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Успевают ли доходы населения за ростом цен в Казахстане

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Мужчина кладет деньги в нагрудный карман
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Средний доход населения Казахстана в первом квартале 2024 года составил 318 136 тенге, увеличившись на 16,4% за год. Инфляция за этот период составила 9,3%. С цифрами ознакомились журналисты NUR.KZ.

В Бюро национальной статистики (БНС) привели новые данные по денежным доходам в среднем на душу населения Казахстана, которые в первом квартале 2024 года составили 318 136 тенге, что на 16,4% выше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

Отметим, что по данным информационно-аналитической системы БНС "Талдау", рост цен на товары и услуги в первом квартале текущего года по отношению к соответствующему периоду прошлого составил 9,3%. То есть рост среднего дохода населения превысил инфляцию в стране.

Между тем отметим, что данные о доходах населения определяются по результатам выборочного обследования 12 тысяч домашних хозяйств. Они включают доходы от трудовой деятельности, социальные трансферты и прочие денежные поступления за квартал, то есть три месяца.

Таким образом, свежий опрос казахстанцев показал, что их месячный доход в среднем равен 106 тысячам тенге. Напомним, что этот показатель впервые превысил отметку в 100 тысяч в последнем квартале прошлого года.

Отметим, что его не стоит путать со средней зарплатой. Она считается только с учетом наемных работников, а доходы – с учетом всего населения, в том числе безработных, детей, пенсионеров и так далее.

Из чего состоят доходы населения

В структуре денежных доходов населения 75,4% при этом составляет доход от трудовой деятельности (66,6% – от работы по найму, 8,8% – не по найму), а 21,2% поступает за счет социальных трансфертов (16,6% – пенсии, 4% – пособия, 0,1% – АСП и жилищная помощь, 0,5% – стипендии).

В структуре также есть материальная помощь от родственников и знакомых и алименты – на эту категорию в общем приходится 2,2% доходов. Еще 0,4% – доход от собственности, а 0,8% – прочие доходы.

Девушка считает деньги в банке.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Где самые высокие доходы

Отметим, что самый высокий денежный доход на душу населения в первом квартале 2024 года был зафиксирован в Астане – 459 120 тенге за три месяца, далее идет Алматы – 414 653 тенге, а также Карагандинская область – 414 319 тенге.

Ниже всего этот показатель в Туркестанской области – 227 172 тенге за квартал, или 75 724 тенге за месяц. В тройку антилидеров также вошли Жамбылская область (229 390 тенге) и Шымкент (235 145 тенге).

Сколько казахстанцы тратят

Денежные доходы, использованные на потребление, то есть расходы в первом квартале 2024 года составили 283 262 тенге. За год они увеличились на 8,5%, то есть рост расходов не превысил инфляцию.

В их структуре 90,7% приходится на потребительские расходы (50,5% – на продовольственные товары, 21,3% – на непродовольственные товары, 18,9% – на платные услуги), 2,1% уходит на материальную помощь родственникам и друзьям, а также алименты, 0,2% – на налоги, платежи и другие выплаты, а 7% – на погашение кредитов и других долгов.

Таким образом, по результатам обследования БНС выяснило, что среднемесячный доход казахстанцев составляет 106 тысяч тенге, а расходы – 94 тысячи тенге в месяц. При этом больше половины затрат традиционно уходит на продовольствие, что беспокоит население страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2116857-prevysil-li-rost-srednego-dohoda-naseleniya-inflyaciyu-v-kazahstane/

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