по Казахстану средняя ставка аренды в сентябре не изменилась и осталась на уровне 3 632 тенге за квадратный метр. Цены варьируются в среднем от 2 811 тенге за "квадрат" в Актау до 6 000 тенге в Алматы.

Примечательно, что в Алматы стоимость аренды в сентябре "застыла" – резких колебаний просто не было. При этом сразу в ряде крупных городов страны ставки за месяц снизились: в Кокшетау (на 10%), в Актау и Актобе (по минус 4%), в Петропавловске (на 3%), а в Караганде и Костанае (по минус 2%).

В Астане цены также не изменились (4 630 тенге за квадратный метр), а вот Шымкент показал сильный прирост – сразу на 9% за месяц (до 3 269 тенге за "квадрат"). Похожий рост цен был зафиксирован в Атырау (плюс 7%, до 3 571 тенге).

Интересно, что в годовой динамике Алматы оказался единственным городом, где съемное жилье в итоге стало дешевле – сразу на 4%. В остальных городах аренда за год подорожала, особенно в Петропавловске и Шымкенте – по 21% в обоих.

Как изменилась стоимость аренды жилья в сентябре 2024 года Город К августу

2024 года К январю

2024 года Средняя цена

за квадратный метр Алматы 0% 6% ₸6 000 Астана 0% 17% ₸4 630 Актау –4% 12% ₸2 811 Актобе –4% 14% ₸3 023 Атырау 7% 19% ₸3 571 Караганда –2% 17% ₸3 600 Костанай –2% 16% ₸3 750 Павлодар 3% 17% ₸3 429 Петропавловск –3% 38% ₸3 556 Уральск 3% 21% ₸3 101 Усть-Каменогорск 0% 6% ₸3 125 Шымкент 9% 24% ₸3 269 Кокшетау –10% 9% ₸3 200 Қонаев 2% – ₸3 778 По данным портала "Крыша"

По итогу средние цены на арендное жилье в Казахстане варьируются от 120 тыс. до 230 тыс. тенге за 1-комнатные, от 160 тыс. до 350 тыс. тенге за 2-комнатные и от 200 тыс. до 480 тыс. тенге за 3-комнатные квартиры.

Алматы по-прежнему остается городом с самым дорогим съемным жильем. Самые дешевые "однушки" сдаются в Усть-Каменогорске, "двушки" – в Актау и Усть-Каменогорске, а "трешки" – в Қонаеве, Петропавловске, Павлодаре и Актау.

Медианные цены за аренду квартир Город 1-комнатные 2-комнатные 3-комнатные Алматы ₸230 000 ₸350 000 ₸480 000 Астана ₸200 000 ₸280 000 ₸420 000 Актау ₸130 000 ₸160 000 ₸200 000 Актобе ₸140 000 ₸180 000 ₸210 000 Атырау ₸150 000 ₸250 000 ₸250 000 Караганда ₸140 000 ₸180 000 ₸230 000 Костанай ₸150 000 ₸182 500 ₸265 000 Павлодар ₸130 000 ₸170 000 ₸200 000 Петропавловск ₸140 000 ₸170 000 ₸200 000 Уральск ₸130 000 ₸165 000 ₸250 000 Усть-Каменогорск ₸120 000 ₸160 000 ₸220 000 Шымкент ₸150 000 ₸200 000 ₸210 000 Кокшетау ₸140 000 ₸180 000 ₸230 000 Қонаев ₸150 000 ₸180 000 ₸200 000 По данным портала "Крыша"

Напомним, ранее в Казахстане предложили ввести предельные цены на арендное жилье, однако некоторые эксперты раскритиковали эту идею, заявив, что это приведет лишь к росту теневой экономики и потерям госбюджета.