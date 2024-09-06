По реальному росту зарплат Казахстан по-прежнему отстает от других стран ЕАЭС

С прошлого года средняя зарплата в Казахстане выросла на 11,5%. Если же учесть инфляцию, рост составит всего 2,4%. Это в разы меньше показателей других стран ЕАЭС. Подробности читайте на NUR.KZ.

В первом квартале 2024 года средняя номинальная зарплата в Казахстане составила 382 279 тенге, а уже во втором квартале резко выросла и достигла 403 251 тенге. В итоге, как отмечает Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), среднемесячная номинальная зарплата в Казахстане в январе-июне 2024 года составила 392 655 тенге.

Это один из самых высоких показателей среди всех стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Выше казахстанской средняя зарплата была зафиксирована только в России – 417 910 в пересчете на тенге.

Далее идут Армения – 317 072 тенге, Беларусь – 297 806 тенге и Кыргызстан – 176 490 тенге за месяц.

Средние зарплаты в странах ЕАЭС. Инфографика: Евразийская экономическая комиссия

Впрочем, хоть Казахстан и отличился высокими зарплатами, он сильно уступает другим странам в их росте. По сравнению с первым полугодием прошлого года среднемесячная номинальная зарплата в стране выросла на 11,5%. Однако, если учесть инфляцию, то окажется, что реальный рост составил всего лишь 2,4%.

Для сравнения: номинальный рост в Армении составил 7,4%, а реальный – 6,8%. В Кыргызстане эти показатели составили 10,6% и 5,2% соответственно. В России номинальная зарплата выросла на 18,1%, а реальная – на 9,4%, в Беларуси рост составил 19,4% и 13% соответственно.

Рост средних зарплат в странах ЕАЭС. Инфографика: Евразийская экономическая комиссия

Другими словами, рост зарплат в Казахстане, в отличии от других стран ЕАЭС, почти не ощущается из-за высоких темпов роста цен на товары и услуги. Похожая ситуация неоднократно наблюдалась и в 2023 году.

Более того, в некоторых секторах экономики реального роста вовсе нет, например, ранее мы рассказывали о том, что зарплаты в сфере здравоохранения по итогам второго квартала потеряли свою покупательную способность.