Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Арендный бум на рынке жилья закончился в Казахстане

Опубликовано:

Монеты на фоне домов.
Монеты на фоне домов. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Стремительный рост цен на съемное жилье завершился в Казахстане: в Алматы ставки "застыли", а в некоторых других городах страны – снизились. Подробности о рынке аренды читайте на NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
close
Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • В Казахстане завершился стремительный рост цен на арендное жилье: в Алматы ставки остались неизменными, а в некоторых городах снизились.
  • Средняя стоимость аренды в сентябре составила 3 632 тенге за квадратный метр, варьируясь от 2 811 тенге в Актау до 6 000 тенге в Алматы.
  • В годовой динамике Алматы стал единственным городом, где аренда подешевела на 4%, в то время как в Петропавловске и Шымкенте она подорожала на 21%.

В июне аналитики начали фиксировать рост цен в предложениях по аренде жилья в Казахстане. Ставки стремительно росли и в августе – в последний месяц лета они увеличились в среднем на 8%. Такой рост аналитики назвали сезонным и связали с переездом студентов в крупные города страны в связи с началом учебного года.

Однако сентябрь эту тенденцию не продолжил. Согласно данным портала "Крыша", первый месяц осени выдался для рынка недвижимости "спокойным": повлияли меры государства (строительство общежитий, различные центры помощи студентам) и отсутствие внешних факторов, влияющих на спрос.

Так, по Казахстану средняя ставка аренды в сентябре не изменилась и осталась на уровне 3 632 тенге за квадратный метр. Цены варьируются в среднем от 2 811 тенге за "квадрат" в Актау до 6 000 тенге в Алматы.

Примечательно, что в Алматы стоимость аренды в сентябре "застыла" – резких колебаний просто не было. При этом сразу в ряде крупных городов страны ставки за месяц снизились: в Кокшетау (на 10%), в Актау и Актобе (по минус 4%), в Петропавловске (на 3%), а в Караганде и Костанае (по минус 2%).

В Астане цены также не изменились (4 630 тенге за квадратный метр), а вот Шымкент показал сильный прирост – сразу на 9% за месяц (до 3 269 тенге за "квадрат"). Похожий рост цен был зафиксирован в Атырау (плюс 7%, до 3 571 тенге).

Интересно, что в годовой динамике Алматы оказался единственным городом, где съемное жилье в итоге стало дешевле – сразу на 4%. В остальных городах аренда за год подорожала, особенно в Петропавловске и Шымкенте – по 21% в обоих.
Как изменилась стоимость аренды жилья в сентябре 2024 года
Город К августу
2024 года		 К январю
2024 года		 Средняя цена
за квадратный метр
Алматы 0% 6% ₸6 000
Астана 0% 17% ₸4 630
Актау –4% 12% ₸2 811
Актобе –4% 14% ₸3 023
Атырау 7% 19% ₸3 571
Караганда –2% 17% ₸3 600
Костанай –2% 16% ₸3 750
Павлодар 3% 17% ₸3 429
Петропавловск –3% 38% ₸3 556
Уральск 3% 21% ₸3 101
Усть-Каменогорск 0% 6% ₸3 125
Шымкент 9% 24% ₸3 269
Кокшетау –10% 9% ₸3 200
Қонаев 2% ₸3 778
По данным портала "Крыша"

По итогу средние цены на арендное жилье в Казахстане варьируются от 120 тыс. до 230 тыс. тенге за 1-комнатные, от 160 тыс. до 350 тыс. тенге за 2-комнатные и от 200 тыс. до 480 тыс. тенге за 3-комнатные квартиры.

Алматы по-прежнему остается городом с самым дорогим съемным жильем. Самые дешевые "однушки" сдаются в Усть-Каменогорске, "двушки" – в Актау и Усть-Каменогорске, а "трешки" – в Қонаеве, Петропавловске, Павлодаре и Актау.

Медианные цены за аренду квартир
Город 1-комнатные 2-комнатные 3-комнатные
Алматы ₸230 000 ₸350 000 ₸480 000
Астана ₸200 000 ₸280 000 ₸420 000
Актау ₸130 000 ₸160 000 ₸200 000
Актобе ₸140 000 ₸180 000 ₸210 000
Атырау ₸150 000 ₸250 000 ₸250 000
Караганда ₸140 000 ₸180 000 ₸230 000
Костанай ₸150 000 ₸182 500 ₸265 000
Павлодар ₸130 000 ₸170 000 ₸200 000
Петропавловск ₸140 000 ₸170 000 ₸200 000
Уральск ₸130 000 ₸165 000 ₸250 000
Усть-Каменогорск ₸120 000 ₸160 000 ₸220 000
Шымкент ₸150 000 ₸200 000 ₸210 000
Кокшетау ₸140 000 ₸180 000 ₸230 000
Қонаев ₸150 000 ₸180 000 ₸200 000
По данным портала "Крыша"

Напомним, ранее в Казахстане предложили ввести предельные цены на арендное жилье, однако некоторые эксперты раскритиковали эту идею, заявив, что это приведет лишь к росту теневой экономики и потерям госбюджета.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2166639-arendnyy-bum-na-rynke-zhilya-zakonchilsya-v-kazahstane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie