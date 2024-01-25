Зарплаты в Швейцарии и Казахстане сравнили эксперты

Среднестатистический казахстанец "чистыми" получает около 585 долларов в месяц – это в 11 раз меньше, чем зарабатывает житель Швейцарии. О доходах и расходах в двух странах, узнали журналисты NUR.KZ.

Как передает портал Finprom, в январе средняя зарплата в Казахстане после вычетов всех налогов составила 585 долларов, то есть чуть больше 260 тыс. тенге по текущему курсу.

Такую сумму определили аналитики из Numbeo. Она меньше официальной средней зарплаты в стране, которую в третьем квартале 2023 года определили в Бюро национальной статистики (чуть больше 350 тыс. тенге), но больше медианной зарплаты (230,9 тыс. тенге).

Среди 97 стран, по которым эксперты собрали данные, Казахстан оказался почти в самом низу. В сравнении со многими европейскими и азиатскими государствами страна не может похвастаться высокой или хотя бы усредненной в мировом масштабе зарплатой своих граждан.

Особенно разница в доходах заметна, если сравнивать Казахстан с такой страной как Швейцария. Там средняя зарплата, которую работник получает "на руки", оказалась в 11 раз выше – примерно 6 605 долларов в месяц.

Рейтинг стран по уровню зарплат. Инфографика: finprom.kz

Стоит отметить, что Казахстан уступил Швейцарии не только в размерах зарплат. Как отмечают аналитики, республика отстает "по всем фронтам".

Так, индекс покупательной способности казахстанца составляет 33,1 балла, а жителя Швейцарии – 110,8 балла. В индексе стоимости жизни эти показатели составляют 34,3 балла и 73,4 балла соответственно. В индексе качества жизни Казахстан получил 96,5 балла, а Швейцария – 185,8 балла.

Хватает ли зарплат в Казахстане и Швейцарии

Единственное, что объединяет две страны, это стоимость и доступность жилья для граждан. В Казахстане индекс доступности составил 10,9 балла, а в Швейцарии – 11 баллов. Эти баллы отражают количество лет, которые понадобятся для того, чтобы накопить на квартиру в 90 квадратных метров.

Рейтинг стран по качеству жизни. Инфографика: finprom.kz

Другими словами, приобрести квартиру жителю Швейцарии также сложно, как и среднестатистическому казахстанцу. Все дело в ценах. Даже с рыночной ипотекой под 2,5% они по зубам не всем жителям этой богатой страны – один квадратный метр стоит примерно 17,2 тыс. долларов, то есть в 12 раз дороже, чем в Казахстане.

Впрочем, если опустить жилищный вопрос, в остальном жизнь в Швейцарии значительно дороже, чем в Казахстане. Это касается как продуктов питания, так и "коммуналки", бензина и других непродовольственных товаров.

Сравнение цен в Казахстане и Швейцарии. Инфографика: finprom.kz

Однако на деле житель Швейцарии находится в более комфортных условиях, чем среднестатистический казахстанец. Зарплаты здесь настолько высоки, что цены на товары и услуги не так сильно "бьют по карману".

В среднем расходы на продукты питания составляют лишь 12,8% бюджета семьи в Швейцарии. В Казахстане на продовольствие идет порядка 55,3% расходов.

Расходы жителей Казахстана и Швейцарии. Инфографика: finprom.kz

Впрочем, постепенно ситуация в Казахстане улучшается. Средние зарплаты растут, а инфляция замедляется. Это касается также и рынка жилья, который в 2023 году заметно остыл и прекратил испытывать бесконтрольный рост цен.