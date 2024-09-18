Какие страны Казахстан обгоняет по средней зарплате

В мировом рейтинге по величине средней зарплаты Казахстан оказался на 67 месте среди 97 государств. При этом страна по показателю обгоняет многих своих соседей. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Аналитики сайта Numbeo составили рейтинг стран по величине среднемесячной зарплаты, которую работники получают "на руки", то есть после удержания всех налогов и социальных платежей.

Всего в рейтинге указаны данные 97 государств, и Казахстан оказался в этом списке на 67 месте. Согласно данным аналитиков, среднемесячная зарплата в стране по состоянию на 18 сентября составляет всего около 279,5 тыс. тенге.

Эта сумма сильно отличается от официальной, которая была определена казахстанским Бюро национальной статистики. Несостыковки связаны не только с тем, что в мировом рейтинге указана "чистая" зарплата, но и с методом расчета: авторы учитывали данные за 12 месяцев, а также использовали информацию из опросов респондентов.

Кого обогнал Казахстан

Стоит отметить, что, несмотря на заметное уменьшение итоговой суммы, Казахстан все равно смог обогнать некоторых своих ближайших соседей. Например, на позицию ниже оказалась Россия со средней зарплатой почти в 269 тыс. тенге. А на 69 месте расположилась Беларусь – 249 тыс. тенге в месяц.

Гораздо ниже в рейтинге стоят Грузия (72 место, 235,3 тыс. тенге), Азербайджан (75 место, 210,7 тыс. тенге), Узбекистан (76 место, 210,5 тыс. тенге) и Украина (81 место, почти 188,8 тыс. тенге).

При этом заметно вырвались вперед Армения (64 место) и Молдова (65 место). Здесь средние зарплаты составляют 292 тыс. и 289,5 тыс. тенге соответственно.

В тройку лидеров мирового рейтинга по уровню средних зарплат попали Швейцария (3,47 млн тенге), Люксембург (2,9 млн тенге) и США (2,2 млн тенге).

А на последних трех местах оказались Нигерия (70,8 тыс. тенге), Египет (70,1 тыс. тенге) и Куба (18,1 тыс. тенге).

Рейтинг стран по размеру среднемесячной зарплаты

(после уплаты налогов и социальных платежей) Место Страна Средняя зарплата

(в тенге) 1 Швейцария 3 457 083,74 2 Люксембург 2 888 989,48 3 США 2 174 581,42 4 Сингапур 2 152 167,83 5 Катар 2 024 211,94 6 Гонконг (Китай) 1 894 213,71 7 Австралия 1 822 874,42 8 Дания 1 815 980,17 9 Нидерланды 1 736 357,82 10 Норвегия 1 636 378,76 60 Палестина 306 640,79 61 Индия 303 677,15 62 Маврикий 299 379,13 63 Северная Македония 298 288,22 64 Армения 291 871,82 65 Молдова 287 825,21 66 Таиланд 285 921,16 67 Казахстан 279 491,00 68 Россия 269 909,70 69 Беларусь 248 801,91 72 Грузия 235 162,86 75 Азербайджан 210 541,38 76 Узбекистан 210 322,50 81 Украина 188 758,06 93 Венесуэла 89 674,96 94 Пакистан 86 901,42 95 Нигерия 70 784,22 96 Египет 70 186,19 97 Куба 18 057,59 По данным сайта Numbeo

Впрочем, важны не только размеры зарплат, но и стоимость жизни в странах. Ранее эксперты сравнили покупательную способность зарплат в Казахстане и других государствах.