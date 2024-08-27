Цены на аренду жилья "взлетели" в Казахстане

За последний месяц арендное жилье в Казахстане в среднем подорожало сразу на 8%. Эксперты считают, что рост цен связан с сезонным спросом. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Рост цен в сфере аренды жилья аналитики начали фиксировать еще в июле текущего года. Тогда подорожание составило сразу 3,6% за месяц. Однако, как отмечает портал "Крыша", в августе цены ускорились еще сильнее.

Так, 26 августа ставки выросли еще на 8% в среднем по Казахстану. Причем подорожание было зафиксировано почти во всех городах, где проводился мониторинг цен.

Сильнее всего аренда жилья подорожала в Кокшетау (на 16%), Костанае (на 14%), Петропавловске (на 13%), Павлодаре (на 11%), а также в Шымкенте, Актобе, Караганде (по 10%).

В Алматы цены выросли на 8%, а в Астане – на 9% за месяц. Исключением стали Қонаев и Уральск, где стоимость аренды с начала августа снизилась на 1% и 2% соответственно.

Город Рост стоимости арендного жилья на 26 августа средняя цена

за квадратный метр к началу

августа к началу

года Астана ₸4 651 9% 18% Алматы ₸6 000 8% 6% Актау ₸2 917 5% 17% Актобе ₸3 153 10% 19% Атырау ₸3 333 2% 11% Караганда ₸3 680 10% 20% Костанай ₸3 830 14% 19% Павлодар ₸3 317 11% 13% Петропавловск ₸3 667 13% 42% Уральск ₸3 013 –2% 18% Усть-Каменогорск ₸3 125 6% 6% Шымкент ₸3 000 10% 14% Кокшетау ₸3 571 16% 21% Қонаев ₸3 696 –1% – По данным портала "Крыша"

В денежном выражении цены выросли примерно на 20-60 тыс. тенге. Например, если ранее в Астане 1-комнатные стоили в среднем 180 тыс. тенге, то теперь – 200 тыс. тенге в месяц, а у 2-комнатных средний ценник вырос до 280 тыс. тенге.

В Алматы 1-комнатные квартиры подорожали до 230 тыс. тенге в среднем, 2-комнатные – до 350 тыс. тенге, а 3-комнатные – до 450 тыс. тенге. В Шымкенте в каждом из сегментов цены выросли в среднем на 20 тыс. тенге.

Интересно, что в некоторых городах особенно выросли в цене 3-комнатные квартиры. Например, в Кокшетау они подорожали в среднем на 70 тыс. тенге, в Караганде и Уральске – на 50 тыс. тенге, а в Костанае – на 45 тыс. тенге.

Город Средняя стоимость арендного жилья* 1-комнатная 2-комнатная 3-комнатная Астана ₸230 000 ₸350 000 ₸450 000 Алматы ₸200 000 ₸280 000 ₸400 000 Актау ₸140 000 ₸160 000 ₸200 000 Актобе ₸150 000 ₸170 000 ₸250 000 Атырау ₸160 000 ₸220 000 ₸250 000 Караганда ₸140 000 ₸180 000 ₸250 000 Костанай ₸150 000 ₸200 000 ₸250 000 Павлодар ₸120 000 ₸160 000 ₸195 000 Петропавловск ₸165 000 ₸170 000 ₸180 000 Уральск ₸130 000 ₸150 000 ₸250 000 Усть-Каменогорск ₸110 000 ₸152 500 ₸200 000 Шымкент ₸130 000 ₸170 000 ₸200 000 Кокшетау ₸140 000 ₸200 000 ₸250 000 Конаев ₸140 000 ₸170 000 ₸190 000 По данным портала "Крыша"

*Используется медианный показатель

Как считают аналитики, текущее подорожание арендного жилья является сезонным. Оно связано с ежегодным приездом студентов и внутренних мигрантов в крупные города Казахстана.