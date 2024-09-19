Сколько мяса можно купить на среднюю зарплату в Казахстане

На среднюю зарплату в Казахстане можно купить 6 тонн пищевой соли. Столько же мяса купить не получится – хватит лишь на 150 килограмм говядины. О покупательной способности доходов читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ На среднюю зарплату в Казахстане (392 655 тенге в первой половине 2024 года) можно купить 6,2 тыс. кг пищевой соли, что является максимальным показателем для ЕАЭС.

Покупательная способность средней зарплаты в Казахстане позволяет приобрести 150 кг говядины с костями, 178 кг свинины с костями или 273 кг мяса птицы, что превышает показатели Армении и Кыргызстана, но уступает России и Беларуси.

На одну среднюю зарплату в Казахстане можно купить 1049 кг хлеба, что является наибольшим показателем среди стран ЕАЭС, несмотря на то, что по количеству муки (1009 кг) Казахстан уступает России и Беларуси.

Казахстан по размерам средней зарплаты заметно превосходит многих своих соседей. Однако для рядовых граждан более важна ее покупательная способность, то есть то, как много можно на нее купить, например, продуктов питания.

Не последнюю роль в этом также играет инфляция, ведь если рост зарплаты не будет за ней успевать, граждане начнут беднеть. Ранее мы уже рассказывали о том, что в этом плане Казахстан сильно уступает остальным странам-участницам Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Что касается покупательной способности зарплаты, то здесь, согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), страна является "крепким середнячком".

Если учесть, что средняя зарплата в первой половине 2024 года в Казахстане составляла 392 655 тенге, то этой суммы хватит, например, почти на 6,2 тыс. килограмма пищевой соли. Это максимальный показатель для ЕАЭС.

Впрочем, обычно рядовым гражданам столько соли не нужно. Зато жители Казахстана активно потребляют мясную продукцию, и, согласно данным аналитиков, на одну зарплату можно купить сразу 150 килограммов говядины, но с костями.

Также этой суммы хватит на 178 килограммов свинины с костями или на 273 килограмма мяса птицы. Впрочем, вместо курятины можно купить сразу 285 килограммов рыбы. А вот вареной колбасы первого сорта получится купить значительно меньше – лишь 138 килограммов.

С такими показателями Казахстан заметно опережает Армению и Кыргызстан, но уступает России и Беларуси, притом что последнюю сильно опережает по размерам зарплат.

Лидером по количеству говядины, которое можно приобрести на местную среднюю зарплату, стала Беларусь – 201 килограмм. Там же можно купить больше всего вареной колбасы – 311 килограммов.

В России можно купить больше всего свинины – 258 килограммов, мяса птицы – 403 килограмма и рыбы – 289 килограммов.

Продукт питания Сколько килограммов можно купить

на среднюю зарплату Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия Говядина 76 201 150 69 159 Свинина 89 212 178 79 258 Мясо птицы 174 350 273 108 403 Рыба 99 201 285 101 289 Вареная колбаса 104 311 138 79 168 По данным Евразийской экономической комиссии

Что касается макаронных и хлебобулочных изделий, то здесь похожая ситуация. В Казахстане на среднемесячную зарплату можно купить или 840 килограммов гречневой крупы, или 588 килограммов риса. В России эти показатели составили 1 077 килограммов и 691 килограмм соответственно.

Примечательно, что на эту сумму в Казахстане также можно приобрести сразу 1 009 килограммов пшеничной муки высшего сорта. Это меньше, чем в России (1 750 килограммов) или Беларуси (1 410 килограммов). Но при этом казахстанцы могут купить намного больше хлеба из этой муки, чем жители любой другой страны ЕАЭС – сразу 1 049 килограммов.

Учитывая, что стандартная булка весит около половины килограмма, зарплаты должно хватить примерно на 2 098 булок хлеба из пшеничной муки высшего сорта.

Продукт питания Сколько килограммов можно купить

на среднюю зарплату Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия Гречневая крупа 286 802 840 458 1 077 Рис 277 483 588 256 691 Мука 696 1 410 1 009 567 1 750 Хлеб 470 551 1 049 576 920 Макароны 346 730 690 263 815 По данным Евразийской экономической комиссии

Таким образом, можно сделать вывод, что размер средней зарплаты не является главным показателем. В странах, где население не получает большие деньги, обычно невысокие и цены. Напомним, ранее аналитики сравнили зарплаты и цены на продукты питания в Казахстане и в некоторых странах Европы.