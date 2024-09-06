Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

По реальному росту зарплат Казахстан по-прежнему отстает от других стран ЕАЭС

Опубликовано:

Девушка считает деньги в банке.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С прошлого года средняя зарплата в Казахстане выросла на 11,5%. Если же учесть инфляцию, рост составит всего 2,4%. Это в разы меньше показателей других стран ЕАЭС. Подробности читайте на NUR.KZ.

В первом квартале 2024 года средняя номинальная зарплата в Казахстане составила 382 279 тенге, а уже во втором квартале резко выросла и достигла 403 251 тенге. В итоге, как отмечает Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), среднемесячная номинальная зарплата в Казахстане в январе-июне 2024 года составила 392 655 тенге.

Это один из самых высоких показателей среди всех стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Выше казахстанской средняя зарплата была зафиксирована только в России – 417 910 в пересчете на тенге.

Далее идут Армения – 317 072 тенге, Беларусь – 297 806 тенге и Кыргызстан – 176 490 тенге за месяц.

Средние зарплаты в Казахстане и странах ЕАЭС
Средние зарплаты в странах ЕАЭС. Инфографика: Евразийская экономическая комиссия

Впрочем, хоть Казахстан и отличился высокими зарплатами, он сильно уступает другим странам в их росте. По сравнению с первым полугодием прошлого года среднемесячная номинальная зарплата в стране выросла на 11,5%. Однако, если учесть инфляцию, то окажется, что реальный рост составил всего лишь 2,4%.

Для сравнения: номинальный рост в Армении составил 7,4%, а реальный – 6,8%. В Кыргызстане эти показатели составили 10,6% и 5,2% соответственно. В России номинальная зарплата выросла на 18,1%, а реальная – на 9,4%, в Беларуси рост составил 19,4% и 13% соответственно.

Рост средних зарплат в странах ЕАЭС
Рост средних зарплат в странах ЕАЭС. Инфографика: Евразийская экономическая комиссия
Другими словами, рост зарплат в Казахстане, в отличии от других стран ЕАЭС, почти не ощущается из-за высоких темпов роста цен на товары и услуги. Похожая ситуация неоднократно наблюдалась и в 2023 году.

Более того, в некоторых секторах экономики реального роста вовсе нет, например, ранее мы рассказывали о том, что зарплаты в сфере здравоохранения по итогам второго квартала потеряли свою покупательную способность.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2157969-po-realnomu-rostu-zarplat-kazahstan-po-prezhnemu-otstaet-ot-drugih-stran-eaes/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie