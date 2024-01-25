Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Зарплаты в Швейцарии и Казахстане сравнили эксперты

Опубликовано:

Крупная сумма денег в руках
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Среднестатистический казахстанец "чистыми" получает около 585 долларов в месяц – это в 11 раз меньше, чем зарабатывает житель Швейцарии. О доходах и расходах в двух странах, узнали журналисты NUR.KZ.

Как передает портал Finprom, в январе средняя зарплата в Казахстане после вычетов всех налогов составила 585 долларов, то есть чуть больше 260 тыс. тенге по текущему курсу.

Такую сумму определили аналитики из Numbeo. Она меньше официальной средней зарплаты в стране, которую в третьем квартале 2023 года определили в Бюро национальной статистики (чуть больше 350 тыс. тенге), но больше медианной зарплаты (230,9 тыс. тенге).

Среди 97 стран, по которым эксперты собрали данные, Казахстан оказался почти в самом низу. В сравнении со многими европейскими и азиатскими государствами страна не может похвастаться высокой или хотя бы усредненной в мировом масштабе зарплатой своих граждан.

Особенно разница в доходах заметна, если сравнивать Казахстан с такой страной как Швейцария. Там средняя зарплата, которую работник получает "на руки", оказалась в 11 раз выше – примерно 6 605 долларов в месяц.

Рейтинг стран по уровню зарплат
Рейтинг стран по уровню зарплат. Инфографика: finprom.kz

Стоит отметить, что Казахстан уступил Швейцарии не только в размерах зарплат. Как отмечают аналитики, республика отстает "по всем фронтам".

Так, индекс покупательной способности казахстанца составляет 33,1 балла, а жителя Швейцарии – 110,8 балла. В индексе стоимости жизни эти показатели составляют 34,3 балла и 73,4 балла соответственно. В индексе качества жизни Казахстан получил 96,5 балла, а Швейцария – 185,8 балла.

Хватает ли зарплат в Казахстане и Швейцарии

Единственное, что объединяет две страны, это стоимость и доступность жилья для граждан. В Казахстане индекс доступности составил 10,9 балла, а в Швейцарии – 11 баллов. Эти баллы отражают количество лет, которые понадобятся для того, чтобы накопить на квартиру в 90 квадратных метров.

Рейтинг стран по качеству жизни
Рейтинг стран по качеству жизни. Инфографика: finprom.kz

Другими словами, приобрести квартиру жителю Швейцарии также сложно, как и среднестатистическому казахстанцу. Все дело в ценах. Даже с рыночной ипотекой под 2,5% они по зубам не всем жителям этой богатой страны – один квадратный метр стоит примерно 17,2 тыс. долларов, то есть в 12 раз дороже, чем в Казахстане.

Впрочем, если опустить жилищный вопрос, в остальном жизнь в Швейцарии значительно дороже, чем в Казахстане. Это касается как продуктов питания, так и "коммуналки", бензина и других непродовольственных товаров.

Сравнение цен в Казахстане и Швейцарии
Сравнение цен в Казахстане и Швейцарии. Инфографика: finprom.kz

Однако на деле житель Швейцарии находится в более комфортных условиях, чем среднестатистический казахстанец. Зарплаты здесь настолько высоки, что цены на товары и услуги не так сильно "бьют по карману".

В среднем расходы на продукты питания составляют лишь 12,8% бюджета семьи в Швейцарии. В Казахстане на продовольствие идет порядка 55,3% расходов.

Расходы жителей Казахстана и Швейцарии
Расходы жителей Казахстана и Швейцарии. Инфографика: finprom.kz

Впрочем, постепенно ситуация в Казахстане улучшается. Средние зарплаты растут, а инфляция замедляется. Это касается также и рынка жилья, который в 2023 году заметно остыл и прекратил испытывать бесконтрольный рост цен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2057533-zarplaty-v-shveytsarii-i-kazahstane-sravnili-eksperty/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.