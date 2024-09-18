Определить предельные цены на аренду жилья предложили в Казахстане

Депутат Нургуль Тау предлагает ввести регулирование рынка аренды и получения квартир: определить предельные цены на съем жилья и обозначать его состояние звездами, передает корреспондент NUR.KZ.

Нургуль Тау в запросе на имя министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева сообщила, что на сегодня в стране 4,5 миллиона человек нуждаются в жилье. Из них 1,3 миллиона - молодые люди.

"В стране арендуют жилье более 2 миллионов наших граждан. Некоторые из них - студенты. Ну а цены на аренду квартиры растут день ото дня. Таким образом, я считаю, что настало время регулирования рынка аренды и получения квартир. В этой связи необходимо определить предельные цены аренды квартир. В соответствии с состоянием сдаваемых в аренду квартир их необходимо размещать на сайтах объявлений с указанием количества звезд (на примере гостиниц)", - указала депутат.

Она также предлагает создать единый реестр арендодателей и утвердить типовой проект договора аренды и передачи, чтобы этот процесс оптимизировался.

Напомним, 17 сентября мы писали, что в Астане запускают программу "Арендное жилье без права выкупа" для стоящих в очереди на жилье. Прием заявок продлится с 23 сентября по 7 октября. Кто сможет снять квартиру, читайте здесь.

В конце июня сообщалось, что Алматы стал единственным городом в Казахстане, где с начала года подешевела аренда квартир. Снижение составило целых 8% почти за полгода.

В целом съемное жилье в стране с начала года подорожало на 4,5%. В Астане и Шымкенте ставки с января почти не изменились.

В Петропавловске, Уральске и Атырау цены на аренду значительно выросли во время паводков в апреле, когда пострадавшие массово снимали жилье в этих городах. Сейчас ставки постепенно снижаются.

Напомним также, что по стоимости арендного жилья Казахстан обгоняет соседние страны.