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Черту бедности привяжут к медианному доходу: что изменится в Казахстане

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Женщина держит в руках деньги и пользуется смартфоном
Деньги и смартфон. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С 2025 года в Казахстане перестанут использовать прожиточный минимум для определения черты бедности. Вместо него будут учитывать медианный доход населения. Что изменится, узнали журналисты NUR.KZ.

На текущий момент уровень бедности в Казахстане рассчитывается на основе прожиточного минимума на душу населения (ПМ). При этом используется такое понятие, как "черта бедности", которая составляет 70% от ПМ.

Казахстанцы, чей доход на душу населения не достигает этой черты, могут рассчитывать на получение адресной социальной помощи (АСП).

Для примера: в 2023 году ПМ в среднем по стране составлял 48 738 тенге. Семью можно было считать малообеспеченной, если ее доход на каждого человека был меньше этой суммы. Если на каждого члена семьи приходилось менее 70% от этого показателя, то есть меньше 34 116,6 тенге, то можно было рассчитывать на АСП.

Между тем, уже с 1 января 2025 года, согласно приказу Министерства труда и социальной защиты населения РК, размер черты бедности будет рассчитываться на основе медианного дохода, который гораздо больше ПМ. Впрочем, в учет будет браться не 70%, а 50% от показателя.

По сути изменится сам принцип расчета черты бедности в стране:

  • прожиточный минимум определяется на основе стоимости 43 продуктов питания в количестве, необходимом для минимальной жизнедеятельности среднестатистического казахстанца. То есть черта бедности учитывает в первую очередь цены в стране;
  • медианный доход определяется на основе зарплат, пособий, пенсий, алиментов и других доходов граждан страны. Он разделяет все население на тех, чьи доходы больше, и тех, чьи доходы меньше этого показателя.
Для сравнения: размер медианного дохода в 2023 году составлял 73 883 тенге, что на 51,59% больше прожиточного минимума на тот момент. Но 50% от этой суммы были равны лишь 36 941,5 тенге.
Разница в величине показателя "Черта бедности"
Черта бедности от прожиточного минимума и медианного дохода в 2023 году. На основе данных: Бюро национальной статистики

Разница, на первый взгляд, небольшая, однако само по себе повышение черты бедности позволит охватить финансовой поддержкой гораздо большее число нуждающихся граждан. А учитывая тот факт, что доходы населения стабильно растут, можно предположить, что и медианный показатель в 2025 году станет больше.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2165698-chertu-bednosti-privyazhut-k-mediannomu-dohodu-chto-izmenitsya-v-kazahstane/

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