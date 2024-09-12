Уровень бедности резко вырос в Казахстане

В Казахстане насчитывается более 1 млн граждан, чьи доходы ниже величины прожиточного минимума. В среднем по стране уровень бедности за последний квартал вырос до 5,1%. Подробности читайте на NUR.KZ.

В первом квартале текущего года наблюдалось снижение уровня бедности в Казахстане. Тогда показатель опустился до 4,6%. Однако во втором квартале, согласно данным Бюро национальной статистики, он вырос до 5,1%.

Так, теперь в стране насчитывается 1 027 516 человек из 179 409 семей, чьи доходы ниже величины прожиточного минимума на душу населения в Казахстане. Более того, более чем у 42 тыс. человек (0,2%) доходы даже не дотягивают до стоимости продовольственной корзины.

Для понимания: во втором квартале прожиточный минимум на душу населения составлял всего 49 961 тенге, а продовольственная корзина – 55% от этой суммы, то есть 27 479 тенге. То есть порядка 42 тыс. казахстанцев не могут себе позволить минимальный набор продуктов питания.

Где больше всего малообеспеченных казахстанцев

Самый высокий уровень бедности зафиксирован в Туркестанской области – доля населения, имеющего доходы ниже регионального прожиточного минимума, здесь составила 8,8%. Следом идут области Жетісу и Абай – 7,8% и 7,7% соответственно. Также высокий показатель наблюдается в Мангистауской области – 7,3%.

Самый низкий уровень бедности во втором квартале зафиксирован в Атырауской и Карагандинской областях – по 3%, а также в Астане – 3,3%. В Алматы показатель составил 4,7%, а в Шымкенте – 5,6%.

Уровень бедности в Казахстане. Источник: Бюро национальной статистики

Стоит отметить, что уровень бедности напрямую зависит от размеров семей. Больше всего граждан cо среднедушевыми доходами ниже величины прожиточного минимума проживает в семьях из пяти и более лиц – среди таковых уровень бедности составляет 9,7%.

Следом идут семьи из 4 человек – 2,4%, а в домохозяйствах из трех человек этот показатель составляет 1,1%. В семьях из двух человек уровень бедности равен 0,5%, а среди одиноких казахстанцев – вовсе 0,1%.

Примечательно, что повышение уровня бедности сопровождалось и некоторым снижением доходов всех граждан Казахстана, которые они тратили на потребление. Если в первом квартале в среднем на душу населения приходилось 96 098 тенге, то во втором – 95 451 тенге. Впрочем, это все равно почти в два раза больше прожиточного минимума.

Напомним, ранее аналитики сравнили медианные доходы граждан Казахстана с жителями других стран. Оказалось, что дневные доходы казахстанца лишь немного превышают 10 долларов в день – это в разы меньше, чем в развитых экономиках.