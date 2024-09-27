Арендный бум на рынке жилья закончился в Казахстане

Стремительный рост цен на съемное жилье завершился в Казахстане: в Алматы ставки "застыли", а в некоторых других городах страны – снизились. Подробности о рынке аренды читайте на NUR.KZ.
- В Казахстане завершился стремительный рост цен на арендное жилье: в Алматы ставки остались неизменными, а в некоторых городах снизились.
- Средняя стоимость аренды в сентябре составила 3 632 тенге за квадратный метр, варьируясь от 2 811 тенге в Актау до 6 000 тенге в Алматы.
- В годовой динамике Алматы стал единственным городом, где аренда подешевела на 4%, в то время как в Петропавловске и Шымкенте она подорожала на 21%.
В июне аналитики начали фиксировать рост цен в предложениях по аренде жилья в Казахстане. Ставки стремительно росли и в августе – в последний месяц лета они увеличились в среднем на 8%. Такой рост аналитики назвали сезонным и связали с переездом студентов в крупные города страны в связи с началом учебного года.
Однако сентябрь эту тенденцию не продолжил. Согласно данным портала "Крыша", первый месяц осени выдался для рынка недвижимости "спокойным": повлияли меры государства (строительство общежитий, различные центры помощи студентам) и отсутствие внешних факторов, влияющих на спрос.
Так, по Казахстану средняя ставка аренды в сентябре не изменилась и осталась на уровне 3 632 тенге за квадратный метр. Цены варьируются в среднем от 2 811 тенге за "квадрат" в Актау до 6 000 тенге в Алматы.
Примечательно, что в Алматы стоимость аренды в сентябре "застыла" – резких колебаний просто не было. При этом сразу в ряде крупных городов страны ставки за месяц снизились: в Кокшетау (на 10%), в Актау и Актобе (по минус 4%), в Петропавловске (на 3%), а в Караганде и Костанае (по минус 2%).
В Астане цены также не изменились (4 630 тенге за квадратный метр), а вот Шымкент показал сильный прирост – сразу на 9% за месяц (до 3 269 тенге за "квадрат"). Похожий рост цен был зафиксирован в Атырау (плюс 7%, до 3 571 тенге).
Интересно, что в годовой динамике Алматы оказался единственным городом, где съемное жилье в итоге стало дешевле – сразу на 4%. В остальных городах аренда за год подорожала, особенно в Петропавловске и Шымкенте – по 21% в обоих.
|Как изменилась стоимость аренды жилья в сентябре 2024 года
|Город
|К августу
2024 года
|К январю
2024 года
|Средняя цена
за квадратный метр
|Алматы
|0%
|6%
|₸6 000
|Астана
|0%
|17%
|₸4 630
|Актау
|–4%
|12%
|₸2 811
|Актобе
|–4%
|14%
|₸3 023
|Атырау
|7%
|19%
|₸3 571
|Караганда
|–2%
|17%
|₸3 600
|Костанай
|–2%
|16%
|₸3 750
|Павлодар
|3%
|17%
|₸3 429
|Петропавловск
|–3%
|38%
|₸3 556
|Уральск
|3%
|21%
|₸3 101
|Усть-Каменогорск
|0%
|6%
|₸3 125
|Шымкент
|9%
|24%
|₸3 269
|Кокшетау
|–10%
|9%
|₸3 200
|Қонаев
|2%
|–
|₸3 778
|По данным портала "Крыша"
По итогу средние цены на арендное жилье в Казахстане варьируются от 120 тыс. до 230 тыс. тенге за 1-комнатные, от 160 тыс. до 350 тыс. тенге за 2-комнатные и от 200 тыс. до 480 тыс. тенге за 3-комнатные квартиры.
Алматы по-прежнему остается городом с самым дорогим съемным жильем. Самые дешевые "однушки" сдаются в Усть-Каменогорске, "двушки" – в Актау и Усть-Каменогорске, а "трешки" – в Қонаеве, Петропавловске, Павлодаре и Актау.
|Медианные цены за аренду квартир
|Город
|1-комнатные
|2-комнатные
|3-комнатные
|Алматы
|₸230 000
|₸350 000
|₸480 000
|Астана
|₸200 000
|₸280 000
|₸420 000
|Актау
|₸130 000
|₸160 000
|₸200 000
|Актобе
|₸140 000
|₸180 000
|₸210 000
|Атырау
|₸150 000
|₸250 000
|₸250 000
|Караганда
|₸140 000
|₸180 000
|₸230 000
|Костанай
|₸150 000
|₸182 500
|₸265 000
|Павлодар
|₸130 000
|₸170 000
|₸200 000
|Петропавловск
|₸140 000
|₸170 000
|₸200 000
|Уральск
|₸130 000
|₸165 000
|₸250 000
|Усть-Каменогорск
|₸120 000
|₸160 000
|₸220 000
|Шымкент
|₸150 000
|₸200 000
|₸210 000
|Кокшетау
|₸140 000
|₸180 000
|₸230 000
|Қонаев
|₸150 000
|₸180 000
|₸200 000
|По данным портала "Крыша"
Напомним, ранее в Казахстане предложили ввести предельные цены на арендное жилье, однако некоторые эксперты раскритиковали эту идею, заявив, что это приведет лишь к росту теневой экономики и потерям госбюджета.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2166639-arendnyy-bum-na-rynke-zhilya-zakonchilsya-v-kazahstane/
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