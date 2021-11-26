Как предлагают бороться с дорогой арендой жилья в Казахстане и других странах

Иллюстративное фото: Freepik

Рост цен на арендное жилье затронул не только Казахстан, но и множество других стран, включая европейские. О том, как этот процесс отражается на жизни населения и какие меры принимают в иностранных государствах, читайте в материале Нурфин.

Проблема роста цен на жилье, включая аренду, является актуальной для многих государств в 2021 году.

Так, в Испании цены на покупку и аренду жилья достигли пиковых значений. В среднем за последние 5 лет съемное жилье подорожало на 40%. Это в свою очередь создало социальное напряжение.

Также волнения затронули население в Германии. Об этом сообщает телеграм-канал Risk Takers.

Как предлагают решить кризис жилья в Испании и Германии

Кризисная жилищная ситуация в Испании связана с тем, что большей частью арендного жилья в стране владеют американские инвестиционные фонды.

Они скупили квартиры и дома по низкой цене во время ипотечного кризиса 2008 года. В тот момент из-за потери дохода население Испании было вынуждено продавать свои дома и становиться арендаторами.

А уже в результате пандемии тысячи людей потеряли доход и столкнулись с просрочкой арендных платежей – уровень безработицы достиг 14,76% в 3 квартале 2021 года.

То есть жилищный кризис повторился спустя 13 лет.

В результате начались массовые протесты с требованием вернуть населению их арендное жилье. При этом митингующие заселяются в арестованные инвестфондами квартиры.

Иллюстративное фото: Freepik

Также был предложен законопроект, чтобы установить предельные значения арендной платы для владельцев более 10 объектов недвижимости в районах, где уровень роста цен опережает инфляцию.

В регионах Испании новый закон предусматривает налоговые льготы мелким арендодателям, чтобы снизить стоимость арендной платы.

Критики законопроекта указывают на то, что это приведет к сокращению инвестиций и предложений на рынке жилья.

В Германии столичные жители на референдуме проголосовали за отчуждение жилья у арендодателей из-за отказа снижать цены.

В немецкой столице также большая часть арендного жилья находится во владении частных компаний.

Так, один из крупнейших игроков этого рынка объявил о планах приобрести конкурента. В результате общее количество квартир, принадлежащих этой организации, может достичь 550 000 единиц.

В свою очередь, организаторы референдума объявили о победе в голосовании и призвали власти разработать соответствующий законопроект.

Они ожидают, что в результате отчуждения жилья у компаний город возьмет под свой контроль 240 000 арендных квартир.

Иллюстративное фото: Freepik

Цены на жилье в Казахстане

На октябрь 2021 года стоимость квадратного метра нового жилья составила 352 654 тенге. Цены на вторичном рынке достигли 279 216 тенге в среднем по Казахстану.

А аренда благоустроенного жилья подорожала на рекордные 18,5% по отношению к октябрю прошлого года.

Для сравнения, рост цен в 2020 году по отношению к октябрю 2019 года составлял 9,8% – почти в два раза меньше.

Отметим, что за последний год стоимость съемного жилья росла непрерывно из месяца в месяц.

Так, в октябре по сравнению с сентябрем она выросла на 1,1%, а самый высокий месячный рост наблюдался в августе перед началом учебного года – на 4,2%.

Самое маленькое подорожание было зафиксировано в ноябре прошлого года – всего на 0,3%. При этом снижения цен за последний год вовсе не наблюдалось.

Следует отметить, что рынок аренды в Казахстане зависит от соотношения спроса и предложения. Механизмы государственного контроля не применяются.

Поэтому, как отмечали эксперты, пока только казахстанцы могут сами повлиять на снижение цен. Для этого предлагалось снизить уровень ажиотажа на рынке жилья, чтобы сократившийся спрос отразился на стоимости квадратных метров.

Напомним, что ранее казахстанским артистам пришлось съехать со съемной квартиры из-за слишком высоких цен.

При этом ранее независимый аналитик назвал сферу аренды в стране нецивилизованным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1943834-kak-predlagayut-borotsya-s-dorogoy-arendoy-v-kazahstane-i-drugih-stranah/