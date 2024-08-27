Цены на аренду жилья "взлетели" в Казахстане

За последний месяц арендное жилье в Казахстане в среднем подорожало сразу на 8%. Эксперты считают, что рост цен связан с сезонным спросом. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.
Рост цен в сфере аренды жилья аналитики начали фиксировать еще в июле текущего года. Тогда подорожание составило сразу 3,6% за месяц. Однако, как отмечает портал "Крыша", в августе цены ускорились еще сильнее.
Так, 26 августа ставки выросли еще на 8% в среднем по Казахстану. Причем подорожание было зафиксировано почти во всех городах, где проводился мониторинг цен.
Сильнее всего аренда жилья подорожала в Кокшетау (на 16%), Костанае (на 14%), Петропавловске (на 13%), Павлодаре (на 11%), а также в Шымкенте, Актобе, Караганде (по 10%).
В Алматы цены выросли на 8%, а в Астане – на 9% за месяц. Исключением стали Қонаев и Уральск, где стоимость аренды с начала августа снизилась на 1% и 2% соответственно.
|Город
|Рост стоимости арендного жилья на 26 августа
|средняя цена
за квадратный метр
|к началу
августа
|к началу
года
|Астана
|₸4 651
|9%
|18%
|Алматы
|₸6 000
|8%
|6%
|Актау
|₸2 917
|5%
|17%
|Актобе
|₸3 153
|10%
|19%
|Атырау
|₸3 333
|2%
|11%
|Караганда
|₸3 680
|10%
|20%
|Костанай
|₸3 830
|14%
|19%
|Павлодар
|₸3 317
|11%
|13%
|Петропавловск
|₸3 667
|13%
|42%
|Уральск
|₸3 013
|–2%
|18%
|Усть-Каменогорск
|₸3 125
|6%
|6%
|Шымкент
|₸3 000
|10%
|14%
|Кокшетау
|₸3 571
|16%
|21%
|Қонаев
|₸3 696
|–1%
|–
|По данным портала "Крыша"
В денежном выражении цены выросли примерно на 20-60 тыс. тенге. Например, если ранее в Астане 1-комнатные стоили в среднем 180 тыс. тенге, то теперь – 200 тыс. тенге в месяц, а у 2-комнатных средний ценник вырос до 280 тыс. тенге.
В Алматы 1-комнатные квартиры подорожали до 230 тыс. тенге в среднем, 2-комнатные – до 350 тыс. тенге, а 3-комнатные – до 450 тыс. тенге. В Шымкенте в каждом из сегментов цены выросли в среднем на 20 тыс. тенге.
Интересно, что в некоторых городах особенно выросли в цене 3-комнатные квартиры. Например, в Кокшетау они подорожали в среднем на 70 тыс. тенге, в Караганде и Уральске – на 50 тыс. тенге, а в Костанае – на 45 тыс. тенге.
|Город
|Средняя стоимость арендного жилья*
|1-комнатная
|2-комнатная
|3-комнатная
|Астана
|₸230 000
|₸350 000
|₸450 000
|Алматы
|₸200 000
|₸280 000
|₸400 000
|Актау
|₸140 000
|₸160 000
|₸200 000
|Актобе
|₸150 000
|₸170 000
|₸250 000
|Атырау
|₸160 000
|₸220 000
|₸250 000
|Караганда
|₸140 000
|₸180 000
|₸250 000
|Костанай
|₸150 000
|₸200 000
|₸250 000
|Павлодар
|₸120 000
|₸160 000
|₸195 000
|Петропавловск
|₸165 000
|₸170 000
|₸180 000
|Уральск
|₸130 000
|₸150 000
|₸250 000
|Усть-Каменогорск
|₸110 000
|₸152 500
|₸200 000
|Шымкент
|₸130 000
|₸170 000
|₸200 000
|Кокшетау
|₸140 000
|₸200 000
|₸250 000
|Конаев
|₸140 000
|₸170 000
|₸190 000
|По данным портала "Крыша"
*Используется медианный показатель
Как считают аналитики, текущее подорожание арендного жилья является сезонным. Оно связано с ежегодным приездом студентов и внутренних мигрантов в крупные города Казахстана.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2153683-ceny-na-arendu-zhilya-vzleteli-v-kazahstane/